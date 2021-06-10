Легендарный гол в истории Евро! «Парашют» Шукера собрал бы сейчас миллионы просмотров

Почти 25 лет назад нападающий Давор Шукер сотворил чудо-гол на Евро, который стал одним из самых красивых на турнире в Англии. В матче группового этапа на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде хорваты встречались с действующими чемпионами Европы – сборной Дании. По ходу игры скандинавы уступали команде Мирослава Блажевича со счётом 0:2, а потом пропустили и третий мяч, который окончательно их добил. Рассказываем про феноменальный гол Шукера, который потряс весь футбольный мир.

В первом тайме хорваты смотрелись намного лучше датчан, но так и не сумели открыть счёт. Несколько опасных ударов нанёс как раз Шукер, но мяч летел либо мимо ворот, либо в руки вратарю Шмейхелю.

В начале второй половины хорватский форвард выдал изумительный пас на Станича. Нападающий «Брюгге» красиво упал в штрафной датчан, а французский судья Батта назначил пенальти в ворота Шмейхеля. К мячу подошёл Шукер, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Хорваты продолжили атаковать и даже сотрясли перекладину датчан после выстрела Штимаца. Действующие чемпионы Европы ответили ударом в штангу в исполнении Бриана Лаудрупа.

За десять минут до конца матча второй гол в ворота Шмейхеля забил Звонимир Бобан, который замкнул передачу Шукера с левого фланга. Но Давору гола с пенальти и голевого паса оказалось недостаточно. Он хотел ещё раз огорчить вратаря «Манчестер Юнайтед». Шукер даже попытался забить с середины поля, но Петер сумел вытащить мяч из-под перекладины.

А вот уже на последних минутах игры команда Блажевича здорово убежала в быструю контратаку, а хорват классным парашютом перекинул Шмейхеля.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть ролик можно в твиттер-аккаунте «UEFA».

Позже Давор Шукер назвал гол в ворота Дании лучшим в карьере.

«Пожалуй, свой лучший гол я забил на чемпионате Европы 1996 года в ворота сборной Дании. Вся наша команда в тот момент действовала прекрасно, а голевой пас Алёши Асановича был просто великолепен. Я должен был ударить по мячу в идеальный момент и определённой частью ноги, при этом передо мной был отличный вратарь, который в тот момент выглядел настоящим гигантом. К счастью, у меня получилось реализовать задуманное, и мы одержали важную победу над действующими чемпионами Европы. Это был отличный день!» — заявил Шукер в интервью, опубликованном в журнале UEFA Direct.

А сам Шмейхель признал, что забитый мяч в его ворота действительно получился шедевральным.

«Конечно же, я помню всё. Это был шедевр, просто шедевр. Должен сказать, что я облегчил ему задачу, но гол получился классным. Он был великолепным мастером, выступал за топовые клубы Европы и демонстрировал фантастическую игру за сборную. Мастерство нужно ценить. Это был один из красивейших голов», — сказал Шмейхель в интервью пресс-службе УЕФА.

В итоге хорваты вышли из группы со второго места, но в четвертьфинале проиграли со счётом 1:2 будущим чемпионам Европы — сборной Германии. Шукер на Евро-1996 в Англии забил три гола и тем же летом подписал контракт с мадридским «Реалом». Сейчас 53-летний хорват возглавляет Хорватский футбольный союз.