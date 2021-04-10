«Его статуя будет стоять у нашего стадиона». Как Агуэро стал легендой «Манчестер Сити»

В 2011-м многомиллионые инвестиции арабских шейхов в «Манчестер Сити» впервые дали результат — под управлением Роберто Манчини клуб вышел в Лигу чемпионов и взял первый с 1976-го трофей (Кубок Англии). Летом тренер выехал в ОАЭ для встречи с Халдуном Аль Мубараком — просить новый транш на трансферы с гарантией, что в новом сезоне «Сити» поборется за титул АПЛ.

В шорт-листе по желаемым усилениям в линию атаки фигурировали Серхио Агуэро из «Атлетико» (только что провёл самый результативный сезон в Ла Лиге, забив 20 голов в 32 матчах) и Алексис Санчес из «Удинезе» (12+7 в 31 матче Серии А). Позже Манчини вспоминал: «Санчес в этом списке стоял даже выше Агуэро. Но по нему уже работала «Барселона» — когда мы позвонили в «Удинезе», наш звонок проигнорировали. Стало понятно, что Санчес упущен».

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Ещё в мае 2011-го Агуэро открыто заявил о своем желании покинуть «Атлетико» — тогда активно пошли слухи о переходе форварда в «Реал». Диего Марадона даже советовал Жозе Моуринью купить Агуэро, чтобы на равных конкурировать с «Барселоной». Но «Сити» оказался быстрее, отправив в кассу «Атлетико» 40 миллионов евро — на тот момент трансфер Агуэро стал рекордным для клуба. И, как показала история, самым судьбоносным.



Десять лет в клубе, более 250 голов во всех турнирах, четыре титула АПЛ (скорее всего, весной подъедет и пятый) — самое время вспомнить лучшее из того, что творил Агуэро в составе «Сити», ведь по окончании сезона аргентинец покинет команду.

Первый хет-трик

Заряженный летними покупками «Сити» стартовал в сезоне-2011/12 с 12 побед в 14 матчах — Агуэро на этом отрезке забил 11 голов. Больше всего пострадал «Уиган» — в ворота Аль-Хабси форвард отправил сразу три мяча. Этот хет-трик был первым для Агуэро из двенадцати в рамках АПЛ. Кстати, 12 хет-триков — это больше чем суммарно у Роналду, Кантона, Бергкампа, Клинсманна, Виалли, Саа, Бэйла, Фирмино, Старриджа, Это’о и Жиру вместе взятых.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Гол в ворота «Норвича»

Всё тот же старт сезона-2011/12. «Манчестер Сити» разнёс «Норвич» со счетом 5:1, но главным украшением матча стал гол Агуэро. На 32-й минуте он оказался в штрафной «Норвича» в окружении пяти защитников, которые ничего не смогли сделать с хитрыми движениями аргентинца. В итоге, Агуэро нанёс удар, ставший полной неожиданностью для Джона Радди.

Юбилейный гол в матче с «МЮ»

Первое манчестерское дерби для Дэвида Мойеса, сменившего на посту главного тренера «МЮ» Алекса Фергюсона, стало настоящим кошмаром. Связка Фердинанда и Видича уже была не такой железобетонной как раньше, чем и воспользовался Агуэро, дважды поразив ворота де Хеа. «МЮ» проиграл 1:4, а Агуэро в принципиальном матче забил свои 49-й и 50-й голы в составе «Сити». Особенно хорошим получился первый мяч – красивым ударом в одно касание.

Пять голов за 20 минут

В октябре 2015-го Агуэро уничтожил «Ньюкасл». На это ему понадобилось всего 20 минут. Интересно, что «Ньюкасл» долгое время вёл в счёте после гола Митровича, но на 42-й минуте форвард «Сити» запустил конвейер по аннигиляции Тима Крула. Затем Агуэро забил ещё четыре раза — на 49-й, 50-й, 60-й и 62-й минутах. Это представление разбавил своим голом Кевин де Брёйне, а «Сити» одержал победу со счётом 6:1.

Хет-трик «Баварии»

Классика от Агуэро времён расцвета — включиться в концовке и затащить. В матче группового этапа ЛЧ сезона-2014/15 «Бавария» ответила на реализованный Агуэро пенальти голами Хаби Алонсо и Левандовского (причём в меньшинстве) и удерживала победный счет до 85-й минуты. Но на финише «Сити» зажал соперника, и Агуэро ещё два раза пробил Нойера. Для того, чтобы сделать хет-трик, аргентинцу понадобилось всего три удара — убийственная реализация.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Покер в ворота «Лестера»

В сезоне-2017/18 «Манчестер Сити» взял первый титул при Гвардиоле, а одним из самых ярких моментов кампании стала февральская игра с «Лестером». В первом тайме Стерлинг и Варди обменялись голами, но после перерыва «Сити» задушил «Лестер» прессингом и спровоцировал серию ошибок, каждую из которых Агуэро превратил в гол. Четыре гола в одном тайме — не расстрел «Ньюкасла», конечно, но тоже неплохо.

Семь минут на победный гол в дерби

Алекс Фергюсон после сезона-2012/13 завершил карьеру. И тогда же он уверенно привёл «МЮ» к последнему на данный момент чемпионству: после 31-го тура опережал «Сити» на 15 очков. Впрочем, принципиальное дерби было впереди — Агуэро как раз восстановился после травмы, но Манчини перед игрой сказал, что его вряд ли хватит хоть на тайм. Агуэро предсказуемо остался в запасе.

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После голов Милнера и Джонса на табло горели 1:1, поэтому Манчини пошёл на риск и выпустил Агуэро на 71-й минуте. А уже на 78-й Агуэро, двигаясь параллельным курсом к воротам, стянул на себя всю оборону «МЮ» и вколотил победный мяч.

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В ноябре 2017-го Агуэро побил рекорд Эрика Брука, забив 178-й мяч за «Сити» в игре против «Наполи». Причём если Бруку для 177 голов понадобилось 494 матча, то Агуэро — всего 264.

Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Тот самый чемпионский гол

Бывший защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд (брат Рио Фердинанда) вспоминал: «Этот гол Агуэро… Он же получил пас от Балотелли, которого я не смог накрыть. Этот гол — моя ошибка. Понятно, что мы остались в АПЛ, но из-за меня Рио не получил ещё одну медаль».



Агуэро стал главным творцом сумасшедшей развязки сезона 2011-12, когда «Сити» и «МЮ» подошли к последнему туру с одинаковым количеством очков. Манчини для титула нужно было сломать не самый сильный «КПР». Но был нюанс — лондонский клуб боролся за выживание и устроил рубку, едва не стоившую «Сити» чемпионства.



На 66-й минуте «КПР» вышел вперёд после гола Джейми Маки, а «МЮ» тем временем спокойно контролировал игру против «Сандерленда», где вёл 1:0. Манчини выпустил на поле Джеко и Балотелли, но «КПР» выставил автобус и в меньшинстве (Бартона удалили на 55-й минуте) держал 2:1 до последних минут.

Антон Фердинанд запомнил истерику Манчини на бровке: «Я слышал, как он орал на своих игроков. Он прямо так и кричал: «Да пошли вы, пошло вообще всё!» На 92-й минуте Джеко сравнял счёт. «Я помню, что постоянно смотрел на часы. 65-я минута, окей. Смотрю снова — как так, неужели всего 67-я? Когда вы смотрите на часы — значит, вы находитесь под большим давлением», — это слова защитника «КПР» Недума Онуохи.

«Думаю о том, что я упустил шанс получить от Алекса Фергюсона» бутылку хорошего красного вина», — вспоминал другой игрок «КПР» Шон Дерри. Именно он из полевых «КПР» был последним на пути Агуэро и потенциально мог заблокировать решающий удар. А дальше — гол, взрыв, сошедшие с ума Джо Харт и Манчини, и кубок АПЛ, поднятый Венсаном Компани.



В принципе, за один только этот момент Агуэро и можно ставить статую перед «Этихадом», что, кстати, планируют сделать в ближайшее время. Об этом в конце марта заявил президент «Сити» Аль Мубарак: «Его статуя будет стоять у нашего стадиона». По словам функционера, скульптура Агуэро расположится по соседству со статуями Венсана Компании и Давида Сильвы, других легенд клуба.



Впрочем, у аргентинца ещё есть время, чтобы выполнить свое обещание, которое он дал еще в 2014-м: «Я не уйду из «Манчестер Сити», пока мы не выиграем Лигу Чемпионов». Остался последний шанс.