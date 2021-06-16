«Я стал врагом народа». Тренера сборной уволили после бездарной игры с финнами

7 мая 1986 года сборная СССР в рамках подготовки к чемпионату мира встречалась со сборной Финляндии. Матч завершился со счётом 0:0, однако самые интересные события развернулись уже после игры.

Подготовка к ЧМ, 4 матча без побед

Это сейчас в январе российские футболисты в отпуске и начинают тренироваться ближе к концу месяца.

А в 1986 году сборная СССР начала готовиться к чемпионату мира уже в самом начале года. И свой первый матч сыграла 8 января. Ещё раз – ВОСЬМОГО. А потом ещё 10-го и 22-го.

Впрочем, первые матчи в реестр игр сборной не попали, так как прошли в рамках коммерческого турнира в Германии, а соперниками были немецкие «Саарбрюкен» и «Байер». Но уже 22 января советские футболисты в Лас-Пальмасе сыграли со сборной Испании. Неудачно — 0:2. Этот матч положил начало безвыигрышной серии в товарищеских играх перед ЧМ-1986. Дальше были поражения от Мексики (0:1) в феврале, от Англии (0:1) в марте и от Румынии (1:2) в апреле с единственным голом Сергея Родионова.

К финальному этапу подготовки сборная СССР подошла с серией из 4 поражений, и уже никто не вспоминал блестящее завершение — 5 побед подряд! — 1985 года. Неожиданно встал ребром тренерский вопрос.

Фото: rusteam.permian.ru

«Заговор» киевлян, возвращение Лобановского

В 1983 году Эдуарда Малофеева назначили главным тренером олимпийской сборной Советского Союза, которую необходимо было подготовить к Играм-1984. Он вывел команду на Олимпиаду, но принять в ней участие помешал бойкот соревнований.



В это же время Валерий Лобановский руководил основной сборной и добивался путевки на Евро-1984. В решающем матче с португальцами всё решил пенальти, реализованный хозяевами, и отыграться советской сборной не удалось — 0:1, поэтому она осталась без путевки на чемпионат Европы. Из-за этого Лобановский был отстранён от работы со сборной, а его успехи быстро обесценились.



После Валерия Лобановского главную команду доверили Эдуарду Малофееву, которому было необходимо вывести команду на чемпионат мира — 1986.

Тренер строил коллектив по демократическому принципу и говорил, что двери в команду открыты для каждого игрока. Он с большой радостью и вдохновением приступил к подготовке сборной СССР, а впоследствии, вспоминая о тех временах, называл её лучшей за все годы существования. Отборочная группа была успешно пройдена — Малофеев вывел команду на чемпионат мира.

Однако дальше была та самая серия неудач в товарищеских (тогда ещё не контрольных) матчах, и накануне ЧМ Эдуарду Малофееву предложили взять в помощники Валерия Лобановского. Малофеев отказался, помня печальный опыт Бескова, которому Лобановского «навязали» перед чемпионатом мира 1982 года.

2 мая 1986 года «Динамо» Киев под руководством Лобановского выиграло Кубок обладателей кубков. А через пять дней после этого сборная СССР сыграла безликую нулевую ничью в товарищеском матче со сборной Финляндии, прервав серию поражений, но продлив безвыигрышную.

Виктор Понедельник по горячим следам высказал свои сомнения касаемо перспектив сборной в Мексике:

«Всех интересовало одно: объединена ли главная команда страны единой игровой идеей, или снова (в который раз!) мы увидим разрозненные — пусть и красивые по исполнению — действия отдельных футболистов?



Ответ получился однозначным. Прочного равновесия между обороной и атакой, причем равновесия, свойственного манере игры, нацеленной на неожиданные атакующие осмысленные действия, с подключением в атаку большей группы игроков, мы так и не увидели».

Фото: РИА Новости

Однако было и другое — более мягкое, но не менее авторитетное — мнение. Его выразил в «Советском спорте» заслуженный тренер СССР Михаил Якушин.

Хотя этот матч и закончился вничью — 0:0, результат его отнюдь не говорит о том, что наша команда не готова к чемпионату мира. После матча я слышал от зрителей много высказываний, выражавших неудовлетворение игрой сборной. Сыграла она действительно не лучшим образом, но оснований впадать в панику нет.

Впрочем, решение об отставке Малофеева было принято, скорее всего, ещё до окончания матча с финнами. На разбор игры приехали представители Госкомспорта СССР. На вопрос, как футболистам работается с Малофеевым, слово взял Олег Блохин и от лица киевских динамовцев, которые составляли костяк сборной, заявил, что они не понимают, в какой футбол хочет играть Малофеев. Эдуард Васильевич был снят с должности с формулировкой «по состоянию здоровья». На чемпионат мира сборную СССР повёз Валерий Лобановский.

Выступление на ЧМ-1986

На мексиканском турнире сборная СССР стартовала с фейерверка голов в матче с Венгрией — 6:0! Дальше была солидная ничья с действующими чемпионами Европы французами (1:1), а особого упоминания заслуживает гол Василия Раца — в 2018 году британская газета Mirror назвала этот мяч самым красивым среди всех, забитых СССР на мундиалях.

На завершающий матч группового этапа со сборной Канады Лобановский прагматично выставил второй состав, который тем не менее оказался сильнее североамериканцев — 2:0.

Казалось, наша сборная сможет претендовать на медали чемпионата мира и побить достижение 20-летней давности, когда на ЧМ в Англии была завоевана бронза (её, правда, тогда вручили за четвёртое место). Но всё завершилось уже в первом раунде плей-офф с бельгийцами (3:4). Об этом матче сказано немало, и даже сами бельгийцы признают, что судейство шведа Эрика Фредрикссона было неидеальным. Нашей команде не помог и хет-трик Игоря Беланова, а Лобановский после игры критиковал не арбитра, а своих игроков.

«Я бы не хотел акцентировать внимание на этом моменте. Поэтому скажу так. Наши игроки не имели права, заметив сигнал арбитра на линии, останавливаться и прекращать игру без свистка судьи в поле. Это была одна из тех грубых ошибок, о которых я упоминал. Игрой в целом мы остались довольны. Повторюсь, лишь грубые ошибки свели на нет усилия всей команды».

В этот раз советское футбольное руководство обошлось без скоропалительных решений, и Валерий Лобановский продолжил работу со сборной, чтобы через два года выиграть серебряные медали чемпионата Европы.

Слово Малофееву

А что же Эдуард Малофеев? Для тренера тема сборной оставалась болезненной на протяжении всей его дальнейшей карьеры.

«Ведь я обещал, что займу в Мексике место не ниже третьего. Даже гарантировал! Вы представляете, что такое в то время было гарантировать результат?! Тем не менее я был готов его обеспечить. Но вдруг мне начали советовать взять Лобановского в помощники.



Я сразу же сказал: нет. Уже был до этого такой опыт, когда Бесков работал в сборной с Лобановским и Ахалкаци. Опыт не самый удачный. И что же? Включаю телевизор и узнаю, что «в связи с болезнью Малофеева команду на чемпионат мира повезет Лобановский». Какая такая болезнь? Видимо, кому-то не хотелось, чтобы я поехал с командой.

Фото: РИА Новости

Вспоминал тренер и о том, почему его решили снять.

«В сборной было много киевлян, настроенных против меня. Игроки скатали в «Лужниках» 0:0 с Финляндией, и меня быстренько сделали «больным». Решение принималось на самом высоком уровне».

С момента отставки карьера прекрасного тренера забуксовала.

«После ЧМ я стал врагом народа, – с грустью рассказывал Малофеев. – Команды высших лиг приглашали меня, но, когда доходило до заключения контракта, отказывались в последний момент. Меня сделали изгоем».

Последним пиком тренера Малофеева стало назначение в сборную Белоруссии в 2000-м – команда заняла третье место в отборочной группе ЧМ-2002. После этого он ещё на сезон вернулся в любимый Минск, поработал в Литве и Шотландии и спокойно завершил карьеру. А мы так никогда и не узнаем, на что была способна та сборная, если бы сыграла в «искренний» футбол её главного тренера.