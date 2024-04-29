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Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: грех жаловаться, что не получилось победить «Краснодар»

Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: грех жаловаться, что не получилось победить «Краснодар»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался об итогах матча 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«Ничья с лидером — хороший результат. С другой стороны, наверное, мы всё-таки больше расстроены, что не получилось победить. Но грех жаловаться. В конце сезона посмотрим в таблицу и подсчитаем очки. Чем выше по итогам этого сезона мы будем, тем для нас лучше. Естественно, все в таблицу смотрим, но каких-то громких слов сейчас говорить не хочется», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Напомним, после ничейного результата в матче с южанами футболисты «Крыльев Советов» заработали 40 очков. Коллектив Игоря Осинькина занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» после 26 туров набрал 50 очков. Подопечные Мурада Мусаева сравнялись по этому показателю с петербургским «Зенитом», который занимает первое место. Но южане идут вторыми из-за результатов личных встреч с сине-бело-голубыми.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
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