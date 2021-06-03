Кто в сборной России выиграл от переноса Евро. Год назад они вряд ли попали бы в заявку

12 июня 2020 года в Риме сборная Италия могла провести матч-открытие чемпионата Европы. На следующий день сыграла бы сборная России, а через месяц мы точно знали бы, насколько крут Станислав Черчесов, зовут ли Артёма Дзюбу в АПЛ вновь и наверняка понаблюдали бы за чудовищно дорогими трансферами топовых звёзд, раскрывшихся за этот месяц. Пандемия коронавируса перекинула Евро-2020 на год вперёд, а за это время в составе сборной России много изменилось: Гильерме не основной вратарь, команда, судя по всему, вернулась к схеме с тремя центральными защитниками, Петров уже не бегает по правому флангу, а Бакаев больше не звезда «Спартака».
Зато в национальной команде появились футболисты, которые в 2020-м оказались бы в ней только через громадный хейт Черчесова. Теперь они поедут на Евро-2020, а в глубине души наверняка будут благодарить китайскую летучую мышь за этот шанс.
Из вратарей остался только один: в конце 2019-го, когда сборная проводила последние матчи отбора, было чёткое разделение: Гильерме – первый номер, Шунин – заменяет, Джанаев – тренируется. Начало 2020-го не изменило расклад: «Локо» ещё при Семине прибавлял, Маринато выглядел уверенно, так что наверняка поехал бы основным вратарём. Дюпин в это время имел нелепый годовой контракт с «Рубином» и вряд ли мечтал о чём-то, кроме продления. Сафонов же раскрывался в «Краснодаре», а опыт на уровне Лиги чемпионов ждал его впереди.
Дивеев тоже, скорее всего, пролетел бы мимо Евро-2020. Черчесов рассчитывал включить в качестве альтернативы Семёнову и в пару к Джикии Беляева. Но не получалось. В запасе сидел Чистяков – на тот момент основной защитник «Ростова». И никуда не делся Кудряшов. Вероятно, именно кто-то из них и попал бы в итоговую заявку. Ведь Дивеев дебютировал в сборной только в ноябре 2020-го.
В полузащите самые сильные трансформации: Жемалетдинов так мощно провёл весну в «Локо», что не только дебютировал в сборной, но и может стать основным игроком в финальной части. Раньше на его позицию претендовал условный Бакаев, однако сейчас он далёк от уровня 2019-го. Макаров в период, когда сборная завершала отборочный цикл к Евро-2020, бегал за «Нефтехимик». Парня никто не знал, кроме тренеров из Казани, потому что они традиционно отправляют в Нижнекамск молодёжь. Только в начале прошлого года он перешёл в «Рубин». Но освоился быстро: уже в этом году сначала попал в молодёжку, а теперь – часть команды Черчесова. Вместо него в сборной вполне мог оказаться универсальный Ерохин, но во второй части этого сезона полузащитник присел на скамейку.
И ещё две фамилии, которые вряд ли бы впечатлили главного тренера в прошлом году – Мухин и Мостовой. На место первого вызывали Ахметова и даже Могилевца. Полузащитник ЦСКА выходил в старте, но потом на фоне мрачного ЦСКА утратил доверие Черчесова. А вот Мухин неожиданно его приобрёл. Вряд ли он сыграет хотя бы один матч на чемпионате Европы (если вдруг не вылетят четыре других опорника), но точно кайфанёт от атмосферы.
Мостовой в начале 2020-го раскатывал соперников вместе с Кокориным с «Сочи». Не думаю, что это убедило бы Черчесова, так как он вызывает людей, проявивших себя на дистанции. Так что в прошлом году вместо Андрея тренер наверняка взял бы кого-то ещё. Возможно, четвёртого нападающего вроде Комличенко.
- 3 июня 2021
-
13:20
-
13:19
-
12:56
-
12:53
-
12:45
-
12:39
-
12:24
-
12:13
-
12:07
-
12:04
-
11:34
-
11:26
-
11:08
-
10:59
-
10:51
-
10:46
-
10:31
-
10:09
-
10:01
-
09:59
-
09:36
-
09:35
-
08:51
-
08:34
-
08:17
-
07:33
-
07:18
-
06:33
-
06:21
-
05:55
-
04:40
-
04:24
-
03:57
-
03:32
-
03:12