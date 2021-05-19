ЦСКА наконец нашёл замену Вернблуму. Мухин в 19 лет – лучший по отборам в РПЛ!

В «Локомотиве» подтвердили переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА, о котором «Чемпионат» сообщал ещё 15 мая. За игрока сборной России железнодорожники получат всего 15 млн рублей (около 170 тыс. евро). Рассказываем, зачем армейцам нужен 19-летний уроженец Самарской области.

Новость по теме В «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА

Мухин провёл в системе «Локомотива» всего два года. Поиграл за молодёжку и «Казанку» в ПФЛ, а в ноябре 2020-го дебютировал у Марко Николича в первой команде. «Железнодорожная история» Максима короткая: 15 матчей за основу, ноль результативных действий и семь жёлтых карточек. Один трофей – Кубок России.

Любопытно, что никакого «Локомотива» в карьере Мухина могло и не быть. Во время ЧМ-2018 опорный полузащитник проходил просмотр в молодёжной команде ЦСКА, так что ещё три года назад имел шанс стать красно-синим. Говорят, тогда Максим оставил хорошее впечатление на двух сборах, но его не стали выкупать, поскольку владевшие правами на игрока «Крылья Советов» потребовали миллион рублей. Теперь придётся заплатить в 15 раз больше. Но всё равно недорого.

Кого получает ЦСКА? Молодого и хорошо подготовленного к РПЛ полузащитника, который решит главную проблему команды – закроет опорную зону. С момента ухода Понтуса Вернблума летом 2018-го армейцы страдают из-за отсутствия настоящего хавбека-разрушителя. Всё-таки действующие у красно-синих в центре поля Иван Обляков и Ильзат Ахметов – игроки иного склада, они эффективнее на мяче, нежели без мяча. Константин Марадишвили в большей степени похож на классического опорника, однако тоже не так хорош в этой роли, как Мухин.

У Максима целый букет сильных качеств. Особенно бросаются в глаза его цепкость и суровость в единоборствах. В отборах Мухин жалит как пчела. Он быстр, много бегает по полю, не выпадает из эпизодов и умеет играть в прессинге, не бросая свою зону. Стремительно приближается к оппоненту, «съедая» пространство. Обладает неплохим коротким пасом. За счёт скорости способен поддержать атаку резким рывком из глубины.

По статистике InStat, Мухин вообще лучший в РПЛ по количеству отборов мяча – 10,0 в среднем за 90 минут игры. Из них 4,3 отбора удачных. Вроде бы не самый высокий процент успеха, но иногда достаточно просто вступить в борьбу, надавить на соперника, а не выжидать в зоне. По перехватам (5,9) и подборам (7,0) Максим в группе лидеров «Локомотива». Для сравнения показатели армейцев: Марадишвили – 5,2 отбора (3,3 успешных), Ахметов – 4,7 (2,9), Обляков – 3,7 (2,4). Когда Станислава Черчесова спросили в марте, почему он выпустил на замену в матче со Словенией впервые вызванного в сборную России Мухина, главный тренер национальной команды ответил:

«Мухин нам понадобился потому, что играет на этой позиции в «Локомотиве». Он быстрый, мобильный, чувствует позицию, сделал несколько перехватов. Меня пять человек спросили, не рисковал ли я выпускать в таком матче первый раз. Абсолютно нет. Мы знаем, что он может, и верим в него… Мухин сыграл пять минут, но сыграл так, что Иличич (звезда сборной Словении и «Аталанты» – Прим. «Чемпионата») его запомнит надолго».

Бойцовскими качествами новичок ЦСКА напоминает другого самарца – Александра Анюкова. Запомнилось, например, как в первом тайме недавнего матча в Санкт-Петербурге опорник «Локомотива» несколько раз жёстко встретил игроков «Зенита», пока судья Сергей Карасёв не остудил его пыл на 38-й минуте жёлтой карточкой. Вернблум тоже любил «массировать галик» противникам.

Естественно, Максиму есть куда расти. Это касается, пожалуй, и обостряющих передач (средних, длинных), и верховых единоборств. Да и обрасти мясом опорнику ещё нужно. Проблема в том, что Мухин ниже Вернблума на 6 см и не настолько атлетичен. Важно, насколько хорошо новичок будет вписан в систему Ивицы Олича, ведь пока он не тот футболист, вокруг которого может строиться игра команды. Николич, надо отдать ему должное, сделал Мухина очень ценной деталью своего ромба.

Не исключено, что в следующем сезоне у ЦСКА в центре поля вообще будет связка новичков Мухин – Бохинен (напомним, норвежец пришёл зимой и пока сыграл всего четыре матча). По слухам, Обляков может перейти в «Краснодар», где его хочет видеть бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко. Белорусский специалист очень тепло относится к Ивану, с которым работал и в «Уфе», и в ЦСКА. Болельщики даже в шутку называли Облякова сыном Гончаренко. Полузащитник молодёжной сборной России рассматривается краснодарским клубом в связи с ожидаемым уходом Тонни де Вильены, а Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро. Заменив одного молодого полузащитника на другого, армейцы неплохо заработают и сбалансируют подбор игроков в средней линии.