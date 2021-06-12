Ну и кто здесь аутсайдер? Теперь даже третье место России будет сложно занять

После случившегося с Эриксеном датчанам было явно не до футбола. Финны оказались более хладнокровны.

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Несмотря на кошмарное падение Кристиана Эриксена, свой матч Дания и Финляндия в субботу всё-таки доиграли. Здоровью датчанина, к счастью, уже ничего не угрожает. По словам агента Эриксена, он дышит и может говорить. Это стало возможно благодаря оперативной работе врачей — они спасли жизнь Кристиана.

Изначально была информация, что матч сегодня доигран не будет. Тем не менее команды решили выйти на поле — во многом ради Эриксена, и только когда убедились, что с ним всё в порядке. Финны встречали датчан аплодисментами.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть ролик можно на официальной странице UEFA в «Твиттере».

До конца первого тайма с учётом компенсированного времени оставалось четыре минуты. Опасных моментов команды за этот отрезок не создали. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор дал свисток, после чего команды, немного переведя дух, практически сразу начали вторую половину.

Выделялся активностью Матиас Йенсен, как раз и заменивший Эриксена. Он выполнял все стандартные положения, часто встречался с мячом и нанёс неплохой удар на 52-й минуте, которому не хватило точности.

У финнов же ничего не получалось. Теему Пукки, выпадавший из игры ещё до паузы в матче, продолжил терять мяч и после возобновления встречи. Другие игроки сборной Финляндии также нередко ошибались в простых ситуациях.

К 59-й минуте разница ударов по воротам была 18-0 в пользу датчан. Пробить Градецки они, как ни старались, не смогли. Зато неожиданно забили финны! Чуть ли не первая их более-менее адекватная атака привела к голу. Мяч дошёл до левого фланга, откуда Уронен выполнил навес, на который первым откликнулся Похьянпало. Он пробил головой с отскоком от газона, Шмейхель свою команду не спас. Финский нападающий, кстати, забитый мяч не праздновал. Видимо, проявил уважение к сопернику и Эриксену лично.

Датчане, похоже, просто не пришли в себя после пережитого кошмара с Эриксеном. Даже после пропущенного мяча они действовали недостаточно активно. Помочь сборной Дании мог пенальти, который заработал Юссуф Поульсен. Бить вызвался Хёйберг, но его удар потащил Градецки. Дикий матч для финского вратаря!

Сборная Дании продолжала давить, но финны упирались изо всех сил. Им всё-таки удалось дотерпеть до финального свистка и одержать победу в столь необычном матче. Этот результат сильно осложняет ситуацию для нашей сборной, ведь именно Финляндия изначально считалась аутсайдером группы B.