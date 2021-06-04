«Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп». Зарема выдала кучу клубного внутряка

Накануне Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, неожиданно создала телеграм-канал, опубликовав пост о сексизме в футболе. А уже сегодня собрала группу для чата, где рассказала много интересной и актуальной информации о «Спартаке». Выбрали самые любопытные слова Салиховой.
Орфография и пунктуация сообщений сохранена.
Между Месси и Роналду выбрала португальца
Альва: Месси или Роналду?
Зарема: опубликовала фото девочки в футболке Роналду.
Назвала себя волшебной женщиной
SM: Зимой писал, что было бы круто если бы Зарема завела канал, вчера он появился. Вчера писал, что было бы круто если чат откроет. Думаю, вот какого футболиста в Спартак пригласить.)
Зарема: Волшебная женщина.
Болеет за «Монако» в Европе
SM: За кого болеете в Европе?
Зарема: AS Monaco.
Альва: Из-за Головина?
Зарема: Из-за Рыболовлева).
Высказалась о возможной продаже Крала
SM: Как вы думаете стоит ли продавать Крала до Евро или думаете лучше после Евро?
Зарема: Продавать игроков до Евро — финансовое преступление против клуба.
Назвала Эмери любимым тренером
Альва: Зарема, а кто ваш любимый тренер? Руй? Кононов? Гвардиола? Клопп?
Зарема: Эмери.
Рассказала о несостоявшемся трансфере Бакаева в «Динамо»
Альва: Зарема, можете не отвечать про Джикию, но по Бакаеву ответьте!
Зарема: Я уже не влияю на трансферную. Моё мнение: надо было отдавать зимой в Динамо на 5,5.
P Kamushkin: А Вы уверены, что Динамо так уж хотело его брать?
Зарема: 100%.
Исключила приглашение Черчесова в «Спартак» в случае провала с Виторией
Kseniya: Доброго времени суток. Спасибо Вам за то, что сохранили Тедди до конца сезона (спорное было решение на несколько результатов), но, в итоге, оно оказалось единственно верным! Ну и, собственно, вопрос. Есть ли риск того, что в случае неуспехов Руя Витории в Спартаке следующим кандидатом на пост ГТ может (после закономерного вылета с Евро) оказаться Станислав Черчесов?
Зарема: Только через мой труп.
Желала пригласить иностранного спортивного директора
У Кузьмича: Попова я бы уволил прямо сейчас. Он к спорт результатам отношения не имеет. Если на его место есть сильный иностранец со связями, что привезёт топ игроков — милости прошу.
Зарема: Я хотела иностранного спортдиректора и селекцию.
Nikolai: Тогда зачем лоббировала Попова всю осень и лето?
Зарема: Для русского рынка и академии. У Попова есть свои сильные стороны.
Хотела уговорить Тедеско на контракт по схеме «1+1»
У Кузьмича: Зарема, а чем Попов мотивировал отказ организовать вам встречу с Фонсекой?
Зарема: Для встречи с кандидатами мне не нужны были ни агенты (они узнали позже об именах), ни спортивный директор. Но у спортивного департамента были отрицательные заключения на данных кандидатов в тренеры. На этом наши пути разошлись. Ещё раз повторюсь: мое предложение было уговорить Доменико ещё на «1+1». В случае отказа, известные всем фамилии по списку.
Dimon: Зарема Равильевна, по какой причине не искали тренера под систему, построенную Тедеско? Получается, два года его работы уйдут в никуда. Сейчас у Витории просто нет времени строить по новой свою игру.
Зарема: Спросите у спортивного директора.
Рассказала о переговорах с Де Дзерби
Ролло Томаси: Де Дзерби слишком сильно хотел «Шахтёр». А с учетом как там организована спортивная составляющая и с учетом желания Ахметова шансов заполучить Де Дзерби просто не было.
Зарема: С ним велись переговоры в декабре.
Stepan: Почему не дожали?
Зарема: Отрицательное заключение спортивного департамента.
Maх GeNoM: Скажите пожалуйста, насколько правдива информация о том, что препятствием для прихода Де Дзерби в Спартак стало то, что его представляли нежелательные для Спартака люди?
Зарема: Они появились позже, когда уже интерес пропал.
Назвала Тухеля и немецкую школу тренеров одной из лучших
Ролло Томаси: Зарема, лучший тактический аналитик страны Лукомский недавно высказал свое мнение по оптимальной кандидатуре тренера для Спартака — Пеллегрино Матараццо из «Штутгарта». Вы немецкий рынок тренерский в принципе рассматривали? Все таки после Тедеско это была бы преемственность.
Зарема: Немецкая школа одна из лучших. Согласна.
Андрей: Посмотрите, что сделал Тухель.
Зарема: Лучший! Когда его уволили из «ПСЖ», я сразу сказала Доменико, что на месте «Челси» взяла бы. Через несколько дней: «Ты знала!»
Леонарду Жардим и Кристоф Галтье
Ilya Chursin: Были ли переговоры с Жардимом?
Зарема: Нет.
Vladi: Кристофа Галтье рассматривали?
Зарема: Нет.
Назвала Слуцкого лучшим тренером России
Nikolay: Зарема, после опыта с Аленичевым и его золотым багажом больше тренерам из своих игроков не доверяете? Или нет времени на раскачку и набора опыта?
Зарема: Лично я — нет. На мой взгляд, лучший русский тренер — это Слуцкий. Интересно понаблюдать за «Рубином» в следующем сезоне.
Макс Буров: А было ли желание пригласить отечественного спец-ста, например, Леонида Слуцкого в «Спартак»?
Зарема: Было, когда он тренировал «Крылья Советов».
Потребовала возврат подъёмных по Урунову
Ilya Reznikov: (обращение к Газизову) Верни комиссию за Урунова.
Зарема: И подъёмные 321 000 евро.
Генри Эвери: Солидно)))) Только зачем согласовали?)
Зарема: Никто не согласовывал. «Эффективный» управленец сам такие назначил.
Назвала Чепзановича топом
Джин: А чем Чепзанович не устраивает?
Зарема: Руки прочь от Чепзановича, он — топ!!!
Критиковала трансферную политику Цорна
Alex A: Можно было оставить Цорна, и сейчас тренером был бы Тедеско.
Зарема: И три шуррле с тилем в придачу.
Рассказала о работе над продлением контрактов Ларссона, Жиго и Джикии
Простой: Зарема, скажите пожалуйста, будет ли Спартак удерживать Ларссона? И когда будут продлены контракты с Джикией и Жиго?
Зарема: Надеюсь, спортивный департамент работает над этим.
- 4 июня 2021
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