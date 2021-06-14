Сергей Карасёв обслужит матч Италия — Швейцария на Евро-2020

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Швейцарии.



Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за VAR будет немец Бастиан Данкерт, ему помогут соотечественники Марко Фритц и Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гиль. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.



Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Напомним, в 1-м туре Евро-2020 сборная Италии разгромила Турцию (3:0). Национальная команда Швейцарии в свою очередь не сумела одолеть Уэльс (1:1).