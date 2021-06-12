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Россия – Бельгия, 12 июня 2021 года: матч Евро-2020, какую тактику выберет Черчесов, состав России

Тактика и состав сборной России в матче с Бельгией: какой план выберет Черчесов
Михаил Гончаров
Россия – Бельгия
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«Ромб» или классика? Миранчук или Жемалетдинов? Баринов или Дивеев? Отвечаем на все вопросы.

Возможно, Станислав Саламович всех удивит и перейдёт в матче с Бельгией на четвёрку защитников, но вероятность такого сценария всё же низкая – в последний раз по схеме 4-2-3-1 наша команда играла в Мальте 24 марта. С тех пор прошло четыре встречи – и применялась исключительно расстановка с тремя игроками в центре обороны.

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Схема: «ромб» или классика?

Вариаций было несколько – 5-1-2-1-1 с ромбом в середине (Словения, Польша), 5-3-2 (Словакия), линейные 5-2-3 (Болгария, хотя при атаке во втором тайме наша команда перешла на «ромб»). Можно допустить, что Черчесов во время спаррингов хотел всех запутать, но обычно это не делается в ущерб отладке командных взаимодействий. Поэтому, полагаю, в матче с Бельгией будет один из перечисленных выше вариантов.

Наиболее предпочтительной системой выглядит именно «ромб», ставший в краткие сроки фишкой нашей сборной. Эта схема даёт нам три преимущества:

1) можно организовывать трёх игроков в передней линии прессинга и затруднять чужое начало атаки;

2) у прессинга есть страховка, ориентировки – не персональные, а гибкие. Если «восьмёрки» и «нижний опорник будут вовремя реагировать и переключаться, то даже в случае проваленного прессинга расстояния не столь большие, можно успеть вернуться и занять позицию;

3) схема позволяет разместить на поле максимальное количество наших самых интенсивных и объёмных на сегодня игроков: Головина, Оздоева, Зобнина, Кузяева.

Если, например, Черчесов применит 3-5-2, то усложнится прессинг – затруднится давление на чужую тройку центральных защитников (два форварда против трёх защитников), игрокам группы атаки придётся преодолевать большее расстояние при разворотах атаки.

Если же использовать линейные 5-2-3, как против Болгарии, то у прессинга не будет страховки. Три форварда будут играть по трём защитникам, два опорника – по чужим двум опорникам. Но Бельгия, играющая 3-4-2-1, часто опускает в глубину инсайдов. При 5-2-3 за ними придётся далеко выдёргиваться внешнему центральному защитнику. При 5-1-2-1-1 с «ромбом» его может забрать опорник, тогда как дальняя «восьмёрка» опустится обеспечит диагональную страховку.

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А разве наша команда точно будет прессинговать?

Разумеется, не точно. Мы помним, в каком стиле сборная России выбила с чемпионата мира-2018 Испанию: максимально низкий блок, 5-4-1, терпение и труд. И никакого прессинга.

Но с тех пор изменилась как наша команда, так и взгляды тренерского штаба. Прессинг стал очень частым методом обороны и в том числе применялся в игре с Польшей – командой, которая играла в схожей модели с бельгийцами. Логика прессинга не в том, чтобы бежать вперёд сломя голову и раскрываться, а в том, чтобы грамотно затруднить сопернику созидательный футбол. Если позволить Бельгии владеть инициативой, а самим низко опуститься, то соперник за счёт высочайшего индивидуального мастерства скорее всего этим воспользуется. Терпеть мы умеем хуже, чем на чемпионате мира-2018.

Поэтому лично мне кажется, что прессинг будет. И его структура отрабатывалась именно в матче с Польшей.

Джикия – в самой середине или всё-таки левее?

Сочетания в центре обороны – основная головная боль Черчесова. Если бы в строю был Кудряшов, всё было бы гораздо проще: Фёдор со своими уникальными для сборной России качествами занял позицию левого центрального защитника, Джикия – страхующего центрального, а Семёнов – правого центрального.

Как будет сейчас? Головоломка. Идеальных вариантов просто нет. Лично у меня очень большие сомнения по поводу Баринова – у него есть классные качества в атаке, он агрессивно действует на выбросах с задней линии в середину (и это пригодится против Бельгии, в инсайдной зоне работают Карраско и Мертенс), но у Дмитрия слишком мало опыта на этой позиции, он плохо чувствует, когда нужно держать зону, а не лететь в недодачу, не контролирует передачи за спину.

Семёнов слева – это тоже возможная драма, слишком велики ограничения по атаке, плюс по умолчанию есть сложности со скоростными данными. А они ограничивают как игру на выбросах, так и контроль передач за спину. Дивеев Черчесовым в реально боевых условиях не опробован, выходил в спаррингах на замену во вторых таймах.

Варианта два. Первый – перевести Джикию левее, страхующим сделать Дивеева, а Семёнова расположить правее. Тогда все футболисты будут играть на более-менее знакомых для себя позициях.

Второй – оставить Джикию самым центральным защитником. Здесь Георгий приносит много пользы: за счёт скорости быстро сокращает расстояние и страхует внешних центральных защитников в случаях, когда тем проходят передачи за спину. В спаррингах перевод Георгия в самую середину смотрелся едва ли не главной находкой Черчесова.

Поэтому, думаю, Джикию всё же оставят в середине. Семёнов выйдет правее, а Дивеев – левее. Баринов останется в резерве до следующих матчей, поскольку в таких матчах важны навыки.

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Миранчук или Жемалетдинов? А может, Кузяев?

Важно понимать, что в матче с Бельгией позиция атакующего полузащитника – она больше не про атаку, а про оборону. Важно быстро переключаться, заужать, страховать партнёров и вгрызаться в борьбу при прессинге. Не просто добегать, а где-то действовать на грани фола.

Миранчук в «Аталанте» в этом компоненте прибавил, да и в целом в составе нашей команды он способен выдавать самые яркие и тонкие решения. Но тренерскому штабу будут важны не отдельные эпизоды, а системность. И поэтому кажется, что у Жемалетдинова всё же больше шансы попасть в стартовый состав, он более агрессивный и имеет больше навыков игры в «ромбе».

Если же у Жемалетдинова по каким-либо причинам наблюдается спад (30 минут в матче с Польшей – маловато для анализа), то «десяткой» может выйти Кузяев. У Далера не лучшая работа между линиями и не такие тонкие решения, как у Миранчука, но он работоспособен, здорово насыщает зоны, забегает во фланги, будет дисциплинирован в прессинге. А через середину в плотность мы всё равно играем редко.

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