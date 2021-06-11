«Теперь не буду смотреть Евро». Как Дзюбу в последний момент убрали из сборной России

Девять лет назад мы жили в другой реальности. Со сборной России уже два года работал Дик Адвокат, который ездил в страну раз в месяц, рассказывал о возможной победе команды на Евро-2012, а потом уезжал обратно вести переговоры с голландскими клубами. Ему не было дело до развития молодёжи, он даже не скрывал, что получает деньги за результат. И плевать на всё остальное. Такие безвольные правила установил Сергей Фурсенко — президент РФС искренне верил, что успех возможен только с иностранными тренерами.

Почему Адвокат не вызвал Дзюбу?

Сборная России уверенно пролетела отборочный цикл чемпионата Европы, а первое место в группе позволило Адвокату рассчитывать на приличную премию. Подготовительный этап к финальной части тогда считали просто грандиозным — чего стоил только разгром Италии (3:0) в товарищеском матче.

26 мая Адвокат назвал итоговый состав России на турнир. Ему достаточно было отцепить одного футболиста, но без сборной он оставил двух — тогда ещё молодых Артёма Дзюбу и Магомеда Оздоева. А вместо них вызвал из ЦСКА Кирилла Набабкина.

«Такое решение связано с необходимостью иметь баланс в команде по позициям. Это вовсе не из-за того, как они работали, потому что оба тренировались очень усердно. Думаю, они получили хороший стимул на будущее. При этом мы вызвали ещё одного правого защитника. Потому что, если что-то случится с Анюковым, у нас не останется футболиста, который может сыграть на его фланге», — объяснил Дик своё решение на пресс-конференции.

И если по Оздоеву почти не возникало вопросов из-за высокой конкуренции и ещё слабого уровня, то невызов Дзюбы получил локальный резонанс. Спартаковские фаны возмутились решением, а Динара Сафина даже написала в «Твиттере»: «Почему Дзюба не в сборной? Всё, не буду я теперь смотреть чемпионат Европы». Период с 2011 по 2012 год — самое мощное время Артёма в «Спартаке». Он стабильно забивал, даже стал капитаном. А на фоне странной формы Павлюченко и травм Погребняка точно мог попасть в итоговый список. Тем более Артём не скрывал мегазаряженности. Во время сборов он слал через медиа посылы, что готов поехать на турнир в любом статусе.

«Я постараюсь оправдать доверие. Очень хочу поехать на Евро и выступить за сборную. Добиться приглашения в команду могу, только играя за клуб. И не только я. Мне бы хотелось, чтобы в сборной играли и другие спартаковцы. Для результата команды я готов меняться, хочется становиться ещё агрессивнее, ещё быстрее», — говорил Артём во время сборов.

Выбор нападающих тогда вообще удивил: Адвокат включил в финальный список динамовца Кокорина (видимо, как и все остальные, видел безграничный потенциал), но проигнорировал 31-летнего Дмитрия Булыкина. А тот зажигал в Голландии, ставил бомбардирские рекорды и даже перешёл в «Аякс». Ещё в состав попал Александр Кержаков, но как жёстко его троллили после турнира, вы наверняка помните. С одной стороны, Адвоката можно понять: он взял тех, кого хорошо знал, — Погребняка по «Зениту», Павлюченко по временам Хиддинка, Кержакова же не знать было невозможно. Но во время очередного нереализованного Кержаковым момента в течение финального турнира главный тренер наверняка жалел о решении.

А слова Дзюбы через пару недель после отъезда из сборной сейчас вообще кажутся абсурдными.

«Очень рад, что вернулся на поле, к тому же мне было интересно поближе познакомиться в ходе работы с Унаи Эмери. Уже сейчас ясно, что он по-своему строит тренировочный процесс. А к чему это приведёт, покажет игра.

Конечно, было обидно, что не поехал на Евро. Но, с другой стороны — какие мои годы! Ещё будет время своей игрой за «Спартак» доказать, что достоин сборной. А пока, сидя у телевизора, переживаю за наших ребят и от души желаю им успеха в каждом матче», — цитирует Дзюбу официальный сайт красно-белых.

Без Дзюбы и остальных сборная даже не вышла из группы

России достался очень удачный жребий — с Чехией, Польшей и Грецией в группе. Уверенный разгром чехов в первом матче убедил, что сборная способна на всё. Унылую ничью с поляками в следующей игре списали на специфического соперника, и в игре с Грецией, где для выхода из группы требовалась хотя бы ничья, ожидали новой феерии. Но сказки не получилось — Россия сыграла второй бестолковый матч на турнире, проиграла и пропустила Грецию в плей-офф. Обе команды набрали по четыре очка, но разница личных встреч оказалась не в пользу России.

Сборная вмиг превратилась в токсичный объект ненависти для медиа и болельщиков. Специалисты обвиняли Адвоката в раннем выводе команды на пик формы, а обычные зрители — во всём остальном. Ещё больше общественность бесили надменные слова, сказанные тренером после турнира.

«Мне совершенно неважно, что подумают люди о моей работе в сборной России и как они её оценят. Я считаю, что у нас была хорошая команда, мы не проигрывали в течение 16 матчей кряду, а то, что случилось сегодня, иначе как невезением не назовёшь. Я могу гордиться своей работой в сборной России», — говорил он перед отлётом в Нидерланды прямо из Польши. В Россию после случившегося он так и не приехал.

А через несколько дней в интернете появились слова Аршавина, где он произнёс известные фразы «За что мы должны извиняться?» и «Ваши ожидания — ваши проблемы». В итоге лучший ассистент Евро-2012 из недавнего героя превратился в главного врага и больше не играл на крупных турнирах.

Недавно в подкаст «Чемпионата» пришёл Роман Шишкин, который не поехал на Евро-2012 из-за травмы, но рассказал об атмосфере в той команде.

«После того как понял, что не поеду на Евро, было чувство разочарования. До этого я вызывался практически во все циклы, был в обойме. Основным был Саша Анюков, но я понимал, что в случае чего я выйду. Но это всё прошло, сейчас хотелось бы больше сказать о той команде. На тот момент у нас была сильная и подготовленная сборная во всех планах. У нас было предчувствие, что мы чуть ли не выиграем Евро. Насколько я помню, было много разговоров на эту тему.

Первая игра задала оптимизм, даже в интервью мы все говорили: «Мы легко дойдём до финала». Но видите, как получилось. К сожалению, даже не вышли из проходимой группы. С чем это связано, тяжело сказать. Может быть, перегорели, потому что мы были реально хорошей командой. Среди игроков было много лидеров, которые тащили. Практически каждый был опытным, матёрым и всё мог. Даже сложно представить, что можно было добавить в ту команду», — сказал Шишкин.

После того провала ушёл не только Адвокат, но и главные боссы РФС. А Фабио Капелло собирал уже другую сборную, где многим из старого состава не оказалось места.