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Тренер «Баварии» Тухель рассказал, что нужно, чтобы победить «Реал»

Тренер «Баварии» Тухель рассказал, что нужно, чтобы победить «Реал»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, встреча состоится во вторник, 30 апреля, и пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полуфинал уже немного похож на финал. Мой подход заключается в том, чтобы выстроить состав как в финале. Четыре травмированных игрока — это, наверное, слишком много, особенно если мы знаем, что они не смогут сыграть до конца. Но травмы бывают разные. Но мы не будем подходить к этому с учётом того, что нам ещё предстоит сыграть. Мы хотим играть изолированно. У нас есть свобода, завтра мы выложимся на полную, а там посмотрим.

Мы хотим попасть на «Уэмбли» и победить там. Мы готовы, у нас много уверенности. Было важно победить «Арсенал». Теперь следующий шаг — матч с «Реалом». Мы хотим быть конкурентоспособными и попасть на «Уэмбли». Мы должны сосредоточиться на завтрашнем дне и хорошо подготовиться.

Нам нужна тактика и удача. Нам нужен хороший микс, хороший баланс. Игроки хотят видеть план и идею. Но им также нужна свобода. Но и удача в игре тоже нужна. Если вы хотите победить «Реал», вам нужен полный комплект», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

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