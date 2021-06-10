Скандальная форма Украины на Евро будет изменена. УЕФА послушался Россию

Оказывается, на форме всё-таки есть явный политический смысл. Но нашли его только после обращения из России.

Несколько дней назад сборная Украины представила форму, которая сразу же вызвала ажиотаж не только у российских болельщиков, но и у представителей РФС и Госдумы. Украинцы изобразили контур территории страны с полуостровом Крым, а также нанесли на форму слоганы «Слава Украины!» и «Героям слава». Сначала УЕФА одобрил форму, но позже после нескольких обращений из РФС частично поменял своё решение.

Как РФС обратился в УЕФА?

8 июня служба коммуникаций РФС подтвердила, что организация направила обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

С обращением сразу же выступила пресс-служба ФИФА, которая заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твёрдо верит, что политику и спорт смешивать не следует.

На форму сборной Украины отреагировали даже лидеры стран. Владимир Зеленский выложил в «Инстаграме» фотографию в футболке национальной команды, а Владимир Путин отметил, что не видит в этом никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма всем россиянам хорошо известна.

Украинцам придётся убрать один из политических слоганов

Уже сегодня, за день до старта Евро-2020, УЕФА принял решение внести изменения в форму сборной Украины. Карта страны с полуостровом Крым останется на экипировке, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на украинской форме, так как сам по себе может рассматриваться как неполитический. А вот второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

На решение УЕФА обязать Украину убрать с формы политический слоган отреагировал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

«Промежуточное решение лучше, чем ничего, но своего нужно добиваться до конца. Я поздравляю РФС, письмо Дюкова до оргкомитета дошло. Слоганы носят сомнительный характер, они использовались во время Великой Отечественной войны. Но, подчеркну ещё раз, своего нужно добиваться до конца. Территория Украины на форме нарисована некорректно. Два дня назад стало известно, что сборная Украины может посетить территорию нашей страны, и как наши болельщики к этому отнесутся — не особо понятно. Однозначно, мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера. Я надеюсь, что люди в УЕФА, которые имеют большой опыт и авторитет, не полезут в политику, им не нужно это», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

А вот почётный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен решением УЕФА, назвав это минимальной уступкой.

«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «Слава Украине!» политический слоган, что «Героям слава». Убрать второе — это минимальная уступка, на которую пошёл УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создал прецедент, с которого потом можно не выйти.

При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики, и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров или слоганов не должно быть. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.

Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале посоветовала украинцам становиться спортивными героями и именно таким образом прославлять свою родину.

«Спорт — не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину», — написала Захарова.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме, где встретится со сборной Нидерландов. Потом команде Андрея Шевченко предстоит сыграть с Северной Македонией и Австрией.