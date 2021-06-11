Это последний шанс для Месси выиграть что-то с Аргентиной. Гид по Кубку Америки

13 июня начнётся Кубок Америки — главное мужское футбольное соревнование южноамериканских сборных. Турнир, который должен был состояться ещё прошлым летом в Колумбии и Аргентине, сначала отложили на год, а теперь ещё и перенесли в Бразилию. Что случилось и почему именно туда? На каких стадионах пройдут матчи? Кто участвует и сколько заработает чемпион?

В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» отвечаем на главные вопросы о предстоящем Кубке Америки.

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Куда делись Колумбия и Аргентина?

В марте 2019 года КОНМЕБОЛ объявила, что ближайший Кубок Америки примут Колумбия и Аргентина. То есть впервые с 1983 года у турнира было бы больше одной страны-хозяйки. Ключевое здесь — «было бы»: план стал разваливаться из-за пандемии коронавируса. Южная Америка сильно пострадала от COVID-19, поэтому весной прошлого года Кубок из соображений безопасности отложили на год.

Год прошёл, а легче не стало. 20 мая Колумбию лишили права принимать турнир, но не из-за ковида, а из-за жёстких протестов местных жителей против повышения налогов. Страна, где на улицах происходят столкновения демонстрантов с полицией, явно не подходит для проведения крупных официальных соревнований. Оставалась Аргентина, но она продержалась всего на десять дней дольше.

30 мая, всего за две недели до начала турнира, Аргентину тоже лишили Кубка Америки, потому что в стране по-прежнему бушует пандемия. По данным местного министерства здравоохранения, каждый день коронавирусом заражаются более 30 тыс. жителей, а болеют прямо сейчас свыше 380 тыс. Новую хозяйку турнира КОНМЕБОЛ объявила на следующий день: Кубок Америки примет Бразилия.

Фото: Mario Tama/Getty Images

Кто ещё претендовал и почему выбрали Бразилию?

Чили и Эквадор были не против провести турнир у себя, но быстро осознали, что не смогут нормально организовать всё за такой короткий срок. Венесуэла и вовсе была настроена решительно и даже направила официальный запрос, но этот вариант КОНМЕБОЛ всерьёз не рассматривала. Заявку США, которые ещё в 2019 году пытались заполучить турнир, отклонили, потому что в Штатах в июле начнётся Золотой кубок КОНКАКАФ. Уругвай, Парагвай, Перу и Боливия отказались сами. Конфедерация поняла, что единственной страной, способной подготовиться к проведению Кубка Америки за 12 дней, остаётся Бразилия. Страна получила десять голосов, а президент Жаир Болсонару предложение принял.

Преимущество Бразилии — в футбольной инфраструктуре. Там проходили и чемпионат мира 2014 года, и Олимпиада-2016, и предыдущий Кубок Америки. Стадионы готовы к ещё одному крупному соревнованию. Но всё не так радужно: по данным исследователей из университета Джонса Хопкинса (США), Бразилия — на третьем месте в мире по числу инфицированных коронавирусом. Там, согласно сводкам ВОЗ, тоже более 30 тыс. человек ежедневно заражаются ковидом, а по количеству летальных случаев Бразилию опережают только США (ещё одна причина не проводить турнир в Штатах). Кроме того, неделю назад в Бразилии выявили новый штамм.

Решение ковид-диссидента Болсонару вызвало волну возмущений в стране. Так почему же Бразилия не отказалась от затеи? Из-за финансовых перспектив. Как сообщает информагентство Reuters, предыдущий Кубок Америки принёс стране $ 118 млн. Это был второй по величине годовой источник дохода для организаторов после Кубка Либертадорес.

И ещё кое-что о деньгах: в этом году, как пообещала КОНМЕБОЛ, каждая страна-участница получит по $ 4 млн, а чемпион — ещё десять.

Фото: Bruna Prado/Getty Images

Кто вообще участвует?

Первоначально планировалось, что в Кубке Америки примут участие 12 команд: все 10 сборных КОНМЕБОЛ плюс Австралия с Катаром. Но в феврале этого года обе азиатские сборные снялись с турнира, поскольку на июнь перенесли игры второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 среди команд Азиатской конфедерации футбола.

Замену им так и не нашли, поэтому впервые с 1991 года в Кубке Америки сыграют всего 10 сборных. Их жребием поделили пополам на две зоны — северную и южную. В первой группе — Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Перу. Во второй — Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. По четыре лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Дальше — по классике.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад участие Бразилии в Кубке Америки было под вопросом. Футболисты сборной боялись показаться безразличными к проблемам здравоохранения и хотели отказаться от участия в турнире, о чём сообщили президенту Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло. Капитан команды Каземиро заявил: «Мы за всё отвечаем вместе. Против турнира выступают не только игроки, но и тренерский штаб».



В воскресенье Кабокло публично пообещал правительству уволить Тите, а на его место назначить бывшего тренера «Гремио» Ренато Гаушо, который открыто поддерживает президента страны Жаира Болсонару. При этом сам Кабокло тоже рискует лишиться поста из-за обвинений сотрудницы Бразильской конфедерации футбола. Комитет по этике отстранил Кабокло от должности на 30 дней.



Тите пока остаётся главным тренером, а команда передумала сниматься с турнира. В манифесте, который опубликовали в соцсетях футболисты сборной Бразилии, написано: «У нас есть миссия, которую нужно выполнить в жёлто-зеленой футболке пентакампеонов с богатой историей. Мы против Кубка Америки, но никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии».

На каких стадионах будут играть?

Бразильская конфедерация футбола объявила, что Кубок Америки пройдёт на пяти стадионах в четырёх штатах. Это «Маракана» (там состоится только финал) и Олимпийский стадион Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро, Национальный стадион Манэ Гарринчи в Бразилиа (там состоится матч-открытие между Бразилией и Венесуэлой), Олимпийский стадион Педро Людовико в Гоясе и «Арена Пантанал» в Мату-Гросу. Зрителей на матчи не пустят — разумеется, из-за пандемии.

Национальный стадион Манэ Гарринчи Фото: Buda Mendes/Getty Images

Маракана. Легендарный стадион, открытый ещё в 1950 году. В прошлом — крупнейшая футбольная арена в мире. Именно там состоялся матч ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем, который посетили 199 854 человека. Этот рекорд до сих пор не побит. После реконструкции к ЧМ-2014 вместимость сократилась до 78 тыс. мест, но стадион всё равно остаётся крупнейшим в стране.

Легендарный стадион, открытый ещё в 1950 году. В прошлом — крупнейшая футбольная арена в мире. Именно там состоялся матч ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем, который посетили 199 854 человека. Этот рекорд до сих пор не побит. После реконструкции к ЧМ-2014 вместимость сократилась до 78 тыс. мест, но стадион всё равно остаётся крупнейшим в стране. Олимпийский стадион Нилтона Сантоса. Был построен к Панамериканским играм 2007 года и стал домашней ареной для клуба «Ботафого», который арендует его у муниципалитета. Там проводились футбольные матчи и соревнования по лёгкой атлетике Олимпиады-2016.

Был построен к Панамериканским играм 2007 года и стал домашней ареной для клуба «Ботафого», который арендует его у муниципалитета. Там проводились футбольные матчи и соревнования по лёгкой атлетике Олимпиады-2016. Национальный стадион Манэ Гарринчи. Арену, открытую в 1974 году, реконструировали к позапрошлому чемпионату мира, увеличив вместимость с 45 до 72 тыс. человек. На ней проходили матчи Кубка конфедераций — 2013, ЧМ-2014 и Олимпиады-2016. Этот стадион, как и «Маракана», обеспечивает себя электроэнергией от солнечных батарей на крыше.

Арену, открытую в 1974 году, реконструировали к позапрошлому чемпионату мира, увеличив вместимость с 45 до 72 тыс. человек. На ней проходили матчи Кубка конфедераций — 2013, ЧМ-2014 и Олимпиады-2016. Этот стадион, как и «Маракана», обеспечивает себя электроэнергией от солнечных батарей на крыше. Олимпийский стадион Педро Людовико. Старейший из стадионов предстоящего Кубка Америки, открытый ещё в 1941 году. Сегодня — домашняя арена команды «Гояния», выступающей в чемпионате штата Гояс.

Старейший из стадионов предстоящего Кубка Америки, открытый ещё в 1941 году. Сегодня — домашняя арена команды «Гояния», выступающей в чемпионате штата Гояс. Арена Пантанал. Построена специально к ЧМ-2014. Раньше на её месте располагался стадион имени губернатора Жозе Фражелли, более известный как «Вердан», где домашние матчи проводили несколько местных футбольных клубов. Сейчас там проходят игры чемпионата штата Мату-Гросу.

Сколько игроков в заявке?

Изначально в заявке на турнир должно было оказаться 23 игрока, но в письме футбольным ассоциациям от 27 мая КОНМЕБОЛ разрешила всем участникам взять ещё по пять футболистов. Впрочем, на матч всё равно можно будет вызвать только 23 игрока: 11 — в старте, 12 — в запасе. Окончательные списки пока не объявлены.

Почему Хамес Родригес не поедет на турнир?

Разборки происходят не только на улицах Колумбии, но и в национальной команде. В прошлую пятницу полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса отцепили от сборной Колумбии: он не сыграет ни на Кубке Америки, ни в отборочных матчах ЧМ-2022. Причина — футболист якобы не набрал оптимальную физическую форму.

Хамес Родригес Фото: Rodrigo Buendia/Getty Images

«Тренерский штаб сообщил, что на меня не рассчитывает, и пожелал скорейшего восстановления — но я уже многим пожертвовал, чтобы вернуться в строй. Я удивлён и глубоко разочарован, ведь игры за сборную многое для меня значат. Отсутствие доверия причиняет мне огромную боль, потому что в футболке сборной Колумбии я всегда выкладывался на полную», — заявил полузащитник в открытом письме.

План Хамеса состоял в том, чтобы получить побольше времени на отдых. Он хотел пропустить седьмой тур отборочного этапа ЧМ-2022 (в ночь 4 июня Колумбия выиграла у Перу — 3:0), набраться сил и присоединиться к сборной перед восьмым туром (в ночь на 9 июня Колумбия сыграет с Аргентиной). Такое самовольство не устроило главного тренера Рейнальдо Руэду, который рассчитывал, что Хамес будет вместе с остальными готовиться к матчу со сборной Перу. Он просто сразу отказался от услуг футболиста.

«Эвертон» заступился за Хамеса. «Да, он получил небольшое повреждение в конце сезона, но надеялся сыграть в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022. Мы обсудили этот вопрос с Колумбийской футбольной ассоциацией и вместе с ней пришли к выводу, что ему лучше не играть [с Перу и Аргентиной], чтобы быть полностью готовым к Кубку Америки и без проблем отыграть весь турнир, — цитирует официальный сайт «Эвертона» начальника клубного медицинского штаба Дэнни Донахи. — Я видел результаты медосмотров, проведённых врачами сборной Колумбии. Там ничто не указывает на то, что Хамес неспособен помочь команде в скором будущем». Так или иначе, на Кубке Америки мы его не увидим.

А как дела у Лионеля Месси?

Он снова приедет на Копу в статусе главной звезды. Минувший сезон для него был сложным. В чемпионате Испании он и «Барселона» уступили победу «Атлетико». В Лиге чемпионов они не прошли дальше 1/8 финала. Месси выиграл лишь Кубок Испании – но это кажется теоретическим максимумом в условиях жёсткого финансового кризиса «Барсы» и адаптационного сезона Кумана. Сам Месси суммарно во всех турнирах забил 38 голов.



Сейчас Лео уже 33, и, возможно, это будет одна из последних возможностей выиграть что-то серьёзное с Аргентиной. И он максимально заряжен:



«Я очень рад быть здесь с молодыми футболистами. Мы сейчас в очень странной ситуации. У нас нет нормального тренировочного лагеря. Мы постепенно собираемся вместе, много работаем и готовимся к отборочным играм.



Я очень взволнован и очень хочу добиться успеха. На последнем Кубке Америки мы оставили хорошее впечатление, но мы не можем просто радоваться этому. Мы хотим совершенствоваться.



Постараемся как можно дольше чувствовать победный ритм. Это особенное чувство — быть в национальной команде. Мы хотим победить, это наша цель. Молодые и опытные футболисты действительно готовы к этому».