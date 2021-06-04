«Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп». Зарема выдала кучу клубного внутряка

Накануне Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, неожиданно создала телеграм-канал, опубликовав пост о сексизме в футболе. А уже сегодня собрала группу для чата, где рассказала много интересной и актуальной информации о «Спартаке». Выбрали самые любопытные слова Салиховой.

Орфография и пунктуация сообщений сохранена.

Между Месси и Роналду выбрала португальца

Альва: Месси или Роналду?

Зарема: опубликовала фото девочки в футболке Роналду.

Назвала себя волшебной женщиной

SM: Зимой писал, что было бы круто если бы Зарема завела канал, вчера он появился. Вчера писал, что было бы круто если чат откроет. Думаю, вот какого футболиста в Спартак пригласить.)

Зарема: Волшебная женщина.

Болеет за «Монако» в Европе

SM: За кого болеете в Европе?

Зарема: AS Monaco.

Альва: Из-за Головина?

Зарема: Из-за Рыболовлева).

Высказалась о возможной продаже Крала

SM: Как вы думаете стоит ли продавать Крала до Евро или думаете лучше после Евро?

Зарема: Продавать игроков до Евро — финансовое преступление против клуба.

Назвала Эмери любимым тренером

Альва: Зарема, а кто ваш любимый тренер? Руй? Кононов? Гвардиола? Клопп?

Зарема: Эмери.

Рассказала о несостоявшемся трансфере Бакаева в «Динамо»

Альва: Зарема, можете не отвечать про Джикию, но по Бакаеву ответьте!

Зарема: Я уже не влияю на трансферную. Моё мнение: надо было отдавать зимой в Динамо на 5,5.

P Kamushkin: А Вы уверены, что Динамо так уж хотело его брать?

Зарема: 100%.

Исключила приглашение Черчесова в «Спартак» в случае провала с Виторией

Kseniya: Доброго времени суток. Спасибо Вам за то, что сохранили Тедди до конца сезона (спорное было решение на несколько результатов), но, в итоге, оно оказалось единственно верным! Ну и, собственно, вопрос. Есть ли риск того, что в случае неуспехов Руя Витории в Спартаке следующим кандидатом на пост ГТ может (после закономерного вылета с Евро) оказаться Станислав Черчесов?

Зарема: Только через мой труп.

Желала пригласить иностранного спортивного директора

У Кузьмича: Попова я бы уволил прямо сейчас. Он к спорт результатам отношения не имеет. Если на его место есть сильный иностранец со связями, что привезёт топ игроков — милости прошу.

Зарема: Я хотела иностранного спортдиректора и селекцию.

Nikolai: Тогда зачем лоббировала Попова всю осень и лето?

Зарема: Для русского рынка и академии. У Попова есть свои сильные стороны.

Хотела уговорить Тедеско на контракт по схеме «1+1»

У Кузьмича: Зарема, а чем Попов мотивировал отказ организовать вам встречу с Фонсекой?

Зарема: Для встречи с кандидатами мне не нужны были ни агенты (они узнали позже об именах), ни спортивный директор. Но у спортивного департамента были отрицательные заключения на данных кандидатов в тренеры. На этом наши пути разошлись. Ещё раз повторюсь: мое предложение было уговорить Доменико ещё на «1+1». В случае отказа, известные всем фамилии по списку.

Dimon: Зарема Равильевна, по какой причине не искали тренера под систему, построенную Тедеско? Получается, два года его работы уйдут в никуда. Сейчас у Витории просто нет времени строить по новой свою игру.

Зарема: Спросите у спортивного директора.

Рассказала о переговорах с Де Дзерби

Ролло Томаси: Де Дзерби слишком сильно хотел «Шахтёр». А с учетом как там организована спортивная составляющая и с учетом желания Ахметова шансов заполучить Де Дзерби просто не было.

Зарема: С ним велись переговоры в декабре.

Stepan: Почему не дожали?

Зарема: Отрицательное заключение спортивного департамента.

Maх GeNoM: Скажите пожалуйста, насколько правдива информация о том, что препятствием для прихода Де Дзерби в Спартак стало то, что его представляли нежелательные для Спартака люди?

Зарема: Они появились позже, когда уже интерес пропал.

Назвала Тухеля и немецкую школу тренеров одной из лучших

Ролло Томаси: Зарема, лучший тактический аналитик страны Лукомский недавно высказал свое мнение по оптимальной кандидатуре тренера для Спартака — Пеллегрино Матараццо из «Штутгарта». Вы немецкий рынок тренерский в принципе рассматривали? Все таки после Тедеско это была бы преемственность.

Зарема: Немецкая школа одна из лучших. Согласна.

Андрей: Посмотрите, что сделал Тухель.

Зарема: Лучший! Когда его уволили из «ПСЖ», я сразу сказала Доменико, что на месте «Челси» взяла бы. Через несколько дней: «Ты знала!»

Леонарду Жардим и Кристоф Галтье

Ilya Chursin: Были ли переговоры с Жардимом?

Зарема: Нет.

Vladi: Кристофа Галтье рассматривали?

Зарема: Нет.

Назвала Слуцкого лучшим тренером России

Nikolay: Зарема, после опыта с Аленичевым и его золотым багажом больше тренерам из своих игроков не доверяете? Или нет времени на раскачку и набора опыта?

Зарема: Лично я — нет. На мой взгляд, лучший русский тренер — это Слуцкий. Интересно понаблюдать за «Рубином» в следующем сезоне.

Макс Буров: А было ли желание пригласить отечественного спец-ста, например, Леонида Слуцкого в «Спартак»?

Зарема: Было, когда он тренировал «Крылья Советов».

Потребовала возврат подъёмных по Урунову

Ilya Reznikov: (обращение к Газизову) Верни комиссию за Урунова.

Зарема: И подъёмные 321 000 евро.

Генри Эвери: Солидно)))) Только зачем согласовали?)

Зарема: Никто не согласовывал. «Эффективный» управленец сам такие назначил.

Назвала Чепзановича топом

Джин: А чем Чепзанович не устраивает?

Зарема: Руки прочь от Чепзановича, он — топ!!!

Критиковала трансферную политику Цорна

Alex A: Можно было оставить Цорна, и сейчас тренером был бы Тедеско.

Зарема: И три шуррле с тилем в придачу.

Рассказала о работе над продлением контрактов Ларссона, Жиго и Джикии

Простой: Зарема, скажите пожалуйста, будет ли Спартак удерживать Ларссона? И когда будут продлены контракты с Джикией и Жиго?

Зарема: Надеюсь, спортивный департамент работает над этим.