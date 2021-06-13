«А за кого болеть?» 10 неловких вопросов о Евро, которые у вас могут возникнуть

Чемпионат Европы стартовал два дня назад, но расклады и самые сложные сюжеты были разобраны ещё давным-давно до его начала. Теперь же важно ответить на базовые вопросы, которые для многих читателей, возможно, покажутся неловкими или странными. А для тех, кто интересуется футболом раз в два года, — очень даже информативными. Поэтому отвечаем на них прямо сейчас вместе с Pringles. Ведь заряжаться футбольным настроением и праздновать победные голы во время главного спортивного события лета ярче именно с упаковкой этих чипсов.

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Теперь — к вопросам!

В какие даты проходит чемпионат Европы?

Официальный старт турнира был дан 11 июня. Групповой турнир идёт до 23 июня, матчи 1/8 финала — с 26 по 29 июня, четвертьфиналы — 2-3 июля, а полуфиналы — 6-7 июля. 11 июля состоится последний матч чемпионата — финал Евро-2020. Советуем не пропускать!

Фото: РИА Новости

В каком городе и в какой стране идут матчи?

В этом году, несмотря на ряд строгих ограничений, УЕФА сохранил формат Евро, который рассчитан на игру сразу в нескольких странах. Чемпионат принимают сразу несколько европейских стран. Среди них Англия (Лондон), Шотландия (Глазго), Испания (Севилья), Италия (Рим), Голландия (Амстердам), Дания (Копенгаген), Германия (Мюнхен), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Россия (Санкт-Петербург) и Азербайджан (Баку).

Какие матчи пройдут в России?

Изначально Россия готовилась к четырём матчам на территории Санкт-Петербурга. Но из-за того, что Дублин исключили из числа принимающих городов, в конце апреля эта цифра выросла до семи. Вот список игр, которые мы уже застали и застанем в Северной столице:

Бельгия – Россия (состоялась 12 июня).

Польша – Словакия (14 июня).

Финляндия – Россия (16 июня).

Швеция – Словакия (18 июня).

Финляндия – Бельгия (21 июня).

Швеция – Польша (23 июня).

Четвертьфинальная встреча (2 июля).

С кем сыграет сборная России?

Пока парни провели только один матч — с Бельгией (12 июня). Впереди их ждут встречи с Данией (16 июня) и Финляндией (21 июня). Это соперники нашей сборной на групповом этапе, а дальше всё зависит от положения команды в группе и положения соперников в остальных.

А кто у нас капитан сборной?

Артём Дзюба! В этом сезоне он:

стал чемпионом России;

получил звание лучшего бомбардира РПЛ – 20 голов;

третий сезон подряд стал лучшим игроком «Зенита».

Фото: РИА Новости

Я вижу много сильных команд. А когда в последний раз Евро выигрывал не явный фаворит?

Это произошло аж 17 лет назад. Тогда чемпионом Европы стала сборной Греции, в группе она заняла второе место. В четвертьфинале благодаря голу Харистеаса прошла Францию — 1:0. В полуфинале убрала Чехию — снова 1:0 благодаря мячу Делласа.

За весь турнир греки лишь раз в одном матче забили больше одного мяча — в стартовой встрече с хозяевами турнира, португальцами. Ирония в том, что они встретились и в финале, — и там тоже благодаря голу Харистеаса счёт в пользу греков был 1:0.

Я хочу болеть за маленькую и душевную команду. Это за кого нужно?

Лучший и главный вариант — Северная Македония. Здесь есть всё. Сильный игрок? Он же ветеран и самая большая звезда — 37-летний нападающий «Дженоа» Горан Пандев. Он пообещал, что перед завершением карьеры обязательно выступит со сборной на крупном турнире. И держит обещание.

Яркие победы? Тоже. В марте «хлопнули» сборную Германии, а немецкие медиа сразу же заговорили об увольнении Йоахима Лёва. Свой тренер? Да, тут Игор Ангелоски, который трудится в сборной с 2015-го и прошёл путь от ассистента до главного тренера за семь лет.

В группе Северная Македония уже сыграла с Австрией, а впереди её ждут встречи с Украиной и Голландией. Шансов на чудо немного, но попытаться зажечь всё же стоит.

А есть русские игроки, выступающие в других командах?

А чего далеко искать? В группе с Россией за Финляндию играет Роберт Иванов. Он родился в Финляндии и вырос в русско-ингерманландской семье. Единственная его связь с русским футболом — пересечение с русским тренером Равилем Сабитовым в «Мюллюпуро» из третьего дивизиона Финляндии.

Про это Иванов говорил: «Сабитов сказал, что я могу стать настоящим футболистом. И я поверил ему».

Иванов почти всю карьеру (сейчас ему 26) провёл в Финляндии и только в 2020-м перешёл в польскую «Варту». За сборную Финляндии он дебютировал в январе 2019-го.

Какие яркие игроки не поехали на чемпионат Европы?

Таких много. Лишь часть примеров: Вирджил ван Дейк отказался от Евро из-за долгого восстановления после травмы. Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в марте, а в мае получил повреждение, из-за которого тоже не смог поехать на турнир.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Но были и те, кто не попал в итоговые заявки сборных из-за решения тренеров: Лингард, Боатенг, Брандт. Рамос тоже много лечился — Энрике не вызвал его. В сборной России такие примеры тоже были: Смолов, который выдал классный отрезок весной, но это не гарантировало ему участия на Евро.

Сколько денег получат участники Евро-2020?

В этом турнире рекордный призовой фонд в сравнении с предыдущими чемпионатами Европы — он равен 371 млн евро. Распределяется он так:

За участие на групповом этапе – 9,25 млн.

За победу в группе – 1,5 млн; за ничью – 0,75 млн.

За выход в 1/8 финала – 2 млн евро.

За выход в четвертьфинал – 3,25 млн.

За выход в полуфинал – 5 млн евро.

Чемпион Европы получит 10 млн евро, а серебряный призёр – 7 млн.

Ну а мы с нетерпением будем ждать эмоциональных моментов от этого турнира!