Как превратить Дзюбу в монстра? Два момента, пугающие в его игре перед матчем с Бельгией

Известный факт №1: атакующие действия сборной России очень сильно зависят от Артёма Дзюбы. Он даёт нашей команде мощь, энергетику, конкретику и способен выручать в самые трудные минуты.

Известный факт №2: когда Дзюба в порядке, его крайне сложно остановить, он превращается в настоящую машину, выдаёт за матч по 40-50 единоборств и притягивает к себе результативные действия.



Известный факт №3: у Дзюбы случаются сильные спады, и его игра меняется кардинально. У Артёма, как правило, не бывает полутонов. Либо феерия, либо тускло-тускло. Наглядный пример – осень, когда Дзюба резко померк и слабо отыграл в большинстве матчей Лиги чемпионов. Иногда его даже снимали после перерыва. Нонсенс!



И сейчас, за день до нашего старта чемпионата Европы, мы точно не знаем, в каком состоянии находится Артём. Два контрольных матча оставили двоякие впечатления.

Причина для беспокойства №1. Дзюба не был королём воздуха в спаррингах, да и борьбу вёл на среднем для себя уровне

В эпохальном матче с Испанией летом 2018-го Дзюба выдал 37 единоборств, из которых выиграл 22 (59%). Из них 20 были вверху (14 победных, 70%). В целом по тому турниру у Артёма было 49 единоборств за 90 минут (45,3%) и 19,14 дуэли вверху (54,1%). Привожу эти цифры не для того, чтобы поностальгировать, а для напоминания, как Дзюба бывает полезен и эффективен. Отметка в 50% выигранной борьбы на «втором этаже» для него – абсолютная норма.



А теперь перейдём к сегодняшним дням. В спарринге с Польшей у Артёма – 34 единоборства за 68 минут (тоже отличные цифры!), но эффективность слегка ниже ожидаемого – 35%. А эффективность вверху и вовсе рухнула, форвард победил лишь в одной микродуэли из семи (14%).

Центральному защитнику Хелику Дзюба уступил в 12 эпизодах из 16. Когда на Артёма грузили мяч верхом из глубины (а это случалось гораздо чаще, чем с Болгарией – старались и Шунин, и Семёнов), зацепы давались Артёму тяжеловато. В таких ситуациях форвардам по умолчанию слишком сложно – они находятся спиной, тогда как защитники могут разбежаться, оттолкнуться и получить динамическое преимущество. Просто Дзюба приучил нас, что он принимает и сохраняет вообще любой мяч.

С Болгарией с точки зрения борьбы Дзюба сыграл ещё слабее: 18 единоборств, только четыре победных (22%). Вверху – две победы в семи эпизодах (29%). Да, в том матче хватало хороших эпизодов в оттяжке, когда нападающий выигрывал первое касание даже без борьбы и быстро сбрасывал мяч партнёрам в зону. Но именно в сложных эпизодах, где нужно толкаться, выпрыгивать и вгрызаться, Дзюба себя не проявлял. Центральный защитник Антов выиграл у него девять единоборств из девяти. А ведь на Евро будут ещё более мощные и квалифицированные соперники.

Причина для беспокойства №2. Дзюба не бьёт по воротам

За 127 минут в контрольных матчах Дзюба нанёс всего один удар по воротам – на 44-й минуте матча с Польшей пытался замкнуть прострел Головина на второй темп и бахнул сильно выше ворот. Всё. Один удар за два неполных матча.



Причина, на мой взгляд, не столько в форме Артёма, сколько в его стилистике игры. Он крайне мало открывается в зоны, чаще просит мяч в недодачу, в ноги – и следующим действием чаще всего становится передача на партнёра. То есть Дзюба всё больше задействуется в подыгрыше в ущерб личной результативности.



Это ни в коем случае не плохо: три передачи под удар в матче с Болгарией – отличный результат, запросто могло бы быть три голевых паса. Просто иногда хочется, чтобы Дзюба брал игру и на себя, он это умеет. В нашей команде не так много игроков, стабильно делающих разницу.



При том же «ромбе», который теперь применяет сборная, нередко возникают ситуации, когда просто необходимо открывание форварда за спину: «десятка» (на картинке снизу — Миранчук) принимает мяч между линиями, получает относительную свободу и вытягивает на себя защитников. Форварду просто нужно дать адрес. Но Дзюба такие адреса даёт всё хуже: он останавливается, задерживается, просит мяч в ноги. Это прослеживалось ещё в контрольных матчах.

А скорость атаки в таких случаях замедляется. За рывки в зону приходится отвечать крайним нападающим, подстраивающимся под скидки Дзюбы. Так тоже можно атаковать, но с прямыми открываниями от центрального нападающего может получаться быстрее.

Выводы

Дзюба ни в коем случае не провалил два контрольных матча, хорошие эпизоды тоже были. Просто он отыграл их не так энергично и результативно, как хотелось бы перед крупным турниром.



Хотя прогнозирование формы Артёма – занятие почти бессмысленное, поскольку она резко меняется в зависимости от эмоций. Мы это проходили уже не раз. Поэтому будем верить, что чемпионат Европы сам по себе станет мощнейшим импульсом и раздражителем. И мы снова увидим невероятного монстра, который выдаёт по 50 единоборств, успевает забивать и ассистировать.



Нам нужен сильный Дзюба. Это – один из главных козырей сборной России.



Использованы данные Wyscout.