Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: «Барселона» ставит цель финишировать в Ла Лиге на втором месте

Хави: «Барселона» ставит цель финишировать в Ла Лиге на втором месте
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» рассказал о турнирных задачах, стоящих перед своей командой, накануне завершения сезона-2023/2024.

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
2 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 50'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Мы ставим цель финишировать на втором месте в Ла Лиге и попасть в финал Суперкубка Испании. Конечно же, для этого нам нужно обыграть «Валенсию». Эта победа позволит нам обеспечить себе место в первой четверке и квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Хави AS.

Напомним, «Барселона» под руководством Хави за 32 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по футболу набрала 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Каталонская команда отстаёт от идущей на втором месте «Жироны» на одно очко.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» обратился c просьбой к фанатам после объявления о продлении Хави
«Барселона» ‐ «Валенсия»: составы команд на матч 33-го тура испанской Примеры
Материалы по теме
«Барселона» — «Валенсия». Решение Хави воодушевит каталонцев
«Барселона» — «Валенсия». Решение Хави воодушевит каталонцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android