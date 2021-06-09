Россия и Украина наконец-то могут сыграть на Евро. Объясняем, как это возможно

На предстоящем чемпионате Европы впервые за долгое время могут встретиться сборные России и Украины. Матчей команд из двух стран в последнее время было не так много. Единственный раз сборные пересекались в отборе к Евро-2000 — тогда россияне проиграли в гостях (2:3), а дома обидным образом упустили победу (1:1) и потеряли возможность пробиться на чемпионат Европы.

Больше сборные России и Украины друг с другом не играли. А вот клубы зачастую сводил жребий еврокубков. Последние матчи российских и украинских клубов случились на рубеже 2010-х годов.

В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2008/2009 на стадии 1/8 финала встретились ЦСКА и «Шахтёр». Армейцы выиграли первый матч (1:0), но в ответной игре уступили сопернику на выезде (0:2). Голами в составе «Шахтёра» тогда отметились Фернандиньо и Луис Адриано. Украинский клуб в итоге стал победителем турнира, обыграв в финале «Вердер» со счётом 2:1.

В сезоне-2008/2009 между собой играли «Спартак» и киевское «Динамо». Случилось это в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Закончилось всё для красно-белых разгромом — в обоих матчах киевляне одержали победу с одинаковыми счётом 4:1. После первой встречи был отправлен в отставку главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов. Поражение от киевского «Динамо» стало последней каплей для руководства «Спартака», ведь за месяц до этого красно-белые уступили в дерби ЦСКА (1:5).

В сезоне-2011/2012 встречались между собой «Зенит» и «Шахтёр». Тогда представители Украины и России угодили в одну группу Лиги чемпионов. Первая встреча, проходившая в Донецке, завершилась вничью (2:2). В ответной игре «Зенит» оказался сильнее и выиграл со счётом 1:0, единственный мяч в составе российского клуба забил Николас Ломбертс. По итогам группового этапа питерцы заняли второе место и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Шахтёр» оказался на последней строчке и завершил выступление в еврокубках.

Также в 2011 году жребий свёл «Рубин» и киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов. Казанцы оказались сильнее (2:0, 2:1), но вылетели в четвёртом раунде от «Лиона». Тем не менее «Рубин» остался в еврокубках — он выступал в Лиге Европы и дошёл до 1/16 финала.

После этого российские и украинские клубы друг с другом в официальных матчах не играли.

Общая статистика встреч: 21 матч, 12 побед на счету россиян, 7 раз выигрывали украинцы.

Однако в 2013 году российские и украинские клубы принимали участие в Объединённом турнире. «Зенит», «Спартак», киевское «Динамо» и «Шахтёр» сыграли по четыре матча — по два (дома и на выезде) с представителем другой страны. Победителем турнира стало «Динамо», набравшее 10 из 12 возможных очков.

Через год ЦСКА, «Зенит», «Шахтёр» и «Металлист» приняли участие в Объединённом суперкубке. Турнир проходил на территории Израиля во время зимнего перерыва. Команды провели по одному матчу друг с другом. Победителем стал «Шахтёр», одержавший три победы в трёх матчах.

Также стоит отметить Мемориал Гранаткина 2013 года, где в полуфинале встретились юношеские сборные России и Украины. В составах команд было несколько игроков, которые в итоге добрались до Евро-2020: у россиян это Вячеслав Караваев и Алексей Миранчук, у украинцев — Эдуард Соболь и Роман Яремчук. Сборная России тогда выиграла (4:1) и потом стала победителем турнира.

Последним на данный момент матчем, где встретились россияне и украинцы, является игра юношеских сборных до 18 лет, которая состоялась 24 мая 2019 года на товарищеском турнире в Словакии. Матч завершился победой россиян со счётом 1:0.

Официальных матчей между Россией и Украиной (включая клубные разборки) не было уже 10 лет. Сборные и вовсе играли между собой аж в прошлом тысячелетии. Есть сразу несколько вариантов, при которых россияне и украинцы могут встретиться на Евро-2020.

Первый: сборная Украины выигрывает группу С, а Россия занимает второе место в своём квартете. После этого команды, преодолев стадию 1/8 финала, сойдутся в четвертьфинале.

Второй: сборная России выигрывает группу В, а Украина занимает второе место в своём квартете. В данном случае команды также встретятся в четвертьфинале при условии, если выиграют матчи на стадии 1/8 финала.

Ещё несколько вариантов возможны в том случае, если хотя бы одна из сборных выйдет в плей-офф турнира с третьего места в группе (по дополнительным показателям). В этом случае Россия и Украина могут встретиться позже — в полуфинале или даже в финале Евро-2020.