Массовая драка на поле в российском футболе! Что не поделили игроки?

Клубы РПЛ и ФНЛ ушли на отдых, а вот в ПФЛ команды продолжают выяснять отношения. Матч 27-го тура между «Муромом» и «Смоленском» обернулся массовой дракой с участием обеих команд в середине второго тайма. Рассказываем, что произошло на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме.

Почему завязалась драка между футболистами?

Летом 2020 года главный тренер Олег Стогов покинул «Смоленск» после конфликта с руководством и начал работать в «Муроме». Вместе с 56-летним специалистом из смоленской команды в Муром ушёл тренер вратарей Вячеслав Крыканов, а также целая группа игроков в лице Маругина, Стогова, Давыдова, Джеймса и Миносяна.

Игра была принципиальной для обеих команд, которые находились рядом в турнирной таблице. К тому же в первом круге домашнюю победу со счётом 2:1 одержал «Смоленск». Теперь «Муром» жаждал взять реванш, а часть его футболистов огорчить свой бывший клуб.

В первом тайме команды не сумели открыть счёт и ушли на перерыв без забитых мячей. Уже во второй половине встречи полузащитник «Мурома» Стогов пробил мимо вратаря гостей, сделав счёт 1:0 в пользу хозяев. Но спустя пять минут «Смоленск» восстановил равновесие усилиями Белунова – 1:1.

К середине второго тайма накал эмоций был уже настолько сильным, что перерос в массовую драку. На 70-й минуте защитник «Мурома» Шабалин сфолил на Белунове, после чего футболисты обеих команд набросились друг на друга и начали массовую драку.

Права на видео принадлежат РФС и МАУ ТРК «Муромский Меридиан». Посмотреть видео можно на youtube-канале «Муром ТВ».

По итогам инцидента с поля был удалён только капитан «Смоленска» Мешковский. Автор забитого мяча Белунов, а также тренер вратарей смолян Николай Гришин получили жёлтые карточки. «Муром» же обошёлся без удалений, но защитники Шабалин и Шалин тоже получили предупреждения от главного арбитра Алексея Кузнецова.

Спустя несколько минут встреча в Муроме возобновилась, но хозяевам, которые играли в большинстве, так и не удалось забить победный мяч и взять реванш за поражение в первом круге. После ничейного результата «Смоленск» расположился на десятом месте в турнирной таблице, а «Муром» — на 13-й строчке.