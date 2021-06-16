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Евро-2021, после матча со сборной Финляндии уволили главного тренера сборной, Лобановский сменил Малофеева перед ЧМ-1986

«Я стал врагом народа». Тренера сборной уволили после бездарной игры с финнами
Александр Алейников
После матча с финнами уволили главного тренера
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Малофеев обещал медали, но, похоже, был «слит» игроками.

7 мая 1986 года сборная СССР в рамках подготовки к чемпионату мира встречалась со сборной Финляндии. Матч завершился со счётом 0:0, однако самые интересные события развернулись уже после игры.

Подготовка к ЧМ, 4 матча без побед

Это сейчас в январе российские футболисты в отпуске и начинают тренироваться ближе к концу месяца.

А в 1986 году сборная СССР начала готовиться к чемпионату мира уже в самом начале года. И свой первый матч сыграла 8 января. Ещё раз – ВОСЬМОГО. А потом ещё 10-го и 22-го.

Впрочем, первые матчи в реестр игр сборной не попали, так как прошли в рамках коммерческого турнира в Германии, а соперниками были немецкие «Саарбрюкен» и «Байер». Но уже 22 января советские футболисты в Лас-Пальмасе сыграли со сборной Испании. Неудачно — 0:2. Этот матч положил начало безвыигрышной серии в товарищеских играх перед ЧМ-1986. Дальше были поражения от Мексики (0:1) в феврале, от Англии (0:1) в марте и от Румынии (1:2) в апреле с единственным голом Сергея Родионова.

К финальному этапу подготовки сборная СССР подошла с серией из 4 поражений, и уже никто не вспоминал блестящее завершение — 5 побед подряд! — 1985 года. Неожиданно встал ребром тренерский вопрос.

Фото: rusteam.permian.ru

«Заговор» киевлян, возвращение Лобановского

В 1983 году Эдуарда Малофеева назначили главным тренером олимпийской сборной Советского Союза, которую необходимо было подготовить к Играм-1984. Он вывел команду на Олимпиаду, но принять в ней участие помешал бойкот соревнований.

В это же время Валерий Лобановский руководил основной сборной и добивался путевки на Евро-1984. В решающем матче с португальцами всё решил пенальти, реализованный хозяевами, и отыграться советской сборной не удалось — 0:1, поэтому она осталась без путевки на чемпионат Европы. Из-за этого Лобановский был отстранён от работы со сборной, а его успехи быстро обесценились.

После Валерия Лобановского главную команду доверили Эдуарду Малофееву, которому было необходимо вывести команду на чемпионат мира — 1986.

Тренер строил коллектив по демократическому принципу и говорил, что двери в команду открыты для каждого игрока. Он с большой радостью и вдохновением приступил к подготовке сборной СССР, а впоследствии, вспоминая о тех временах, называл её лучшей за все годы существования. Отборочная группа была успешно пройдена — Малофеев вывел команду на чемпионат мира.

Однако дальше была та самая серия неудач в товарищеских (тогда ещё не контрольных) матчах, и накануне ЧМ Эдуарду Малофееву предложили взять в помощники Валерия Лобановского. Малофеев отказался, помня печальный опыт Бескова, которому Лобановского «навязали» перед чемпионатом мира 1982 года.

2 мая 1986 года «Динамо» Киев под руководством Лобановского выиграло Кубок обладателей кубков. А через пять дней после этого сборная СССР сыграла безликую нулевую ничью в товарищеском матче со сборной Финляндии, прервав серию поражений, но продлив безвыигрышную.

Виктор Понедельник по горячим следам высказал свои сомнения касаемо перспектив сборной в Мексике:

«Всех интересовало одно: объединена ли главная команда страны единой игровой идеей, или снова (в который раз!) мы увидим разрозненные — пусть и красивые по исполнению — действия отдельных футболистов?

Ответ получился однозначным. Прочного равновесия между обороной и атакой, причем равновесия, свойственного манере игры, нацеленной на неожиданные атакующие осмысленные действия, с подключением в атаку большей группы игроков, мы так и не увидели».

Фото: РИА Новости

Однако было и другое — более мягкое, но не менее авторитетное — мнение. Его выразил в «Советском спорте» заслуженный тренер СССР Михаил Якушин.

Хотя этот матч и закончился вничью — 0:0, результат его отнюдь не говорит о том, что наша команда не готова к чемпионату мира. После матча я слышал от зрителей много высказываний, выражавших неудовлетворение игрой сборной. Сыграла она действительно не лучшим образом, но оснований впадать в панику нет.

Впрочем, решение об отставке Малофеева было принято, скорее всего, ещё до окончания матча с финнами. На разбор игры приехали представители Госкомспорта СССР. На вопрос, как футболистам работается с Малофеевым, слово взял Олег Блохин и от лица киевских динамовцев, которые составляли костяк сборной, заявил, что они не понимают, в какой футбол хочет играть Малофеев. Эдуард Васильевич был снят с должности с формулировкой «по состоянию здоровья». На чемпионат мира сборную СССР повёз Валерий Лобановский.

Выступление на ЧМ-1986

На мексиканском турнире сборная СССР стартовала с фейерверка голов в матче с Венгрией — 6:0! Дальше была солидная ничья с действующими чемпионами Европы французами (1:1), а особого упоминания заслуживает гол Василия Раца — в 2018 году британская газета Mirror назвала этот мяч самым красивым среди всех, забитых СССР на мундиалях.

«Клянусь, с тех пор я больше не видел таких ударов». Супергол игрока из СССР Раца на ЧМ-86 «Клянусь, с тех пор я больше не видел таких ударов». Супергол игрока из СССР Раца на ЧМ-86

На завершающий матч группового этапа со сборной Канады Лобановский прагматично выставил второй состав, который тем не менее оказался сильнее североамериканцев — 2:0.

Казалось, наша сборная сможет претендовать на медали чемпионата мира и побить достижение 20-летней давности, когда на ЧМ в Англии была завоевана бронза (её, правда, тогда вручили за четвёртое место). Но всё завершилось уже в первом раунде плей-офф с бельгийцами (3:4). Об этом матче сказано немало, и даже сами бельгийцы признают, что судейство шведа Эрика Фредрикссона было неидеальным. Нашей команде не помог и хет-трик Игоря Беланова, а Лобановский после игры критиковал не арбитра, а своих игроков.

«Я бы не хотел акцентировать внимание на этом моменте. Поэтому скажу так. Наши игроки не имели права, заметив сигнал арбитра на линии, останавливаться и прекращать игру без свистка судьи в поле. Это была одна из тех грубых ошибок, о которых я упоминал. Игрой в целом мы остались довольны. Повторюсь, лишь грубые ошибки свели на нет усилия всей команды».

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В этот раз советское футбольное руководство обошлось без скоропалительных решений, и Валерий Лобановский продолжил работу со сборной, чтобы через два года выиграть серебряные медали чемпионата Европы.

Слово Малофееву

А что же Эдуард Малофеев? Для тренера тема сборной оставалась болезненной на протяжении всей его дальнейшей карьеры.

«Ведь я обещал, что займу в Мексике место не ниже третьего. Даже гарантировал! Вы представляете, что такое в то время было гарантировать результат?! Тем не менее я был готов его обеспечить. Но вдруг мне начали советовать взять Лобановского в помощники.

Я сразу же сказал: нет. Уже был до этого такой опыт, когда Бесков работал в сборной с Лобановским и Ахалкаци. Опыт не самый удачный. И что же? Включаю телевизор и узнаю, что «в связи с болезнью Малофеева команду на чемпионат мира повезет Лобановский». Какая такая болезнь? Видимо, кому-то не хотелось, чтобы я поехал с командой.

Фото: РИА Новости

Вспоминал тренер и о том, почему его решили снять.

«В сборной было много киевлян, настроенных против меня. Игроки скатали в «Лужниках» 0:0 с Финляндией, и меня быстренько сделали «больным». Решение принималось на самом высоком уровне».

С момента отставки карьера прекрасного тренера забуксовала.

«После ЧМ я стал врагом народа, – с грустью рассказывал Малофеев. – Команды высших лиг приглашали меня, но, когда доходило до заключения контракта, отказывались в последний момент. Меня сделали изгоем».

Последним пиком тренера Малофеева стало назначение в сборную Белоруссии в 2000-м – команда заняла третье место в отборочной группе ЧМ-2002. После этого он ещё на сезон вернулся в любимый Минск, поработал в Литве и Шотландии и спокойно завершил карьеру. А мы так никогда и не узнаем, на что была способна та сборная, если бы сыграла в «искренний» футбол её главного тренера.

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