Где сейчас герои бронзовой сборной Хорватии с ЧМ-1998. До чего же крутое было поколение!

Чемпионат мира 1998 года вплоть до ЧМ-2018 в России оставался самым успешным в истории сборной Хорватии. Во Франции банда «клетчатых» под предводительством Мирослава Блажевича дошла до полуфинала, разгромив на пути сборную Германии – 3:0. В матче за третье место хорваты обыграли голландцев (2:1).

Спустя двадцать лет Модрич и компания улучшили результат плеяды Шукера, Бобана и Билича, вернувшись из России с серебром. Несмотря на это, поколение 90-х вспоминают до сих пор, и не только на родине. Рассказываем, чем они занимаются сейчас.

Славен Билич, 52 года

Фото: Getty Images / instagram.com/sunnyh.19

Защитник «Эвертона» был лидером обороны хорватской сборной на ЧМ, но после него получил тяжёлое растяжение мышц паха. Биличу пришлось долго восстанавливаться. Так и не сумев вернуться на прежний уровень, он уехал доигрывать в «Хайдук» из Сплита. Там же Славен начал тренерскую карьеру, впоследствии приняв молодёжную, а затем и главную сборную Хорватии.

В 2012 году Ольга Смородская пригласила Билича в «Локомотив», но хорватский специалист так и не смог найти общий язык с игроками и после неудачного сезона (9-е место) был уволен. Потом он отправился в турецкий «Бешикташ», тренировал «Вест Хэм», а также выводил в АПЛ «Вест Бромвич», из которого был уволен после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1). С начала этого года Славен является главным тренером китайского «Бэйцзин Гоань».

Алёша Асанович, 55 лет

Фото: Mark Sandten/Simon Stacpoole/Getty Images

Хорватский полузащитник провёл вместе с Биличем семь матчей на ЧМ-1998, а после долгое время работал с ним бок о бок. Асанович тоже завершил карьеру в «Хайдуке» из Сплита, а потом был приглашён в штаб Билича в молодёжной сборной Хорватии в качестве помощника главного тренера. На протяжении шести лет они тренировали основную сборную страны, с которой дошли до четвертьфинала на Евро-2008.

В 2012-м Алёша ассистировал Биличу в «Локомотиве», а затем их пути разошлись. Асанович стал техническим директором словацкого «ДАК 1904», а чуть позже уехал в Австралию, возглавив там полупрофессиональный клуб «Мельбурн Найтс». Старые друзья ненадолго воссоединились в саудовском «Аль-Иттихаде», но потом вновь распростились. Сейчас Асанович работает в Хорватском футбольном союзе.

Звонимир Бобан, 52 года

Фото: Marco Canoniero/Getty Images

А вот легенда «Милана» Бобан после завершения карьеры решил не становиться тренером. Он занялся спортивной журналистикой, работал экспертом на хорватском и итальянском каналах. Также хорват владеет рестораном «Boban» в центре Загреба.

В 2016 году Звонимир стал заместителем генерального секретаря ФИФА. Но спустя три года он покинул эту должность ради возвращения в «Милан» на пост руководителя футбольного отдела. При этом на «Сан-Сиро» хорват долго не задержался. Уже в марте 2020 года Бобана уволили. Звонимир решил оспорить увольнение и подал в суд на «Милан». К концу прошлого года ему удалось выиграть дело, по итогам которого россонери должны были выплатить ему 5,3 млн евро компенсации. Месяц назад Бобан занял новую должность в УЕФА. Теперь он будет специальным советником президента союза Александера Чеферина.

Роберт Просинечки, 52 года

Фото: Mark Sandten/Getty Images / facebook.com/Denizlispor

Полузащитник загребской «Кроации» (нынешнее название – «Динамо») на ЧМ-1998 забил два гола – в ворота сборных Ямайки (на групповом этапе — 3:1) и Нидерландов (2:1 в матче за третье место). Таким образом, Просинечки стал первым футболистом в истории, забивавшим на ЧМ за две разные команды – Югославии и Хорватии.

После завершения карьеры Роберт стал ассистентом главного тренера в загребском «Динамо». Впоследствии он работал в тренерском штабе сборной Хорватии вместе с Биличем и Асановичем. А вот карьеру главного тренера Просинечки начал в сербской «Црвене Звезде», после чего возглавлял сборные Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Сезон-2019/2020 Роберт отработал в Турции в «Кайсериспоре», а следующий начал в «Денизлиспоре», откуда был уволен спустя три с половиной месяца. С тех пор Просинечки без работы.

Давор Шукер, 53 года

Фото: Mark Sandten/Getty Images / facebook.com/cff.hns

ЧМ-1998 — пик карьеры Шукера. Давор поразил ворота сборных Ямайки, Японии, Румынии, Германии, Франции и Нидерландов, стал лучшим бомбардиром, взял «Серебряный мяч» и вошёл в символическую сборную турнира. Спустя год после ЧМ Шукер покинул мадридский «Реал» и уехал в АПЛ — сначала в «Арсенал», а потом в «Вест Хэм». Финишировал топ-снайпер в немецком «Мюнхене 1860».

Давор открыл собственную академию, а в 2010 году устроился в Хорватский футбольный союз. Спустя два года он сменил Влатко Марковича на посту президента организации. Сейчас Шукер продолжает руководить футбольным союзом, являясь также членом исполнительного комитета УЕФА.

Горан Влаович, 48 лет

Фото: Clive Brunskill/Srdjan Stevanovic/Getty Images

Нападающий «Валенсии» играл в паре с Шукером и забил второй гол в четвертьфинале в ворота сборной Германии. После ЧМ-1998 Влаович выиграл с «летучими мышами» Кубок и Суперкубок Испании. А в начале нулевых уехал в Грецию, где на протяжении четырёх лет выступал за «Панатинаикос», который сделал золотой дубль в сезоне-2003/2004.

После завершения карьеры Горан переквалифицировался в эксперта. Он часто даёт интервью, обсуждая игру сборной Хорватии. А совсем недавно у него родилась дочь Вана от второго брака с 32-летней хорватской моделью Иваной Мишурой.

Мирослав Блажевич, 86 лет

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images / facebook.com/mciroblazevic

Хорватский специалист покинул национальную команду спустя два года после завоевания бронзовых медалей на ЧМ-1998. Впоследствии Блажевич тренировал сборные Ирана и Боснии и Герцеговины, ряд хорватских клубов, а также недолго работал в Китае, в том числе с олимпийской сборной. В 2005 году он даже выдвигался как независимый кандидат на пост президента Хорватии, но, к сожалению, набрал меньше одного процента.

Спустя десять лет, в 2015-м, Блажевич покинул хорватский «Задар», решив завершить тренерскую карьеру в возрасте 80 лет. Сейчас он ушёл на заслуженный отдых, но внимательно наблюдает за игрой родной сборной со стороны.