Началось с драки, потом загорелись трибуны. Как прошёл первый Кубок Америки по футболу

Знаете ли вы, сколько лет футбольному чемпионату каждой из частей света?

Кубок наций ОФК, в котором Фиджи и Вануату разыгрывают медали, а Таити может даже стать чемпионом, впервые разыгран в 1973 году. Золотой Кубок КОНКАКАФ — в 1963-м. Чемпионат Европы, как вы наверняка знаете, — в 1960-м. Кубок африканских наций, с гарантией медалей каждому из участников (их было всего трое) — в 1957-м. Кубок Азии — в 1956-м. А чемпионат Южной Америки был впервые разыгран в 1916-м году.

Что?

Как один из регионов смог на целые эволюционные эпохи опередить все остальные? Кубок Америки впервые состоялся не просто раньше Евро или КАНа — он состоялся до чемпионата мира и даже до того, как офсайд начали фиксировать по предпоследнему игроку обороны. Состоялся он не без помощи политики, но также благодаря нескольким очень увлечённым своим делом людям. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» рассказываем, как в Южной Америке зародился свой турнир.

Okko эксклюзивно покажет в России Кубок Америки по футболу —2021, который пройдёт с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут посмотреть все 28 матчей главного футбольного турнира Южной Америки в прямом эфире, а также увидеть аналитические программы и обзоры от спортивной редакции под руководством Владимира Стогниенко. Зрителей ждут прямые включения, интервью с игроками и подробные разборы каждой игры. Ведущие расскажут не только о тактике, но и о специфике чемпионата. Присоединяйтесь и смотрите Copa America по пробной подписке — 7 дней за 1 рубль для новых пользователей.

Надо было отметить сто лет независимости

Футбол в Южной Америке вообще зародился очень рано, помогла активная торговля с британцами. Первая футбольная секция в спортивном клубе появилась ещё в 1859 году, в Перу — намного раньше, чем в Италии, Германии, Испании. А первая национальная федерация появилась в Аргентине в 1893-м. Именно южноамериканцы сыграли революционную роль в становлении, организации, регламентации игры. И этому поспособствовала любовь некоторых из них как раз к революциям.

Первый международный турнир в Южной Америке прошёл ещё в 1910 году и был приурочен к столетию Майской революции — буржуазной смены власти в Аргентине, фактически положившей конец влиянию испанцев на этой земле. Аргентина и выиграла этот турнир, одержав крупные победы над Уругваем и Чили, но тогда он не признавался как полноценный Кубок Америки. Во-первых, он был разыгран ещё до появления КОНМЕБОЛ, во-вторых, был просто недостаточно серьёзным, чтобы котироваться как полноценный чемпионат региона. Всего три участника, очень много британцев в составах каждой из команд (даже лучшим бомбардиром стал «аргентинец» Гарри Хейс). Хотя спортивность этого турнира была явно выше, чем первого Кубка Африки или Азии, для настоящего Копа Америка этого было слишком мало.

Фото: Peter Robinson/Getty Images

Тем временем свои планы вынашивал и доносил до коллег уругваец Эктор Ривадавия Гомес. Он побывал редактором уругвайских СМИ, президентом федерации футбола, депутатом в местном парламенте, президентом нескольких футбольных клубов. Конечно же, человеку с такой кипучей энергией в какой-то момент стало тесно в стране с полуторамиллионным населением — Эктор захотел расширить влияние на континент.

Очень многие континентальные турниры тормозились из-за нежелания ФИФА помогать в таких начинаниях. Президенты ФИФА, вплоть до Жюля Риме, опасались потери влияния из-за появления новых, сильных турниров. Особенно это было уместно до появления чемпионатов мира. Эктор Гомес решился противостоять всемирной организации и заручился помощью аргентинских политиков.

Первый полноценный чемпионат Южной Америки, уже с участием бразильцев, был проведён тоже в честь столетия, но уже народной революции. Декларация независимости Аргентины была подписана 9 июля 1816 года — и ровно через сто лет, день в день была основана Южноамериканская конфедерация футбола. На испанском это звучит как Confederacion sudamericana de Futbol, и причудливое сочетание различных частей трёх слов дало аббревиатуру CONMEBOL, знакомую нам по сей день. Гомес стал первым президентом КОНМЕБОЛ.

Будни турнира: тренер-рефери, бомбардир-спринтер, обыкновенный расизм

Участников турнир собрал всего четверых, но их состав выглядит сверхименито и сейчас. Аргентина, Бразилия, Уругвай и Чили. Недлинный список дал повод Гомесу и компании сделать турнир круговым: каждый сыграл с каждым по одной игре. Именно поэтому, кстати, турнир очень долго не назывался Кубком — только чемпионат Южной Америки, как и положено турниру с круговой системой.

Многие будничные вещи первого Кубка Америки выглядят в 2021-м году как ненаучная фантастика. Например, все матчи турнира, в которых не принимала участия сборная Чили, отсудил Карлос Фанта, который по совместительству был главным тренером чилийцев. Потрудился на турнире со свистком во рту и один из футболистов: форвард сборной Бразилии Сидней Паллен отработал матч Аргентина — Чили и даже назначил два пенальти в ворота чилийцев.

Символично, что и главной звездой турнира стал невероятный универсал. Исабелино Градин становился лучшим в Южной Америке не только в футболе: в 1919-1920 годах он выигрывал чемпионат в беге на 200 и 400 метров. Не только реактивному, но и очень выносливому футболисту уругвайский поэт посвятил поэму, а фанаты прозвали его «чёрный с белой душой». Да, Градин был афроуругвайцем, что повлекло за собой эксцесс прямо по ходу турнира. После того как сборная Уругвая разгромила Чили, а Исабелино отметился в матче дублем, чилийцы подали жалобу, сказав, что соперник заполучил незаконное преимущество, выставив против них «африканских рабов».

Другой звездой турнира был Артур Фриденрайх, называемый первым великим футболистом в истории. Форвард, девять раз становившийся лучшим бомбардиром штата Сан-Паулу, тоже не был белым. Сын немецкого инженера и бывшей рабыни даже втирал перед матчами в кожу румяна, чтобы его не приняли за мулата. В очном матче Уругвая и Бразилии голами отметились и Градин, и Фриденрайх, а из-за травмы одного из бразильцев (замен тогда ещё не было) Уругвай смог дожать соперника в концовке.

Артур Фриденрайх Фото: Getty Images

Финал прервал пожар

Решающий матч за титул разыграли Уругвай и Аргентина. Тогда игроки и сами не знали, до какой степени классическим станет это противостояние. Именно уругвайцы с аргентинцами, без всякой Бразилии, уверенно лидируют в историческом рейтинге по числу побед: 15 — у родины Суареса и Форлана, 14 — у народа Месси и Марадоны. Эти же две сборные разыграли финал первого чемпионата мира: в 1930-м году Уругвай победил Аргентину со счётом 4:2.

Уругвай оказался сильнее и в этот раз, но интереснее обстоятельства, при которых это произошло. По нормам того времени все матчи турнира должен был принять один стадион (опять же, как и все матчи первого ЧМ прошли на арене «Сентенарио»), и до последней игры с задачей справлялся стадион «ХЭБА» в Буэнос-Айресе. Но уже на пятой минуте матча Уругвая и Аргентины на трибунах начались столкновения, матч прервался из-за того, что на поле высыпали болельщики, а потом вспыхнули сами конструкции деревянной арены.

Матч перенесли в Авельянеду, и на стадионе «Расинга» Уругвай отстоял нулевую ничью. Результативность турнира, кстати, вовсе не напоминает доисторические времена, когда счёт 8:5 был почти нормой: шесть игр турнира вместили 18 голов, 11 из которых влетели в ворота слабеньких чилийцев. Градин стал лучшим бомбардиром, Уругвай взял первый титул, на трибунах было яблоку негде упасть. Гомес мог быть доволен собой: эксперимент удался.

Фото: Getty Images

Что было дальше?

Гомес оставался во главе КОНМЕБОЛ ещё десять лет, а статус почётного президента сохранял до самой смерти. При нём сборная Уругвая стала сильнейшей сборной планеты: в 1924-м и 1928-м выигрывала Олимпийские игры. Благодаря влиянию Гомеса и опыту проведения международных турниров Уругвай заполучил право принять первый в истории ЧМ, на котором также одержал победу. На момент смерти Гомеса в 1936-м Уругвай (напомним: страна с населением в полтора миллиона человек) был уже семикратным победителем Копы.

Никакие победы и голы в двух разных видах спорта не спасли Градина от нищеты и ранней смерти. Из-за конфликтов с федерацией он не принял участие ни в Олимпиадах, ни на чемпионате мира. В 1944 году, в возрасте всего 47 лет, Исабелино умер после продолжительной болезни. Сейчас его именем названа площадь в Монтевидео.

Для Фриденрайха Копа-1916 была не более чем эпизодом великой карьеры: он забил больше тысячи мячей, дважды выигрывал Копа Америка, но ещё два розыгрыша был вынужден пропустить, так как резидент Бразилии запретил вызывать в сборную темнокожих футболистов. В итоге его вклад в успехи «селесао» выглядит более чем скромно: 17 матчей, восемь голов, хотя между дебютом и прощальным матчем прошло больше двух десятилетий.

Аргентина долго проявляла себя как воистину Серебряная страна: из восьми первых розыгрышей Копа Америка пять «альбиселесте» закончили на втором месте и только один — на первом. Со временем ситуацию удалось выровнять: в 1927-1937 годах аргентинцы выиграли три из четырёх, а в 1945-1947 — вообще взяли три Копы подряд. Даже целая эпоха без побед (последний выигрыш Копы был 28 лет назад) не мешает команде быть уверенно второй в историческом рейтинге. У бразильцев с третьего места всего девять титулов, а больше ни у кого нет сверх двух.

Диего Симеоне с кубком Фото: Getty Images

Сам Кубок Америки продолжил жить и разрастаться. В 1921-м в турнире дебютировала сборная Парагвая, в 1926-м — Боливии, в 1927-м — Перу. Любопытно, что именно кубком он стал только в семидесятые — до этого турнир разыгрывался по схеме кругового турнира. В девяностые гостями Копа Америка стали сборные из других частей света: сначала Мексика и США, потом время от времени зрители стали видеть Коста-Рику, Японию, Катар, даже Гаити.

Сейчас Копа Америка — едва ли не самый хаотичный из всех континентальных турниров сборных. Диапазон между двумя турнирами сейчас может составить любое количество лет от одного до четырёх. Внеочередной розыгрыш турнира может пройти просто в честь столетия турнира. Да и хозяин, как вы видите, может поменяться за полторы недели до турнира. Причём из-за опасности пандемии его получит страна, в которой вирус лютует.

Но именно эта истинно южная готовность играть — только бы сыграть, а с остальным потом разберутся журналисты — позволяет Копа Америка иметь историю почти на полвека представительнее, чем у тех же обстоятельных европейцев. Даже Никита Симонян не выиграл и не играл ни на одном чемпионате Европы — так же, как на них не играли Ференц Пушкаш, Стэнли Мэтьюз, Жюст Фонтен. Они элементарно не дотянули до момента, когда европейские чиновники соизволили организовать первый континентальный турнир — и разве это справедливо?

В футболе Южной Америки первый континентальный турнир появился почти синхронно с появлением национальных. Да, пришлось столкнуться с некоторыми инцидентами — но даже первые из великих, вроде Градина или Фриденрайха, имели возможность сыграть на одном, очевидно главном турнире региона. И это здорово.