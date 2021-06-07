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Кто сыграл всего 1 матч за сборную России в 2000-е годы: Ананко, Баженов, Бобёр, Кантонистов, Кусов и другие

Однажды за Россию. Для кого в 2000-е первый матч за сборную стал и последним
Олег Лысенко
Кто сыграл всего 1 матч за сборную России
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Почему тренеры игнорировали девятикратного чемпиона России и как Газзаев заявил полевым игроком вратаря.

Вторая серия цикла «Однажды за Россию» посвящена первому десятилетию нового века. Хотя в тренерском вопросе вплоть до приглашения Хиддинка стабильности не наблюдалось, количество «транзитных пассажиров» в сборной, сыгравших за неё только раз, по сравнению с 90-ми уменьшилось более чем в два раза. Собрали всех в одном тексте.

Однажды за Россию. Для кого в 1990-е первый матч в сборной стал и последним Однажды за Россию. Для кого в 1990-е первый матч в сборной стал и последним

Дмитрий Ананко (2001)

Фото: РИА Новости

Обладатель девяти чемпионских медалей и только один матч за сборную – странно, не правда ли? У самого Дмитрия есть объяснение этой несуразности, но рассказать всё начистоту он, кажется, не готов. В 2009 году Ананко предельно аккуратно и уклончиво изложил свою версию собственного «игнора» Sports.ru: «В юношеских сборных я прошёл все этапы. Но в 1993 году, на чемпионате мира для футболистов до 23 лет в Австралии, произошли не очень хорошие вещи. Я не хочу о них рассказывать, потому что люди, причастные к этому, до сих пор работают в нашем футболе. Мы были единственной европейской сборной, которая на том турнире вышла из группы. Но на меня спустили собак, после чего дорогу в национальную сборную закрыли. И только в 2001 году, когда, как я понимаю, пресса вынудила меня вызвать, попал в состав».

Никита Баженов (2008, «Спартак»)

На вторую за лето встречу с соотечественниками из сборной Нидерландов Гус Хиддинк позвал всего одного новичка и того запустил в игру ещё в первом тайме. Дебют Баженова в алой майке с цифрой 13 на груди ускорила травма Павлюченко. Никита был очень старателен, даже имел момент у чужих ворот, но в полной мере предоставленным шансом не воспользовался. Больше Гус его не брал – выбор в передней линии и без спартаковца был широчайший.

Антон Бобёр (2002, «Крылья Советов»)

Фото: РИА Новости

Не лучшие воспоминания остались о первом и последнем матче за сборную у крайнего полузащитника «КС» Бобра. В процессе подготовки к ЧМ-2002 команда России внезапно провалилась в Эстонии (1:2), за что удостоилась жёсткой критики, а дебютант подвергся обратной замене от тренера. В перерыве Антон вышел вместо Карпина, а уже через 19 минут уступил место на поле одноклубнику Каряке. После такой премьеры рассчитывать на поездку в Японию и Корею было бы наивно. ОИР и не взял туда Бобра.

Дмитрий Васильев (2003)

Фото: РИА Новости

В нулевых город на Неве в большей степени ассоциировался с другим Васильевым, который из «Сплина». Футболист Васильев имя сделал вдали от родного Петербурга. С «Зенитом» не сложилось, но в «Шиннике» и «Рубине» Дмитрий продуктивно провёл время. Между прочим, был первым защитником, соорудившим хет-трик в чемпионате России: в июле 2002-го он за 7 минут (!) упаковал три штуки в ворота «Анжи». Летом 2004-го в «Шиннике» появился ещё один Дмитрий Васильев, и журналисты тотчас присвоили им цифровые приставки: I — старшему и II – младшему. До сборной дослужился только Васильев Первый, но долгого и счастливого романа у них не сложилось. Валерий Газзаев ещё в первом тайме игры с Израилем заменил новичка из-за рассечения, а вскоре заменили его самого – на Георгия Ярцева.

Любомир Кантонистов (2004, «Кубань»)

В истории сборной СССР/России был всего один Любомир, и тот надолго в ней не задержался. Москвич Кантонистов сменил за карьеру под полтора десятка клубов, а вызова в сборную удостоился из «Кубани». Соперник для дебюта хавбеку тоже достался экзотический – сборная Люксембурга. Тренер Ярцев выпустил новичка в стартовом составе, но уже в перерыве заменил Бояринцевым. Гости предсказуемо выиграли – Сычёв забил три, Аршавин – один. Всего через четыре дня сборную России ждал «ночной позор в Лиссабоне» — 1:7 от Португалии…

Алан Кусов (2003, ЦСКА)

По юношам Кусов считался невероятным талантом. Тренер Газзаев высоко ценил земляка – регулярно вызывал в молодёжную сборную, а после и в национальную взял, перетащив Кусова из Владикавказа в ЦСКА. Многообещающая история закончилась банально – испытания пресловутыми медными трубами молодой футболист не прошёл. Одной из главных причин падения Алана стала лудомания. Кусов быстро вылетел из ЦСКА и остаток карьеры провёл в низших лигах России и высших – ближнего, но не слишком футбольного зарубежья. «Жемчужина» Ялта, «Тимирязевец», «Щит Осетии», «Энергетик» Прохладное – последние остановки на карьерном маршруте Кусова.

Николай Олеников (2002, «Ротор»)

Защитника «Ротора» достаточно высоко ценили как Газзаев, так и Ярцев, но только у первого Николай отметился полноценным матчем за национальную команду. «Товарняки» из японского турне россиян в 2004 году в реестр ФИФА не вошли. Таким образом, московский спарринг со шведами остался официально единственным для Оленикова в сборной. В середине второго тайма волгоградец заменил молодого Игнашевича в центре обороны и целых полтайма противостоял ещё не великому, но уже жутко перспективному Ибрагимовичу. Златан и сравнял счёт на четвёртой компенсированной минуте (закончили 1:1).

Александр Точилин (2003)

Рыжеволосый защитник почти всю игровую карьеру прослужил бело-голубым динамовским цветам. А со сборной – не срослось. Дебют получился хуже не придумаешь – 1:3 от Албании в отборе Евро-2004. Валерий Газзаев выпустил Точилина в Шкодере в старте, но ещё в перерыве убрал с поля и больше к его кандидатуре не возвращался.

Валерий Чижов (2003, «Сатурн»)

Вратарь Чижов числился в «Спартаке» первой половины 1990-х, установившем монополию на добычу футбольного золота в России, но к чемпионствам красно-белых имел достаточно опосредованное отношение. За целую пятилетку Валерий только дважды мелькнул в основе, а до единственного приглашения в национальную команду доигрался уже в Подмосковье. Валерий Газзаев оценил стабильные выступления Чижова за «Сатурн» и дал ему сыграть тайм с киприотами. Занятно, что на следующий матч, с румынами, тренер заявил кипера в качестве полевого игрока ввиду дефицита людей, но до конца этот забавный эксперимент не довёл, хотя сам Валерий был готов прикрыть бровку.

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