В честь каждого гола даже пиво бесплатно нальют. Футбол как никогда вне политики.

На Украине будут праздновать голы в ворота сборной России. И неважно, кто их забьёт

Сегодня стартует чемпионат Европы, но обсуждают в российской прессе, как всегда, больше политику, чем спорт. Иногда эти вещи тесно переплетаются между собой. Яркий пример случился на Украине, где в одном из городов организовали интересную фан-зону — там будут смотреть матчи сборной России и болеть против неё!

Львов — один из самых западных городов Украины. До границы с Польшей — рукой подать. Исторически отношение у местных жителей к России не самое хорошее. А учитывая все политические сложности между двумя странами в последнее время, ситуация обострилась.

На странице Львовского фестиваля болельщиков (Lviv Fan Festival) сегодня появилась информация о том, что в центре города будет организован просмотр матча Россия — Бельгия. «Выпьем за здоровье Де Брёйне и Лукаку», — гласит подпись к фото.

За каждый гол бельгийцев в ворота сборной России пришедшим обещают 100 бокалов пива бесплатно. «Вы же рискуете обанкротиться», — написал в комментариях один из пользователей «Инстаграма». Но многие оценили такую акцию и похвалили организаторов фестиваля.

В последние дни взаимоотношения футбольных России и Украины обострились. На Евро-2020 украинцы планируют играть в скандальной форме с изображением Крыма как части территории их страны. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила фразы «Слава Украине!» и «Героям Слава!» как официальные футбольные лозунги.

«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране и мире. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением! Слава Украине! Слава героям!» — написал президент УАФ Андрей Павелко в своём «фейсбуке».

В сочетании друг с другом они несут политический смысл, о чём российская сторона сообщила УЕФА. После этого организация обязала Украину убрать второй слоган с формы сборной. Так в какой же всё-таки форме сыграют наши соседи?