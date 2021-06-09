Трансфер, характеризующий весь наш чемпионат: кажется, «Динамо» всё-таки впарили Лаксальта

Кажется, это всё-таки случится. Спустя три года после феерии на чемпионате мира и с n-ой по счёту попытки агентам футболиста всё-таки удалось пропихнуть его в клуб РПЛ. По информации «Чемпионата», уругвайский левый защитник Диего Лаксальт максимально близок к «Динамо»: все стороны согласовали условия, в ближайшее время трансфер должен состояться официально. Итальянские инсайдеры также подтверждают, что именно бело-голубые – фавориты в «гонке» за Лаксальта. Если гонка вообще существует.

В этой истории изначально много смущающих сопутствующих факторов:

1) игрока действительно предлагали слишком настойчиво в РПЛ несколько трансферных окон подряд, понимая, что тот произвёл сильное впечатление на чемпионате мира и о нём помнят;

2) он уже минимум три сезона пребывает на спаде, который начался после перехода в «Милан» в 2018-м. За прошедшее время цена на игрока сильно упала. Если «Зенит» после чемпионата мира предлагал порядка € 20 млн, а «Милан» в итоге выкупил уругвайца из «Дженоа» за € 19 млн, то осенью 2021-го тот же «Милан» прописывал в арендный договор с «Селтиком» опцию выкупа всего за € 9 млн. Transfermarkt оценивает в Лаксальта в скромные € 4 млн – и динамика резко отрицательная месяц за месяцем;

3) с 2019-го Лаксальт не привлекается в национальную сборную. Последний матч датируется ноябрём 2019-го (уже тогда он стал запасным), хотя вряд ли Уругвай сейчас может похвастаться лучшим поколением в истории. На левом фланге обороны чаще всего играет Винья из «Палмейраса»;

4) в Шотландии Лаксальт тоже не стал своим. Дебютный осенний отрезок он провёл солидно, прилично выглядел во всех матчах группового этапа Лиги Европы, но затем словил спад. После смены тренера защитник постепенно попал в ротацию, а концовку сезона вообще полностью просидел на скамейке. Причина — проваленный матч Кубка с «Рейнджерс» 18 апреля. Тогда Лаксальт четырежды легко выпустил соперников с фланга в ситуациях «один в один», в том числе перед пропущенным голом, терял мячи, слабо поддерживал атаку. После игры на нём поставили крест как болельщики, так и «Селтик» — клуб отказался от опции выкупа. «Милан» сильно расстроился, там никто и не допускал мысли оставить уругвайца у себя.

И сейчас с таким бэкграундом игрок приезжает в РПЛ. Причём уже не работает шаблонная сноска про то, что чемпионат Италии – «ого-го!», там по умолчанию сложно проявить себя, зато в РПЛ он выйдет и всех порвёт — прямо как Мозес. Шотландия вполне себе хороший и объективный индикатор при сравнении.

Как Лаксальт играл в Шотландии?

Лично я не заметил у Лаксальта в «Селтике» какой-либо резко положительной динамики по сравнению с предыдущими двумя скромными сезонами. Он был хорош в отдельных матчах, в каких-то эпизодах, а цельности не прослеживалось совершенно.

Техника отбора такая же нестабильная — расстояние вроде бы сокращает смело, пробует агрессивно втыкаться, попыток в среднем много, но собственной мощности не хватает, тайминг отбора не всегда хороший, поэтому многовато пролетает и тем самым пробрасывается или фолит. Стабильно пропускает соперников вправо от себя по той причине, что плохо отбирает слабой нерабочей ногой. Позиционные решения при обороне тоже не всегда понятные.

Скорость у Лаксальта всё ещё приличная, но при выходе в атаку он визуально стал меньше поглощать расстояния на рывках, стала прослеживаться боязнь резкого приёма с уходом вдоль бровки — вместо того, чтобы первым же касанием прикидывать и улучшать себе позицию, принимает поперёк или назад и тем самым играет не на развитие атаки, а на сохранение мяча в лучшем случае. И загоняет себя под давление. Цифры по «progressive runs» по сравнению с Италией чуть-чуть подросли (было менее трёх за 90 минут, стало чуть более трёх), только важно понимать, насколько упал уровень сопротивления.

При начале атаки Лаксальт стал больше полагаться не на дриблинг и самостоятельное продвижение, а на вертикальные или диагональные передачи в развитие – принимает мяч первым касанием, далее поднимает голову и ищет дающих адреса партнёров. В таких эпизодах может отдать качественный пас, после чего побежать открываться под ответный. Но если уругваец попадает под давление, то начинается суета, передачи уже не получаются такими нацеленными.

В финальной трети индивидуальных действий ещё меньше. Инициативы и смелости нет, энергетики не хватает. Нравится Лаксальт разве что в ситуациях, когда команда создаёт треугольник — тогда может отыграться накоротке, забежать в полуфланг, получить ответную передачу и выйти на позицию для прострела. Эпизодов, где создаёт такие позиции дриблингом, слишком мало. То есть формально дриблинг есть, а фактически он его применяет осторожно. И в целом 0,69 передачи под удар / 90; 0,05 xA, 3,46 навеса с точностью 23,53% в команде, в большинстве матчей играющей с позиции силы, и в лиге, где ты вроде бы должен выделяться, ведь приехал из серии А, — вряд ли мощные цифры.

Для чёткой атакующей структуры, где нужно создавать фланговые тройки и взаимодействовать с крайним форвардом и инсайдом, это вполне нормальный крепкий фланговый защитник. Для 3-5-2, где будет больше освобождаться ширина для переводов, — тоже. Но в целом Лаксальт не выглядит легионером, который делает разницу в своей зоне самостоятельно и имеет что-то совсем уникальное. А главное: у него нет стабильности.

Как относиться к трансферу?

Со стороны это какой-то ленивый трансфер: игрок давно на рынке, его предлагают всем подряд, спрос в элитных чемпионатах на него давно упал, цена тоже всё ниже. Почему бы не взять?

И таких трансферов за последние годы уже в принципе стало многовато. Нашим ведущим клубам редко удаётся привезти интересного молодого легионера на вырост – такие предпочитают ехать в другие чемпионаты. Но и конкуренцию за сильных, уже состоявшихся иностранцев второго (или хотя бы третьего!) эшелона мы не выдерживаем. Поэтому к нам приезжают те, кто никому не нужен, кто пребывает на сходе и не имеет дальнейшего трансферного потенциала: Фарфан, Хёведес, Маркизио, Берг, Шюррле, Мозес, Рондон. А теперь вот и Лаксальт.

Это ни в коем случае не гарантия провала. Даже из представленного списка некоторые выстрелили и стали важными игроками в своих клубах. Шанс, безусловно, есть и у Лаксальта в «Динамо» (тем более ему «всего» 28). Но суть трансфера от этого не изменится. Предыстория сильно смущает, а риски зашкаливают. Хочется верить, что «Динамо» хотя бы не переплатит.

Использованы данные Wyscout.