Почему ЦСКА выбрал Мухина и какие риски несёт в себе трансфер. Разбор

Одним из первых новичков ЦСКА в летнее окно стал 19-летний опорный полузащитник Максим Мухин, стремительно ворвавшийся в РПЛ всего-то полгода назад. На первый взгляд этот трансфер кажется идеальным: клуб за минимальную цену (она выше 15 млн рублей, прописанных в контракте игрока с «Локомотивом», но едва ли переваливает за 1 млн евро) получил на проблемную позицию молодого, сильно спрогрессировавшего футболиста с мощнейшим спортивным потенциалом.

Но действительно ли переход Мухина не несёт в себе никаких потенциальных минусов и рисков? Разбираемся и отвечаем на главные вопросы.

1. Разве Марадишвили явно хуже Мухина?

Главный вопрос, интересующий болельщиков ЦСКА после перехода футболиста из «Локомотива»: какие перспективы теперь у Марадишвили? Два молодых полузащитника дублируют друг друга по позиции, имеют схожий (но не полностью идентичный) профиль и явно будут рассматриваться прямыми конкурентами. Лично мне тоже тревожно за дальнейшую судьбу Марадишвили, поскольку за последний год он сильно вырос.

Наглядный факт, характеризующий Мухина: за весенний отрезок он превратился в лидера РПЛ по среднему количеству проведённых единоборств в пересчёте на 90 минут. Их у Максима аж 14,72 — на три больше, чем у ближайшего преследователя, левого защитника «Урала» Золотова. Уникальность хавбека как раз в том, что он очень легко ищет и находит борьбу на поле, чрезвычайно мобилен и проактивен, стремительно сокращает расстояние до соперника, страхует зоны и без сомнений и пауз сразу же втыкается в соперника и вставляет ноги. Когда я отсматривал Мухина, встретил много эпизодов, где он вступал в три-четыре единоборства буквально за пару секунд.

Если сравнивать статистику Мухина с Марадишвили (взята весенняя часть сезона, РПЛ и Кубок России), то тенденция улавливается: Максим даёт больше оборонительных единоборств, больше единоборств за нейтральный мяч и выполняет больше перехватов — как в пересчёте на 90 минут, так и на владение собственной команды (PAdj-перехваты). Но эффективность Мухину нужно повышать: он нестабильно ведёт микродуэли, его могут продавливать мощью (пример — Мозес в матче со «Спартаком»), плюс мяч после его отборов часто повторно оказывается у соперника. И поэтому статистические компании засчитывают единоборство как проигранное.

У Марадишвили более сильное тело и ноги, плюс он тщательнее выбирает момент для вступления в единоборства, общая эффективность борьбы у него выше. Количество возвратов на чужой половине говорит скорее о зонах, где его команда больше обороняется, поэтому здесь его преимущество непоказательно. Но при этом Константин не настолько мобильный, у него ниже скоростные данные. Как показательный пример можно вспомнить последний матч с «Динамо», когда от него при третьем голе умчался Захарян. И резкость при смене направлений, перенос веса тела с одной ноги на другую у Мухина тоже более предпочтительные. А это — уже природное.

Позиционные проблемы у Мухина и Марадишвили примерно схожие — обоим предстоит пройти путь для превращения в надёжных опорных полузащитников (об этом чуть ниже). Если резюмировать, что Марадишвили, вне всяких сомнений, сам по себе очень интересный представитель своей позиции для РПЛ, обладающий потенциалом и способный дорасти до сборной. Но Мухин — более редкий и штучный типаж, мимо которого было сложно пройти. И, скорее всего, это шаг вперёд для ЦСКА. Константина — жаль, его игровое время может сократиться, дорога в будущее уже не такая светлая.

По объёму Мухин превосходит всех в РПЛ — это действительно уникальная история. По эффективности он ощутимо уступает Барриосу, но в будущем, если добавит в позиционной грамотности и качестве борьбы, запросто может достигнуть уровня колумбийца.

2. Можно ли совместить Марадишвили и Мухина на поле?

Это слишком сложная история, поскольку оба полузащитника на сегодня (подчёркиваем — именно на сегодня) выглядят ограниченными в созидании. У них не самые сильные пасовые характеристики, оба средне двигают мяч под давлением и испытывают дискомфорт под прессингом.

Тот же Мухин в «Локомотиве» очень много перестраховывался и пасовал поперёк или назад на ближайшего партнёра даже в тех ситуациях, когда можно было сыграть интереснее. Я совершенно не удивлюсь, если Максим прибавит в работе с мячом. У него есть резкость при приёме и неплохое первое касание, он легко стартует с места и способен разворачиваться (просто сейчас часто боится или неверно выбирает направление). И можно вспомнить, что в молодёжном составе «Крыльев» Мухин вообще чаще играл атакующего полузащитника и собирал в среднем за 90 минут более пяти обводок. Потенциал здесь тоже прослеживается.

Но всё-таки по сильнейшим характеристикам Мухин — именно «шестёрка», а не «восьмёрка». В той же «Казанке» Максима часто использовали выше нижнего опорника Петухова, и там он терялся из-за отсутствия творческой изюминки. Тот же удар у него очень нестабильный: Мухин плохо выбирает позицию и момент для удара, не всегда есть необходимая сила, нет стабильной чёткой работы корпусом, из-за чего мяч сваливается с ноги и летит куда попало. С обостряющими передачами всё тоже было скудно.

Марадишвили на сегодня, полагаю, тоже нецелесообразно поднимать выше или ставить в пару к Мухину. Получится чересчур скромный в созидании центр поля — а матчей, где потребуется такой сценарий, внутри РПЛ предвидится не так много.

3. Можно ли сказать, что ЦСКА наконец-то закрыл позицию опорника?

Этот вопрос важен, потому что ЦСКА очень долго искал надёжного опорника с сильными оборонительными характеристиками, перепробовал за последние годы уйму вариантов, но никак не мог найти баланс. Сейчас команде нужно выходить на новый уровень и возвращаться в Лигу чемпионов, соответственно, уровень состава должен повыситься. Приход Мухина скорее всего означает, что других опорников ЦСКА летом не получит – было бы слишком странно брать самого талантливого представителя амплуа в стране, а следом приглашать опытного легионера.

Гарантирует ли трансфер Мухина повышения качества до необходимой отметки? На мой взгляд пока это всё-таки не 100-процентная история, поскольку Максим ещё не сформировался и на сегодня имеет явно выраженные недостатки:

а) тактическая грамотность. Агрессия и повсеместная нацеленность на борьбу эпизодически приводит к слишком раннему выбросу Мухина из своей зоны. В таких случаях ему не хватает хладнокровия и тактической выдержки. Важно не забывать, что по образованию Максим – не профильный опорный полузащитник, амплуа он только осваивает;

2) нюанс, на который публично обратил внимание Черчесов – Мухин неаккуратно вступает в борьбу и уже в самом начале матча садится на жёлтые карточки. Касаемо предупреждений всё на самом деле не настолько плохо, лишь одно из них полузащитник получил в стартовом отрезке матча (5-я минута против «Рубина»), остальные – после 40-й. Но количество фолов действительно серьёзное. Мухин собирает в среднем 2,04 нарушения за 90 минут по сезону, а если брать исключительно РПЛ, то показатель возрастает до 2,37. Это многовато (у того же Барриоса – почти вдвое меньше), тем более многие фолы возле штрафной вообще необязательные: соперник уводит мяч в неопасную зону или находится развёрнутым в сторону от ворот, а Мухин агрессивно влетает и придумывает неприятный стандарт;

3) упомянутая выше работа с мячом. Под давлением часто начинается суета, Мухин вытыкает мяч куда попало, допускает срезки, в том числе заканчивающиеся атаками на свои ворота. Но здесь, повторю, можно улучшить ситуацию – она явно не безнадёжная.

Да и в целом критических недочётов, которые ограничивали бы развитие Мухина, не прослеживается. У него есть все необходимые данные, и из него можно слепить очень качественного, интенсивного современного опорника. Просто есть такой банальный фактор как молодость: никто не может гарантировать, что путь окажется безболезненным и обойдётся без перепадов.

4. А куда теперь Бохинен, Ахметов, Обляков, Бийол, Бистрович?

Игроков центральной зоны в ЦСКА действительно многовато – это как раз следствие беспорядочной трансферной политики, когда год за годом брались игроки, дублирующие друг друга по профайлу.

Бохинен, полагаю, останется и будет расти – он произвёл цельное впечатление по последним матчам после травмы. В схеме 4-2-3-1 норвежец может неплохо дополнить Мухина в опорной зоне: габаритами (а баланс в антропометрии тоже важен), работой с мячом, ведением игры из глубины (у норвежца очень достойная левая нога), включениями в финальную треть. Как явный разрушитель Бохинен – спорный вариант, а вот как сбалансированный вариант второго опорника – перспективная история.

Зато легендарная пара Обляков – Ахметов запросто может распасться. В опорной зоне становится меньше мест, и кто-то из легковесных полузащитников-созидателей запросто может уехать. Вероятно, куда-то в сторону Краснодара. Будущее Бийола и Бистровича в ЦСКА тоже неочевидно.

Среднюю линию ЦСКА в любом случае давно нужно было переформатировать – с ней и так долго мучился Гончаренко, так и не сумевший отыскать баланс. Трансфер Мухина – как раз тот самый шаг в сторону необходимого баланса. Уверен, большинство клубов РПЛ сейчас завидуют «армейцам».



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