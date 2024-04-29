Глава совдира «Динамо» Гафин: для чемпионства в РПЛ клубу нужно прибавить во всём

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что нужно бело-голубым, чтобы клуб претендовал на чемпионство в Российской Премьер-Лиге, а также назвал главную проблемную зону команды.

«Что нужно сделать, чтобы команда претендовала на чемпионство? Выигрывать каждую следующую игру. Нужно прибавить во всём — начиная от работы тренерского штаба, заканчивая отдачей футболистов. Не только в таких матчах, как с «Зенитом», но и в играх с командами из нижней восьмёрки. Наверное, одна из наших самых больших проблемных зон — это то, что мы можем обыгрывать и обыгрываем топ-клубы, а матчи с командами, которые играют в низком блоке, даются нам гораздо сложнее, к сожалению. Нам надо учиться забирать свои очки», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после 26 сыгранных туров чемпионата России по футболу на счету «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице из-за результатов личных встреч с южанами. На третьей строчке располагается московское «Динамо» (47 очков).