Кто в сборной России выиграл от переноса Евро. Год назад они вряд ли попали бы в заявку

12 июня 2020 года в Риме сборная Италия могла провести матч-открытие чемпионата Европы. На следующий день сыграла бы сборная России, а через месяц мы точно знали бы, насколько крут Станислав Черчесов, зовут ли Артёма Дзюбу в АПЛ вновь и наверняка понаблюдали бы за чудовищно дорогими трансферами топовых звёзд, раскрывшихся за этот месяц. Пандемия коронавируса перекинула Евро-2020 на год вперёд, а за это время в составе сборной России много изменилось: Гильерме не основной вратарь, команда, судя по всему, вернулась к схеме с тремя центральными защитниками, Петров уже не бегает по правому флангу, а Бакаев больше не звезда «Спартака».

Зато в национальной команде появились футболисты, которые в 2020-м оказались бы в ней только через громадный хейт Черчесова. Теперь они поедут на Евро-2020, а в глубине души наверняка будут благодарить китайскую летучую мышь за этот шанс.

Из вратарей остался только один: в конце 2019-го, когда сборная проводила последние матчи отбора, было чёткое разделение: Гильерме – первый номер, Шунин – заменяет, Джанаев – тренируется. Начало 2020-го не изменило расклад: «Локо» ещё при Семине прибавлял, Маринато выглядел уверенно, так что наверняка поехал бы основным вратарём. Дюпин в это время имел нелепый годовой контракт с «Рубином» и вряд ли мечтал о чём-то, кроме продления. Сафонов же раскрывался в «Краснодаре», а опыт на уровне Лиги чемпионов ждал его впереди.

Дивеев тоже, скорее всего, пролетел бы мимо Евро-2020. Черчесов рассчитывал включить в качестве альтернативы Семёнову и в пару к Джикии Беляева. Но не получалось. В запасе сидел Чистяков – на тот момент основной защитник «Ростова». И никуда не делся Кудряшов. Вероятно, именно кто-то из них и попал бы в итоговую заявку. Ведь Дивеев дебютировал в сборной только в ноябре 2020-го.

В полузащите самые сильные трансформации: Жемалетдинов так мощно провёл весну в «Локо», что не только дебютировал в сборной, но и может стать основным игроком в финальной части. Раньше на его позицию претендовал условный Бакаев, однако сейчас он далёк от уровня 2019-го. Макаров в период, когда сборная завершала отборочный цикл к Евро-2020, бегал за «Нефтехимик». Парня никто не знал, кроме тренеров из Казани, потому что они традиционно отправляют в Нижнекамск молодёжь. Только в начале прошлого года он перешёл в «Рубин». Но освоился быстро: уже в этом году сначала попал в молодёжку, а теперь – часть команды Черчесова. Вместо него в сборной вполне мог оказаться универсальный Ерохин, но во второй части этого сезона полузащитник присел на скамейку.

И ещё две фамилии, которые вряд ли бы впечатлили главного тренера в прошлом году – Мухин и Мостовой. На место первого вызывали Ахметова и даже Могилевца. Полузащитник ЦСКА выходил в старте, но потом на фоне мрачного ЦСКА утратил доверие Черчесова. А вот Мухин неожиданно его приобрёл. Вряд ли он сыграет хотя бы один матч на чемпионате Европы (если вдруг не вылетят четыре других опорника), но точно кайфанёт от атмосферы.

Мостовой в начале 2020-го раскатывал соперников вместе с Кокориным с «Сочи». Не думаю, что это убедило бы Черчесова, так как он вызывает людей, проявивших себя на дистанции. Так что в прошлом году вместо Андрея тренер наверняка взял бы кого-то ещё. Возможно, четвёртого нападающего вроде Комличенко.