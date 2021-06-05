Однажды за Россию. Для кого в 1990-е первый матч в сборной стал и последним

В идеальном мире национальная команда подразумевает собрание лучших мастеров своего дела. В реальности же в ней нередко попадались неоднозначные, просто странные персонажи. В России 90-х своя специфика: «Спартак» на правах гегемона чемпионата был главным поставщиком кадров в сборную, и кандидату со стороны пробиться в неё было немыслимо трудно. Ярчайшие примеры — супергерои восхитительного «Ротора» Веретенников, Нидергаус, Есипов. Среди незаслуженно обделённых вниманием столицы ещё немало классных игроков, про которых можно с сожалением сказать: раскрылся не в то время не в том месте. Но есть и такие, чьи имена даже взрослый болельщик вспомнит с трудом (если вспомнит вообще). Всю эту разнородную компанию объединяет одно: за первую сборную они выходили раз в жизни.

Листайте, вспоминайте, знакомьтесь.

Алексей Арифуллин (1998, «Локомотив»)

Фото: fclm.ru

Говорим Арифуллин — подразумеваем «Локомотив». Алексей совсем немного не доиграл в родном клубе до первого чемпионства, но карьеру в Черкизово сделал приличную: два серебра, две бронзы, три Кубка. Там же и в сборной дебютировал — заменил Никифорова в «товарняке» против турок. Россия выиграла 1:0, но больше под её знамёна защитник не вызывался — конкуренция была сумасшедшая. В сентябре 2017-го Алексей умер от сердечной недостаточности в возрасте 47 лет.

Алексей Бахарев (1998, «Ротор»)

В 90-е Бахарев слыл невероятным талантом — играл в «Спартаке», «Роторе». Но за сборную — точнее, сборные — провёл всего два матча. По одному за Россию и Украину. На исходе 1998 года Анатолий Бышовец собрал, пожалуй, самый чудной состав в истории национальной команды — вообще без спартаковцев. Олег Романцев просто не отпустил своих в Бразилию, сославшись на предстоящий матч Лиги чемпионов. Бахарев в Форталезе ещё в первом тайме заменил Кормильцева, ничем себя не проявил и окончательно выпал из списка кандидатов в сборную. Спустя четыре года Алексей сыграл за Украину, но и там не пригодился. Сейчас тренирует детей в Донецке.

Артём Безродный (1999, «Спартак»)

Фото: rusteam.permian.ru

К 26 годам Безродный выиграл четыре чемпионата России со «Спартаком», мелькнул в сборной (26 минут в Андорре в отборе Евро-2000) и… пропал. Нашёлся только через несколько лет в родных Сумах бегающим за любителей. Многочисленные травмы и проблемы с режимом испортили карьеру одному из самых одарённых полузащитников своего поколения. Артём и из жизни ушёл до обидного рано — в 37 лет. Не вернулся домой с утренней пробежки — отказало сердце…

Альберт Борзенков (1998, «Ротор»)

Защитник «Ротора» на всю жизнь запомнил полчаса в майке сборной — в паре с легендарным Онопко на переполненном (75 тысяч зрителей!) стадионе в Тбилиси. С Борзенковым на поле россияне не пропустили (оба гола — по одному в каждые ворота — случились в первом тайме), но продолжения эта история для Альберта не имела.

Артём Енин (1998, «Шинник»)

Редкий счастливец получал факс из РФС в клубах калибра «Шинника». Енину повезло. В сентябре 1998-го Бышовец протестировал игрока из провинциальной команды в Испании. Целых полчаса Артём пробыл на одном поле со звёздами — Раулем и Морьентесом, Луисом Энрике и Йерро. Естественно, сохранил об этом опыте самые тёплые воспоминания. Минимальный счёт 1:0 удовлетворил хозяев и не слишком расстроил гостей.

Андрей Кобелев (1992, «Динамо»)

Фото: РИА Новости

Странно видеть в этом списке Кобелева, но чемпиона Европы среди юношей (1985) и молодёжи (1990) тренеры самой главной сборной действительно не жаловали. Хотя клубы в его жизни были достойные — «Динамо» и «Зенит» на родине, «Бетис» в Испании. Исторический, первый матч сборной России в новейшей истории (1992 год, Мексика — 2:0) обернулся для Андрея бедой — тяжелейшей травмой. На 46-й минуте вышел — на 76-й унесли. Именно Кобелев заработал пенальти, с которого открыл счёт Карпин, но, даже восстановившись, больше он в команду не вызывался.

Андрей Кондрашов (1998, «Зенит»)

Поучаствовал в той самой поездке в Бразилию и коренной ленинградец Кондрашов. Заменил во втором тайме Смертина. Вот как описал его пребывание на поле «СЭ»: «Вышел пятым защитником, но от ещё двух голов Россию это не спасло». Этот эпизод карьеры так и остался самым ярким в биографии Андрея, не считая Кубка России 1999 года.

Сергей Кормильцев (1998, «Уралан»)

Если в начале 1990-х украинские футболисты массово принимали российское гражданство, то на исходе века участились обратные случаи. В значительной степени этому способствовало возвращение в киевское «Динамо» легендарного Валерия Лобановского. Сибиряк Кормильцев, прежде чем оформить паспорт с трезубцем на обложке, засветился в сборной РФ. Вы не поверите — тоже в Бразилии! Безжалостная рецензия от «СЭ»: «Растворился на поле, будто его и не было». С Украиной получилось получше — целых 15 матчей. На ЧМ-2006 не попал, но мастера спорта международного класса получил.

Олег Корнаухов (1998, ЦСКА)

Фото: Из личного архива Корнаухова

У нынешнего директора армейской академии шикарная статистика в сборной: 1 игра — 1 гол. И кому — Бразилии на её поле! Вот как сам Корнаухов вспоминал этот эпизод в гостях у «Чемпионата»: «Серёга [Семак] говорит, что я подошёл и отнял у него мяч. На самом деле я предложил, он согласился. Я исполнял пенальти в клубе и не видел в этом ничего особенного. Но забить приятно было, конечно». Больше таких возможностей Олегу не предоставлялось.

Владимир Лебедь (1995, ЦСКА)

Нападающий Лебедь подавал огромные надежды. В 17 лет стартовал — и сразу с голом! — в союзной «вышке». Неправдоподобно много (семь мячей в четырёх играх!) забивал за российскую молодёжку, одно время лидировал в гонке бомбардиров чемпионата России и был вознаграждён дебютом в первой сборной. В домашней игре против Фарерских островов Романцев ещё в первом тайме выпустил молодого армейца против сломавшегося Пятницкого. Но, как часто бывает, резкий старт закончился досрочным финишем. Высшая лига в жизни уроженца Херсона закончилась ещё до 30. Дальше он уже доигрывал.

Владислав Лемиш (1992, «Кубань»)

Бакинец Лемиш всего на несколько лет заехал в Россию в начале 1990-х, но всё же успел вписаться в историю — участником первого матча новой сборной страны, против Мексики в 1992-м. За родной Азербайджан нападающий тоже разок сыграл — в те смутные годы подобного рода миграции никого не удивляли — ведь ещё недавно все были гражданами одной большой страны.

Мухсин Мухамадиев (1995, «Спартак»)

Очень своеобразно сложились отношения со сборными у Мухамадиева — по одному матчу за Таджикистан и Россию. Два гола за первую, один — за вторую (Фарерам в 1995-м). И всё. Покинув «Спартак», колоритный усач автоматически вывалился из обоймы сборной. Хотя игрок забивной был.

Владимир Нидергаус (1994, «Ротор»)

Уроженца казахстанского Кокчетава, немца по происхождению Нидергауса обожали в Волгограде, а тренеры сборной — в упор не замечали. Или делали вид. Романцев, приняв дела у Садырина после ЧМ-1994, дал форварду «Ротора» сыграть в выставочном матче со сборной мира (вне реестра ФИФА) и товарищеском с турками. После этого двери сборной перед Нидергаусом закрылись. Как, кстати, и перед лучшим бомбардиром Кубка мира Олегом Саленко.

Андрей Новосадов (1998, ЦСКА)

Фото: Из личного архива Новосадова

Дебют против вице-чемпионов мира — удача или наказание? У вратаря Новосадова на этот счёт, полагаю, однозначное мнение. Пропустить за час четыре штуки — сомнительное удовольствие. После такого начала рассчитывать на продолжение Андрею было наивно. Даже со сноской на класс противника — великих бразильцев. Да что Новосадов — сам Бышовец в тот вечер лишился остатков доверия со стороны РФС!

Александр Подшивалов (1993, «Торпедо»)

Подшивалов был очень добротным и надёжным кипером — иначе не доигрался бы до титула лучшего вратаря сезона хоть и в столичном, но всё же не топовом клубе. В том же 1993 году Павел Садырин премировал Александра за серийные сейвы в «Торпедо» вызовом в сборную. Дебют не задался: за полчаса против Саудовской Аравии автозаводец получил два мяча и более в национальную команду не привлекался.

Игорь Скляров (1993, «Динамо»)

Олимпийский чемпион и всего одна игра за первую сборную — как такое может быть? Склярова подбила тяжёлая травма. Через два месяца после дебюта в национальной команде (против Сальвадора у Садырина) Игорь порвал крестообразные связки колена и вернуться на прежний уровень уже не смог. Спорт высоких достижений в его жизни закончился фактически в 26 лет. Всё, что после, — тщетные попытки хоть как-то продлить игровой век.

Олег Терёхин (1998, «Динамо»)

Терёхин был классным бомбардиром: пять сезонов подряд забивал за «Динамо» 10+ голов. Но из всех тренеров сборной впечатлил только Бышовца, и то не слишком сильно. БАФ выделил Терёхину полчаса против испанцев в сентябре 1998-го, но в следующих матчах положился на других нападающих. А сменивший Бышовца Романцев в сторону динамовца, кажется, и вовсе не смотрел. Спустя годы Терёхин жаловался, что подопечные Олега Ивановича в клубе автоматически получали привилегии в сборной. А он в «Спартаке» не играл.

Ильшат Файзуллин (1993, ЦСКА)

Фото: Из личного архива Файзуллина

Многим болельщикам ЦСКА при упоминании фамилии Файзуллина мозг моментально нарисует панораму «Камп Ноу». В раздевалку легендарной арены в ночь с 4 на 5 ноября 1992 года шустрый, техничный блондин уходил королём — два голевых отдал, в том числе решающий, под пятку Карсакову. Знаменитая победа над «Барселоной» осталась высшей точкой карьерной траектории большинства её творцов — ничего более крутого в их жизни не случалось. На следующий год Файзуллин сыграл за сборную против французов. Но как стартовал, так и финишировал. «В то время у тренеров был широчайший выбор нападающих: Юран, Кирьяков, Симутенков, Бесчастных, Колыванов. Из пяти выбирали троих. Надо было больше забивать, чтобы попасть в эту тройку», — самокритично объяснил мне собственный «игнор» тренерами Ильшат.

Сергей Филиппенков (1998, ЦСКА)

За выдающиеся скоростные данные болельщики прозвали его Электричкой. Увы, по карьере ему разогнаться на полную не удалось. Всего две медали с ЦСКА (серебро-1998, бронза-1999) и только один матч за страну — тот самый, с Бразилией.

Разбежаться рыжеволосому спринтеру местные защитники не позволили, а второго шанса проявить себя в сборной не дали тренеры. На бегу Сергея застала и смерть — в 44 года в матче ветеранов.

Андрей Чичкин (1998, «Ротор»)

Фото: rusteam.permian.ru

Последнюю треть матча против Бразилии в 1998-м с Чичкиным в раме сборная России сыграла вничью — 1:1. Дебютант пропустил только раз — от Аморозо. Вот только вышел он, когда хозяева уже набили в чужие ворота четыре штуки и откровенно дурачились на поле. Спустя четыре года Газзаев позвал Чичкина на свою премьеру в сборной, но против шведов дал по тайму Овчинникову и Нигматуллину (закончили 1:1) и более к кандидатуре краснодарца не возвращался.