5 наиболее важных футболистов сборной России, за которыми стоит следить

Чемпионат Европы стартовал, а сегодня сборная России сыграет свой первый матч на турнире — против Бельгии. В преддверии дебютной игры россиян на долгожданном турнире мы совместно с маркой Volkswagen решили выделить пять футболистов, которые должны вести команду за собой. Именно от этих игроков мы ждём больше всего, как ждёт от них этого и Станислав Черчесов.

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Алексей Миранчук

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

От полузащитника «Аталанты» давно ожидают того, что он будет одним из лидеров сборной. Но пока Алексею даётся это с трудом. Даже после трансфера в итальянский чемпионат Миранчук пока так и не смог убедить Черчесова в том, что он железный игрок основы российской команды. Но все понимают, что по потенциалу и возможностям Лёша — один из лидеров этого состава.



В мае он занял с «Аталантой» третье место, приехал в сборную в хорошем настроении и полностью сосредоточился на Евро. Перед началом сборов Черчесов говорил, что Миранчук прибавляет, становится более зрелым игроком. На сборах у тренерского штаба наконец было время поработать с ним долго и плотно. Уже во время первой тренировки полузащитника с командой от главного тренера слышался громкий подсказ: «Вот так, Лёша! Молодец, молодец. Супер!». У Миранчука есть всё для того, чтобы стать лидером этой команды. Осталось это доказать на Евро.

Марио Фернандес

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фернандес относится к той категории игроков сборной, потеря которого будет очень болезненной. Поэтому, когда первые две тренировки на сборе он пропустил, все журналисты и болельщики переживали, но с Марио всё хорошо. Защитник всё же тренировался в общей группе и готовился к турниру.



Правый латераль — однозначно один из ключевых игроков команды Черчесова. Он прекрасно играет в защите на правом фланге, классно подключается в атаку. Стоит отметить, что в сборной Марио делает это иначе, чем в ЦСКА. Если в клубе его подключения ограничиваются забегами по флангу, то у Черчесова Фернандес часто исполняет роль второго нападающего при навесах с левого фланга.



У Марио часто возникают моменты, когда он может забивать головой. В этом сила российского бразильца — он невероятно универсален. Без него представить нынешнюю сборную уже невозможно.

Георгий Джикия

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вице-капитан сборной и её главный центральный защитник. Джикия, пропустивший чемпионат мира из-за обидного разрыва «крестов», не сломался и стал главным оплотом обороны команды Черчесова. Для Георгия это первый крупный международный турнир, не считая Кубок конфедераций. Поэтому можно не сомневаться, что мотивация у Джикии запредельная.



Наряду с Дзюбой он является главным лидером коллектива по части сплачивания, подсказок и эмоций. Не стоит забывать, что Георгий ещё довольно молод, поэтому Евро он вполне может рассматривать как трамплин для перехода в европейский чемпионат. Первую проверку он пройдёт уже сегодня, когда будет противостоять Ромелу Лукаку. Надеемся, Джикия справится с задачей на пять баллов.

Александр Головин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный футболист этой сборной, который определяет её игру и мысль на поле. Именно от состояния и игры Головина будет зависеть атака сборной на Евро. Давно понятно, что с Сашей и без него сборная — это две разные команды. Почему так? Всё просто: полузащитник «Монако» — лучший представитель этого состава по классу игры.



В прошедшем сезоне Головин окончательно стал одним из главных лидеров «Монако», набрал прекрасную форму и явно готов к переходу в топовый европейский клуб. Если Александр сохранит блестящую форму до начала выступлений на турнире, то шансы сборной на успех будут очень высоки. Именно Головин должен вести команду за собой с точки зрения организации игры.

Артём Дзюба

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Капитан, главная ударная сила и душа этой сборной. Дзюба подошёл к турниру в роли главного нападающего. И, по его собственным словам, отдавать этот статус он никому из конкурентов не намерен. Все игроки на австрийских сборах в один голос говорили о том, что Артём — настоящий лидер и тот, кто создаёт атмосферу в команде.



Сейчас сборная очень сильно зависит от Артёма и его формы. Поэтому от него Черчесов и вся команда ждут того же, что и всегда: борьбы за каждый кусок земли, ожесточённой игры в воздухе и забитых голов. Перед чемпионатом мира 2018 года Дзюба был запасным, сейчас он капитан и тот, кто ведёт всю сборную за собой во всех отношениях. Не стоит забывать, что Евро-2020 вполне может стать последним турниром сборных для Артёма, хоть мы все надеемся, что он дотянет и до Катара. Но можно не сомневаться в одном: пока Дзюба в сборной, он и команда будут биться до конца в каждом матче.