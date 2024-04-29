Хави: «Барселона» ставит цель финишировать в Ла Лиге на втором месте

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» рассказал о турнирных задачах, стоящих перед своей командой, накануне завершения сезона-2023/2024.

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«Мы ставим цель финишировать на втором месте в Ла Лиге и попасть в финал Суперкубка Испании. Конечно же, для этого нам нужно обыграть «Валенсию». Эта победа позволит нам обеспечить себе место в первой четверке и квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Хави AS.

Напомним, «Барселона» под руководством Хави за 32 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Каталонская команда отстаёт от идущей на втором месте «Жироны» на одно очко.