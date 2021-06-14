В прошлый раз он оказался в центре внимания Европы, отказавшись встать на колено в Англии.

«Он пройдёт дальше сборной России». Судья Карасёв получил первый матч на Евро

На Евро-2020 российский футбол представляет не только наша сборная, но и судейская бригада Сергея Карасёва. Сегодня появилась информация, что наши арбитры получили первое назначение на турнире — на матч Италия — Швейцария.

Бывший рефери Алексей Николаев заявил, что это большая честь для Карасёва и всего российского футбола. «Сергей представляет и нашу страну, и наш судейский корпус. Хочу пожелать ему провести этот матч так, как он умеет это делать. Все игры за рубежом ему обычно хорошо удаются. Будем за него переживать», — сказал Николаев «Спорт-экспрессу».

Карасёв работал на Евро-2016 и ЧМ-2018, также он регулярно обслуживает матчи еврокубков. Однако в сети нашлись и те, кто с иронией отнёсся к его назначению.

Один из пользователей «Твиттера» вспомнил историю, как Карасёв отказался поддерживать Black Lives Matter.

Кто-то даже сравнил перспективы Сергея и нашей сборной на Евро-2020.

Отметим, что Карасёв является единственным российским арбитром на чемпионате Европы. При этом в списке РФС по итогам прошедшего сезона РПЛ Сергей занял лишь 11-е место.