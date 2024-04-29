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Роберт Левандовски прояснил своё будущее в «Барселоне»

Роберт Левандовски прояснил своё будущее в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опроверг информацию о своём возможном уходе из каталанской команды в летнее трансферное окно, заверив, что он не покинет «Барселону» до конца срока своего действующего контракта с клубом. Ранее Catalunya Radio сообщил, что польский форвард может этим летом сменить клубную прописку.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«О том, чтобы прощаться, и речи идти не может. Мой уход летом невозможен. Я в данный момент вновь нахожусь в довольно хорошей физической форме: пока я нахожусь в таком состоянии, буду продолжать играть. На сегодня могу сказать, что это будет продолжаться до 2026 года», — приводит слова Левандовски Sport Bild.

Напомним, в нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 35-летнего нападающего с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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