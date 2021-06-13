Черчесов точно был голкипером? Шунин в воротах сборной России — ошибка тренера!

Станислав Черчесов явно не угадал с выбором некоторых полевых игроков и тактической схемы на матч с Бельгией. Но если эти ошибки ещё можно объяснить, то упрямую ставку на Антона Шунина, как на «первого номера» сборной России, понять невозможно. Казалось бы, с этой позицией Черчесов точно не должен промахиваться. Он ведь сам бывший голкипер с опытом больших матчей, да и его ассистент, тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче, поиграл на высоком уровне. Но, как видите, и на старуху бывает проруха.

«Вратарская линия у нас определена, – сказал как отрезал Черчесов ещё после контрольного матча с Польшей. – Мы во всех игроках уверены, проблем нет. А Шунин у нас номер один, он готовится к чемпионату Европы».

Вот только у других футбольных специалистов, болельщиков и журналистов сомнения по поводу Шунина были. Мы писали об этом как раз после спарринга с Польшей. А читатели «Чемпионата» вообще выбрали в голосовании «первым номером» Юрия Дюпина из «Рубина».

Матч с Бельгией доказал, что не только Андрей Семёнов – слабое звено сборной России. Если по первому голу Ромелу Лукаку к Шунину нет вопросов, то в эпизоде со вторым голом он выбил не самый сложный мяч прямо на ногу Тома Мёнье. Это вратарский «привоз». В третьем голе хоть и нет очевидной вины Антона, голкипер мог бы занять позицию получше, чтобы иметь больше шансов отразить удар Лукаку.

Конечно, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что Дюпин или Матвей Сафонов сыграли бы с Бельгией безошибочно. Но вот вам статистика: по данным InStat, у динамовца самый низкий процент отбитых мячей в завершившемся сезоне РПЛ из всех голкиперов сборной России – 72%. Сафонов отразил 73% ударов, а Дюпин – вообще 76%. Что уж сравнивать с Игорем Акинфеевым, парировавшим 77% ударов.

Ещё одна проблема Антона – отсутствие настоящего европейского опыта. Например, у исключённого из заявки сборной России Андрея Лунёва из «Зенита» 19 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы за карьеру. Даже у молодого Сафонова уже есть ценный багаж – 12 матчей в ЛЧ и ЛЕ. За плечами Шунина к 34 годам лишь три лигоевропейских матча! Какой-то опыт динамовец получил, конечно, в сборной России, за которую провёл 13 матчей. Однако в национальной команде он ни разу не играл с соперниками топ-уровня, близкими по уровню к Бельгии.

Черчесов, убрав Маринато Гильерме то ли из-за конфликта, то ли из-за недовольства игрой натурализованного бразильца, продолжал доверять Шунину, даже когда игру динамовца критиковали. Например, после матча с Венгрией в Лиге наций. Но, как ни удивительно, чутьё бывшего голкипера подвело.

Как же грустно, что Акинфеев завершил карьеру в национальной команде! Может, теперь тренер сборной даст шанс Сафонову? За молодым вратарём «Краснодара» будущее сборной России.