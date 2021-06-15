«Как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан?» Побоище на Евро

2016-й — очень сложный год для нашего футбола. Сборная приехала на Евро, получила жёсткую пощечину и «Мы — говно» от Слуцкого.

С другой стороны, неприятные воспоминания от Евро-2016 во Франции оставили драки в Марселе, в которых активно участвовали русские фанаты.

Как всё было

11 июня 2016 года сборная Россия сыграла вничью против Англии — 1:1. Но матчевый антураж испортили отвратительные взаимоотношения между русскими и английскими фанатами. Англичане напивались, отбирали российские флаги, подтирались ими и топтали их; обзывали и провоцировали русских. Русские в ответ на это собирались в толпы и отвечали тем же.



Ещё до игры в центре Марселя начались побоища — там в разных местах сталкивались разные по численности толпы фанатов. Летящие бутылки, стулья, мат на разных языках — незаменимые атрибуты того дня.



Но основное сражение развернулось в Старом Порту Марселя. Источники указывают различные данные, но приблизительно в тот день столкнулись пара сотен русских фанатов против тысячи английских.

Русских было меньше, но они быстро объединялись и отпугивали британцев, которые превосходили их по численности. Но русских это не останавливало. Сначала они разбирались с противником в порту, потом переводили сражения в узкие улицы города.

Полиция почти бездействовала. Лишь когда драка ушла на улицы, стражи порядка использовали слезоточивый газ.

Своя драка была и на «Велодроме». Там фанаты из России прорвались на трибуны к англичанам. Десятки задержанных — исход события. Те, кто хотел избежать драки, прыгали с трибуны. Некоторые фанаты получили ранения, один был в критическом состоянии.

Беспорядки в Марселе прокомментировал даже Владимир Путин. Он назвал драки во Франции полным безобразием и добавил: «Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан. Не понимаю».

Англичане просили отстранить Россию от Евро-2016

Здесь коротко — The Telegraph цитировал лидера ассоциации английских футбольных болельщиков Кевина Майлза:



«На Евро-2000 сборной Англии пригрозили дисквалификацией за куда менее серьёзные инциденты, так что вопрос о дальнейшем участии национальной команды России в этом турнире, конечно же, нужно поставить под сомнение. То, что случилось на стадионе, непозволительно. Это спланированная акция, направленная непосредственно против английских поклонников футбола. Похоже, эти фанаты готовились к нападению не один месяц. Поведение полиции не поддаётся логике. Вместо наведения порядка и привлечения к ответственности нарушителей они просто распыляют слезоточивый газ во все стороны, не разбираясь в том, кто виноват».

Из-за драк в тюрьме оказались два фаната «Спартака». Их задержали в Германии

Июнь-2016. Драки в Марселе. Тогда в порту города русские фанаты избили английского фаната Эндрю Бэйча. Близкие Бэйча говорили, что его били железными прутьями, а он потом несколько дней был в критическом состоянии. Драка в Марселе сделала его инвалидом на всю жизнь.



Февраль-2018. Двух фанатов «Спартака» Павла Косова и Михаила Ивкина задержали в Германии, когда они были в пути на матч в Бильбао. Дальше их отправили в Марсель, где поместили в СИЗО.



Через год состоялось судебное заседание, на котором Косов говорил: «Была драка, в которой на той площади участвовали абсолютно все. Раскаиваюсь, что был там, это моя большая ошибка, но ни сговора, ни оружия, ни умысла нанести травмы неизвестному мне англичанину не было. Я сам мог оказаться на его месте и получить те же увечья». Его родственники пытались внести залог и снять квартиру, чтобы он мог жить там под подпиской о невыезде. Но это заявление на залог не приняли.

А вот слова адвоката Косова Алена Дюфло: «Когда я разговариваю с французскими полицейскими, то они смеются и говорят: «Это политика, но мы ничего не можем сделать. Если любой из вас посмотрит материалы дела, то поймёт, что никакого криминала нет в принципе. Это не правосудие. Россия бросила своих граждан, которые не заслуживают такого процесса — ведь их положение, несмотря на наши старания, с каждым днём всё ближе к катастрофе. Этот процесс — политический».



Ивкина приговорили к трём годам тюрьмы. На момент суда он уже 2 года и 9 месяцев был в СИЗО, поэтому вышел скоро после заседания. Потом он говорил: «Я был в старой тюрьме Страсбурга. Это абсолютно другие условия.



Там, извините за подробности, люди залезали ногами на туалет. Не потому, что так удобнее или что-то такое, а потому, что иногда оттуда выскакивала крыса, которая… Я не знаю, почему они по канализации передвигаются, как по лифту. По крайней мере, так говорили: «Будьте там внимательнее».



Плюс стены были покрашены шершавой краской. И я не знаю, в чём они были. То ли в джеме, то ли в том, что происходило только что в туалете. Всё заляпано, очень грязно и отвратительно. Касаемо еды: по приезде я достаточно длительное время вообще не ел. У меня это просто-напросто не усваивалось. Я не могу сказать, что это невкусно. Но это несолёное, неперчёное, это всё постоянно варёное. А потом у меня появилась возможность купить себе плитку. Там каждый заключённый может это сделать».



Ивкину повезло. В январе-2021 он уже был в Москве. Куда серьёзнее досталось Косову — ему дали 10 лет тюрьмы. В конце мая он попросил французские власти о помиловании. Дюфло говорил:



«В преддверии чемпионата Европы — 2020 адвокат Косова Ален Дюфло подал прошение Макрону о помиловании в связи с примерным поведением своего клиента. С тех пор как Павел был арестован, он занимается французским языком, работает, к нему нет никаких нареканий. В связи с этим адвокат решил попросить о помиловании.



Я подтверждаю, что отправил просьбу о помиловании Павла Косова. Результат может быть один из трёх возможных: ему откажут в помиловании, сократят срок или помилуют и сразу отправят в Россию».