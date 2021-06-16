Шунин не тащит. Готов ли Черчесов поменять вратаря по ходу турнира?

После контрольной игры с Польшей – последней перед Евро-2020 – у Черчесова спросили о первом номере сборной. Станислав чётко обозначил приоритеты на турнире – основным вратарем будет Антон Шунин. «Во время тренировочного процесса было видно, что Сафонов набрал форму, здоров и готов. Мы во всех игроках уверены, проблем нет. Шунин у нас номер один», – отметил главный тренер. Эксперты не переставали удивляться: как игрок, который не сыграл на уровне еврокубков и 10 матчей, без опыта выступлений на крупных турнирах превратился в главного кипера страны. Но Черчесов никогда не слушал людей со стороны. Ведь только ему отвечать за результат.

В игре с Болгарией Шунина заменили во втором тайме. Вышел как раз Сафонов. Таким образом, тренер показал, кто первая альтернатива Антону. Матвей отыграл уверенно, ни разу ни дав в себе усомниться. А потом пришла Бельгия. И в обороне начался хаос. Очевидно, что управлять игрой сзади должен либо лидер, каким в своё время был сам Черчесов, либо опытный игрок, просчитывающий ходы соперника. Ведь от взаимодействия с вратарём в том числе зависит игра защиты.

Шунин в этом компоненте плывёт. У него нет связи с Джикией, Семёновым и остальными, а к этому добавляются индивидуальные косяки. Второй гол с Бельгией – несложная подача и вынос мяча на ногу Мёнье, третий – в ближний угол. Кто-то скажет, что бывает со всеми, не ошибается тот, кто ничего не делает, и так далее. Конечно, всё так. Только передайте эти слова Гильерме, который закончил выступления за сборную после тех самых ошибок и 0:5 с Сербией

Сейчас Станислав максимально спокоен. Просто излучает уверенность, которая передаётся футболистам. Но впереди матч, где вратарю никак нельзя косячить. Это мы увидели на примере матча Финляндии с Данией. У первых – один удар в створ и гол. Очевидно, что финны встанут в оборону. Это не скрывает даже главный тренер команды, сообщивший, что их устроит ничья. Поэтому в воротах нужен хладнокровный и уверенный в себе кипер. А Шунин не тянет на эту роль, несмотря на безграничное доверие Черчесова.

Зато идеально подходит Сафонов. Как отмечали свидетели сборов, главный тренер не раз персонально выделял именно Матвея. Много обращался к нему во время тренировок и просто кайфовал от его умений. Так почему бы не рискнуть? Парень с приличным для своих лет еврокубковым опытом, с явными лидерскими качествами. А ещё он умеет спасать. Тащить мячи, которые почти наверняка летят в ворота. Сейчас он максимально готов физически. Вопрос лишь в психологии. Как отреагирует команда? Как войдёт в игру сам Сафонов? Но всё это замыкается на доверии.

Главному тренеру хватит одного разговора, чтобы убедить Матвея в его уровне. А дальше уже игра. Черчесова точно не осудят за выбор. Потому что в Шунина мало кто верит.

Так почему бы не дать шанс парню, который его заслужил?