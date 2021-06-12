5 наиболее важных футболистов сборной России, за которыми стоит следить

Чемпионат Европы стартовал, а сегодня сборная России сыграет свой первый матч на турнире — против Бельгии. В преддверии дебютной игры россиян на долгожданном турнире мы совместно с маркой Volkswagen решили выделить пять футболистов, которые должны вести команду за собой. Именно от этих игроков мы ждём больше всего, как ждёт от них этого и Станислав Черчесов.
Алексей Миранчук
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
От полузащитника «Аталанты» давно ожидают того, что он будет одним из лидеров сборной. Но пока Алексею даётся это с трудом. Даже после трансфера в итальянский чемпионат Миранчук пока так и не смог убедить Черчесова в том, что он железный игрок основы российской команды. Но все понимают, что по потенциалу и возможностям Лёша — один из лидеров этого состава.
В мае он занял с «Аталантой» третье место, приехал в сборную в хорошем настроении и полностью сосредоточился на Евро. Перед началом сборов Черчесов говорил, что Миранчук прибавляет, становится более зрелым игроком. На сборах у тренерского штаба наконец было время поработать с ним долго и плотно. Уже во время первой тренировки полузащитника с командой от главного тренера слышался громкий подсказ: «Вот так, Лёша! Молодец, молодец. Супер!». У Миранчука есть всё для того, чтобы стать лидером этой команды. Осталось это доказать на Евро.
Марио Фернандес
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фернандес относится к той категории игроков сборной, потеря которого будет очень болезненной. Поэтому, когда первые две тренировки на сборе он пропустил, все журналисты и болельщики переживали, но с Марио всё хорошо. Защитник всё же тренировался в общей группе и готовился к турниру.
Правый латераль — однозначно один из ключевых игроков команды Черчесова. Он прекрасно играет в защите на правом фланге, классно подключается в атаку. Стоит отметить, что в сборной Марио делает это иначе, чем в ЦСКА. Если в клубе его подключения ограничиваются забегами по флангу, то у Черчесова Фернандес часто исполняет роль второго нападающего при навесах с левого фланга.
У Марио часто возникают моменты, когда он может забивать головой. В этом сила российского бразильца — он невероятно универсален. Без него представить нынешнюю сборную уже невозможно.
Георгий Джикия
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Вице-капитан сборной и её главный центральный защитник. Джикия, пропустивший чемпионат мира из-за обидного разрыва «крестов», не сломался и стал главным оплотом обороны команды Черчесова. Для Георгия это первый крупный международный турнир, не считая Кубок конфедераций. Поэтому можно не сомневаться, что мотивация у Джикии запредельная.
Наряду с Дзюбой он является главным лидером коллектива по части сплачивания, подсказок и эмоций. Не стоит забывать, что Георгий ещё довольно молод, поэтому Евро он вполне может рассматривать как трамплин для перехода в европейский чемпионат. Первую проверку он пройдёт уже сегодня, когда будет противостоять Ромелу Лукаку. Надеемся, Джикия справится с задачей на пять баллов.
Александр Головин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Главный футболист этой сборной, который определяет её игру и мысль на поле. Именно от состояния и игры Головина будет зависеть атака сборной на Евро. Давно понятно, что с Сашей и без него сборная — это две разные команды. Почему так? Всё просто: полузащитник «Монако» — лучший представитель этого состава по классу игры.
В прошедшем сезоне Головин окончательно стал одним из главных лидеров «Монако», набрал прекрасную форму и явно готов к переходу в топовый европейский клуб. Если Александр сохранит блестящую форму до начала выступлений на турнире, то шансы сборной на успех будут очень высоки. Именно Головин должен вести команду за собой с точки зрения организации игры.
Артём Дзюба
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Капитан, главная ударная сила и душа этой сборной. Дзюба подошёл к турниру в роли главного нападающего. И, по его собственным словам, отдавать этот статус он никому из конкурентов не намерен. Все игроки на австрийских сборах в один голос говорили о том, что Артём — настоящий лидер и тот, кто создаёт атмосферу в команде.
Сейчас сборная очень сильно зависит от Артёма и его формы. Поэтому от него Черчесов и вся команда ждут того же, что и всегда: борьбы за каждый кусок земли, ожесточённой игры в воздухе и забитых голов. Перед чемпионатом мира 2018 года Дзюба был запасным, сейчас он капитан и тот, кто ведёт всю сборную за собой во всех отношениях. Не стоит забывать, что Евро-2020 вполне может стать последним турниром сборных для Артёма, хоть мы все надеемся, что он дотянет и до Катара. Но можно не сомневаться в одном: пока Дзюба в сборной, он и команда будут биться до конца в каждом матче.
- 12 июня 2021
-
09:00
-
08:36
-
08:16
-
08:00
-
07:54
-
07:18
-
06:56
-
06:17
-
06:00
-
05:58
-
05:37
-
04:54
-
04:35
-
04:12
-
03:53
-
03:42
-
02:59
-
02:26
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:38
-
00:35
-
00:15
-
00:09
-
00:05
- 11 июня 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:22
-
23:21