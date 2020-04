«Клянусь, с тех пор я больше не видел таких ударов». Супергол игрока из СССР Раца на ЧМ-86

Продолжаем вспоминать легендарные голы. На этот раз речь пойдёт о шедевре в исполнении Василия Раца на чемпионате мира в Мексике.



В июне 1986 года сборная СССР стала настоящим открытием мундиаля, даже несмотря на то что сумела добраться только до 1/8 финала, где уступила Бельгии (3:4). На групповом этапе команда Валерия Лобановского в потрясающем стиле разгромила сборную Венгрии (6:0), спокойно обыграла канадцев (2:0) и едва не победила действующих чемпионов Европы французов (1:1).

А ведь ещё до старта мундиаля французские журналисты терзали язвительными вопросами главного тренера советской сборной. В Шереметьево корреспонденты спрашивали Лобановского, как он планирует противостоять команде во главе с обладателем «Золотого мяча» Мишелем Платини.

— Как вы намерены в игре со сборной Франции решать проблему Платини?

– Платини – один из лучших футболистов мира на сегодня, но во французской команде много и других сильных игроков, таких как Жиресс, Тигана… Поэтому решать мы будем не «проблему Платини», а проблему сборной Франции. Впрочем, думаю, в игре с нами какие-то сложные проблемы встанут и перед чемпионами Европы.



– Какой футбол вы будете показывать в Мексике – атакующий или оборонительный?

– Мы будем стремиться к гармоничному футболу, который предполагает разумный баланс атакующих и оборонительных действий", — вспоминал тот разговор Лобановский в своей книге «Бесконечный матч».

Главный тренер сборной СССР не соврал. В игре с французами на стадионе «Леон» наша команда действительно не запиралась в обороне и раз за разом организовывала опасные атаки, результатом которых стал шикарный гол Василия Раца.



На 53-й минуте, получив мяч поблизости от чужой штрафной, Игорь Беланов откатил его под удар Рацу. Не мешкая, полузащитник с левой ноги что есть мочи приложился по мячу и угодил точно в дальнюю девятку. Арбитр едва успел увернуться, а у голкипера французов Жоэля Батса шансов справиться с таким мощнейшим выстрелом практически не было.

«После изящной и быстрой комбинации, в которой участвовали Яремчук, Беланов и Алейников, мяч после удара Раца, как пущенное из пушки ядро, влетел в верхний угол ворот», — восторгался голом полузащитника Виктор Понедельник в своём отчёте «Симпатии поровну» в газете «Советский спорт».

Сам автор гола рассказывал о своём шедевре намного сдержаннее.



«Я и не думал, что попаду в девятку. Заранее сложно такое предсказать. Просто мяч хорошо лёг на ногу, — признавался Василий Рац. — Я часто отрабатывал дальние удары, оставаясь после тренировок. Мы также с Сергеем Балтачой работали над длинными передачами. Я ему отдавал пасы на 30-40 метров».

Видео

К сожалению, победить в той встрече сборная СССР так и не смогла. Спустя 8 минут после гола Раца Луис Фернандес сравнял счёт и добыл ничью для своей команды. Однако дальний удар советского полузащитника, да и вообще игра нашей командой заставили французов считаться с советскими футболистами.



«Нам досталась сегодня сильная команда, — говорил после игры Мишель Платини. — На мой взгляд, многие на чемпионате мира недооценивали советскую сборную. Я всегда придерживался иного мнения и теперь ещё раз убедился, что был прав. Наши соперники создали больше голевых моментов, чем мы. В команде СССР мне понравились Яремчук, Рац и Яковенко».

Однако, выделив Раца, о его шикарном ударе Платини так и не упомянул. Ничего не сказал о голе полузащитника и Валерий Лобановский. Он по обыкновению никого не стал выделять в своей команде.



Зато болельщики и журналисты по достоинству оценили удар советского полузащитника. Причём восторгались голом Раца не только в СССР.



Ещё до финала мундиаля телекомпания BBC выпустила программу World Cup Grandstand, в которой продемонстрировала 20 лучших голов чемпионата мира в Мексике, по мнению редакции. Удар Василия Раца удостоился 11-го места. Также в рейтинг попали голы Сергея Алейникова — Венгрии (20-е место) и Игоря Беланова — Бельгии (8-е место), а победителем, конечно же, стал Марадона благодаря легендарному проходу в матче с англичанами.

Видео



Мир не забыл про гол советского полузащитника и спустя десятилетия. В 2010 году британский журналист BBC Крис Биван, вспоминая ЧМ-1986, назвал удар Раца одним из самых ярких эпизодов турнира. А так отзывались об ударе хавбека болельщики в комментариях под текстом Бивана.



On the eighth day Eboue took over: «Василий Рац забил невероятный гол Франции с 30 метров. Клянусь, с тех пор я больше не видел таких ударов. Этот гол должен увидеть каждый».



JestersShoes: «Василий Рац — это взрыв из прошлого. Русские тогда были как роботы. Никто не мог ударить по мячу сильнее, чем они».

В том же году журнал FourFourTwo включил гол Раца в топ-10 лучших на чемпионате мира в Мексике. Советский полузащитник занял в рейтинге 8-е место.



А британская газета Mirror в 2018 году оценила удар советского футболиста ещё выше. По мнению журналистов издания, гол Раца — самый красивый среди всех мячей, забитых СССР на мундиалях. В рейтинге топ-50 лучших голов чемпионатов мира шедевр полузащитника оказался на 33-й строчке. Единственный соотечественник Василия в рейтинге Анатолий Бышовец благодаря голу Бельгии на ЧМ-1970 занял 36-е место.