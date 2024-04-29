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Игрок «Краснодара» Кривцов: нам нужно выигрывать свои игры

Игрок «Краснодара» Кривцов: нам нужно выигрывать свои игры
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об итогах матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Самаре 29 апреля. Она завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'

«Нужно свои игры выигрывать. Нужно было забивать в первом тайме свои моменты, чтобы, даже если удаление, можно было удержать счёт. Отмена гола? Сомнительно, 50 на 50. Приняли решение не засчитывать, значит, нужно было забивать свои стопроцентные», — приводит слова Кривцова Metaratings.

Напомним, после ничейного результата у матче с южанами футболисты «Крыльев Советов» заработали 40 очков. Коллектив Игоря Осинькина занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» после 26 туров набрал 50 очков. Подопечные Мурада Мусаева сравнялись по этому показателю с петербургским «Зенитом», который занимает первое место. Но южане идут вторыми из-за результатов личных встреч с сине-бело-голубыми.

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