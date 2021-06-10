«Дзюбу побаиваются в Бельгии». Интервью с легендой «Зенита» Ломбертсом

Перед матчем Россия – Бельгия на Евро-2020 (12 июня, в Санкт-Петербурге) корреспондент «Чемпионата» побеседовал с легендой «Зенита» Николасом Ломбертсом. 36-летний экс-игрок бельгийской сборной рассказал, что думают в его стране о нашем капитане Артемё Дзюбе и как нужно играть против команды Роберто Мартинеса. А ещё поговорили о его новой работе.

«Если бы мне дали «Спутник», я привился бы им»

— Николас, как вы? Какие новости?

— Я в порядке. Недавно получил новую работу – буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещё один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом («Гент» возглавляет Хейн Ванхазебрук, под руководством которого команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016. – Прим. «Чемпионата»), у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

— Появлялась информация, что вы, возможно, будете работать на «Зенит» скаутом. Это правда?

— Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась.

— За «Зенитом» вообще следите?

— Да, конечно. Не так много видел полных матчей, но самые важные игры смотрел – в Лиге чемпионов, со «Спартаком», недавнюю встречу с «Локомотивом». Естественно, я скучаю по клубу и по городу. К сожалению, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не могу увидеть «Зенит» вживую на новом стадионе. Надеюсь, вскоре всё-таки прилечу в Санкт-Петербург. Возможно, зимой, когда у нас будет перерыв.

— Где собираетесь смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020?

— Скорее всего, дома с семьёй и друзьями. Думаю, вся Бельгия будет смотреть эту игру. Люди ждут её с нетерпением. Честно говоря, надеялся, что приеду в Санкт-Петербург на Евро, но не судьба. Очень сложно решить все вопросы с отъездом и возвращением назад. Впрочем, на следующей неделе собираюсь сделать прививку, и тогда, надеюсь, меня пустят в Россию в любое время.

— Кажется, вы были против того, чтобы вакцинироваться.

— Теперь это необходимость, что поделаешь? Для путешествий, для моей новой работы. Конечно, если бы было столько свободы в перемещениях, как раньше, я не стал бы ничего менять. Кстати, выбрать вакцину самому тоже не получится: нас прививают Pfizer. Но если бы мне дали российский «Спутник», я бы привился им.

«Шанс сборной России – в «автобусе»

— Сборная Бельгии потеряла травмированными Кевина Де Брёйне и Акселя Витселя, а Эден Азар весь год в плохой форме. Это большая проблема для команды?

— Нет, это не такая уж серьёзная проблема. В составе нашей команды много высококлассных игроков – Карраско, Тилеманс и так далее. Так что даже с потерей звёзд можно справиться. По крайней мере, в матче со сборной России.

Общался с Витселем. Он сделал всё, чтобы вернуться после травмы (экс-полузащитник «Зенита» не играл с января из-за разрыва ахиллова сухожилия. – Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, к 1/8 финала или к четвертьфиналу Аксель будет готов. Думаю, тренер Мартинес принял хорошее решение, взяв его на Евро-2020. Витсель очень важен для сборной.

— Какие недостатки у сегодняшней сборной Бельгии?

— Заметных слабостей, честно говоря, нет. Неслучайно Бельгия занимает сейчас первое место в рейтинге ФИФА. На каждой позиции у нас по два топ-игрока, которые в большинстве своём выступают за топ-клубы. Может, линия обороны становится чуть медленнее, так как наши защитники не молодеют, но и это не проблема, ведь сборная Бельгии играет в три или пять человек сзади. К тому же Денайер из «Лиона» довольно быстр и молод.

— Как бы вы построили игру сборной России против Бельгии, если бы тренировали её? Поставили бы «автобус» у своей штрафной?

— Да, думаю, это единственный способ не проиграть. Сборная Бельгии очень сильна на контратаках, любит, когда соперник владеет мячом. Любая потеря – и команда отвечает стремительной контратакой. Если сборная России будет играть высоко, то получит большие проблемы. Вашей команде лучше обороняться ниже, рассчитывая на контрвыпады. Пусть Бельгия владеет мячом.

— В сборной России главная надежда на Артёма Дзюбу. В Бельгии опасаются нашего капитана?

— В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневаются, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки.

— Вы, как правило, успешно играли против Дзюбы, когда соперничали с ним на поле. Раскройте секрет, как нейтрализовать капитана сборной России?

— Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеётся). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счёт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещё находится в полёте.

«В России жена чувствовала себя в безопасности»

— Вы знаете лично практически всех игроков сборной Бельгии. Кто самый забавный персонаж в команде?

— Да много весёлых моментов было. Эден Азар – очень смешной парень, любит пошутить. Но если хотите, назову Миши Батшуайи. Он часто опаздывает на теоретические занятия или даже на тренировки. Все уже знают, чего от него ждать, и улыбаются. Вообще он отличный человек, но с дисциплиной мог бы дружить получше (смеётся).

— У какой сборной выше шансы на второе место – России, Дании или Финляндии?

— Надеюсь, у России. Очевидно, что ваша команда поспорит за второе место с Данией. Думаю, по подбору игроков две сборные более-менее равны, так что в очной встрече в третьем туре может быть любой результат. Видел в прошлом году, как датчане играли с Бельгией, и был удивлён, что у них столь сильная команда для такой маленькой страны.

— Некоторые болельщики сборной Бельгии всё-таки смогут добраться до России на Евро-2020. Что посоветуете им?

— Многие фанаты сборной Бельгии решили остаться дома, поскольку по возвращении из России они должны сидеть десять дней на карантине. А у людей ведь работа. Мало кто хочет рисковать.

Но я всегда говорю, что Санкт-Петербург – очень красивый город. Самый красивый в России и один из красивейших в Европе. Посоветую бельгийским болельщикам посетить Эрмитаж, Исаакиевский собор, взять прогулку на лодке. Сейчас у вас лучший период в году, белые ночи. Идеальное время для визита в Санкт-Петербург, тем более туристов в данный момент мало.

— Слышал, в Бельгии многие обсуждали интервью с вашей женой. Она сказала, что в Санкт-Петербурге в любом месте чувствовала себя в большей безопасности, чем в Бельгии. Это так?

— Да, была такая история. Конечно, речь не про всю Бельгию, просто в каких-то местах вечером лучше не появляться. Естественно, она любит свой дом. Но и в России чувствовала себя в безопасности.