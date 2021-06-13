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Чемпионат Европы-2021, как украинцы болели за Россию в матче с Бельгией

«Россия и Украина – братья, мы против войны!» Как украинцы болели за россиян на Евро
Максим Пахомов
Как украинцы болели за Россию
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Добрая история из Санкт-Петербурга

Спорт и политика уже давно неразделимы. Нынешний чемпионат Европы тоже получается максимально политизированным: в России недовольны формой Украины из-за карты страны с Крымом, на Кипре недовольны формой Северной Македонии, в Баку не пускают неугодных журналистов… Все эти истории (особенно с формами) обсуждают в интернете даже больше, чем в реальной жизни. Но что происходит вокруг?

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Посмотреть матч России и Бельгии в фан-зоне Санкт-Петербурга пришло пять тысяч человек. И среди этих пяти тысяч нашлись ребята, сделавшие просмотр футбола милее и добрее. На их футболках красовался украинский флаг, а на щеках – российский. Так что посыл про дружбу между двумя народами был буквально «налицо».

«Сегодня мы болеем за Россию, а завтра – за Украину. Мы изначально единый народ, братья. Россия – моя любимая страна, Украина – тоже. Завтра здесь (в фан-зоне) все будут болеть за сборную Украины, ведь каждый россиянин знает: Украина – это его брат и сестра.

Это слова Алексея, в Питер он приехал с девушкой. Он – из Крыма, ему 20 лет. Его девушка (она не представилась) – из Мариуполя. И пока Алексей говорил про братский народ, она, чуть менее слышно, добавляла «мы против войны».

Многим, кстати, стоит прислушаться к объяснению Алексея про карту на форме Украины:

– В Украине нарисовали её, потому что считают Крым своей территорией. А в России считают своей. Ничего страшного, это с обеих сторон корректно. Зачем из этого делать конфликт? Надо вместе болеть друг за друга, за наши сборные! Надеюсь, обе команды выйдут из группы и дойдут до финала.

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Футбол ребятам смотреть никто не мешал. Наоборот, к ним подходили, знакомились и общались. Да и полицейские никак по-особенному на них не реагировали. А местные даже заступились после вопросов о форме: «Не провоцируйте!», и за это им – респект. Как и респект этим ребятам, которые своим настроем и позицией сделали атмосферу в городе чуть-чуть приятнее и добрее.

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