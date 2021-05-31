Теперь Месси точно не уйдёт? «Барселона» подписала его близкого друга Агуэро

«Барселона» объявила о подписании контракта с Серхио Агуэро. 32-летний аргентинец после десяти лет пребывания в «Манчестер Сити» покинул клуб в качестве свободного агента. Теперь он будет играть рядом со своим другом и партнёром по сборной Аргентины Лионелем Месси. А исходя из отступных, прописанных в контракте Агуэро, из столицы Каталонии он уедет нескоро.

Прощание с легендой, отдавшей десять лет «Манчестер Сити»

Аргентинца, действительно, можно назвать легендой «Сити». Он отдал этому клубу десять лет, принёс своим забитым мячом в матче с «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2) первое за 44 года чемпионство в сезоне АПЛ-2011/2012, а также обещал уйти из команды только в случае победы в Лиге чемпионов.

К сожалению, последнее реализовать не получилось. Агуэро не смог сдержать слёз после поражения в финале и покинул команду в связи с окончанием срока контракта.

При этом Серхио успел вписать своё имя в историю клуба. Выиграв в этом сезоне в пятый раз АПЛ, аргентинец стал самым титулованным игроком «Манчестер Сити» — 15 трофеев. По этому показателю он обошёл бывшего игрока команды Сильву.

Уже в последнем туре АПЛ Агуэро оформил дубль в матче с «Эвертоном» (5:0), побив рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Руни по количеству точных ударов за один клуб в лиге. Аргентинец забил 184 гола, обойдя англичанина на один мяч.

А уже после игры с «ирисками» Хосеп Гвардиола расплакался, отвечая на вопрос об уходе Серхио из «Манчестер Сити».

«Мы безумно его любим. Это особенный человек для всех нас. Он такой хороший. Его невозможно заменить. Мы не сможем заменить его. Это невозможно. Многие игроки помогли «Манчестер Сити». Агуэро продемонстрировал свои качества за те полчаса, что он провёл сегодня на поле», — сказал расчувствовавшийся Гвардиола.

Сам Агуэро попрощался с английским клубом и его болельщиками в «твиттере».

«Горжусь своей командой и тем, что много лет защищал цвета этого клуба. «Манчестер Сити» навсегда в моём сердце», — написал форварда.

В конце марта пресс-служба «Манчестер Сити» объявила, что игрок и клуб приняли решение не продлевать истекающее соглашение. Тогда же появились слухи о возможном переходе нападающего в «Барселону».

Спустя два месяца каталонский клуб официально объявил о подписании двухлетнего контракта с футболистом.

Но если срок соглашения никого не удивил, то вот сумма отступных за аргентинца весьма впечатлила. «Барселона» и Серхио Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн», — сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Переход Агуэро в каталонский клуб можно рассматривать как шаг нового президента Жоана Лапорты. Он хочет убедить Месси остаться в «Барселоне» и для этого позвал в команду его хорошего друга, с котором они знакомы более 15 лет и играли вместе в молодёжной сборной Аргентины.

«Мы были на сборах со сборной. Я был с игроками до 16 лет, а он с игроками другой возрастной категории и готовился к молодёжному чемпионату Южной Америки. Мы все остались вместе. Помню, там был ребёнок, которого я увидел по телевизору, когда он был в «Барселоне». Мы все сидели за столом. Гарай, Лео, Формика и я. Лео был напротив меня, и Гарай спрашивает его о кроссовках. Лео говорит: «Я получил их из США». Тогда я начал думать про себя — Соединенные Штаты?

Он был прямо передо мной. Тогда я подумал, что он играет в США. И потом тихо спросил его: «Как тебя зовут?» А он говорит Лео. И я сказал: «Нет, как тебя зовут?» Он сказал Лионель и засмеялся. «А твоя фамилия?» Месси.

Гарай и Формика посмотрели на меня и сказали: «Ты не знаешь, кто это?» Все засмеялись. Так мы впервые подружились. После этого мы тренировались вместе, и я всегда вспоминал тот случай. Затем мы очень хорошо подружились. Меня вызвали в сборную до 20 лет, и мы начали играть вместе. Это было перед чемпионатом мира, и с тех пор мы всегда живём вместе в одной комнате на сборах», — рассказывал Агуэро.

К тому же позже Лео крестил сына Серхио, так что теперь они уже не просто друзья, а родственники, которые совсем скоро будут выходить на поле не только в футболке сборной Аргентины, но и «Барселоны».