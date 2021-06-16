В соцсетях обсуждают качество футбола и падение Черчесова.

«Спасибо Бузовой за это!» Реакция болельщиков на игру сборной России

После поражения сборной России в матче с Бельгией наши болельщики бурно обсуждали игру команды. Под критику фанатов в основном попали Шунин, Семёнов, Дзюба и Черчесов. Похожая история была и перед ЧМ-2018, однако с началом турнира негатив в отношении сборной пропал. К счастью, и на Евро-2020 Россия во втором туре победила – справилась с крепкой Финляндией!

В самом начале матча Финляндия забила, но после просмотра VAR гол отменили. Реакция в «Твиттере» не заставила себя долго ждать:

Игра нашей команды до 20 минуты.

К сожалению, с этим утверждением трудно спорить:

Попал так попал! Точный удар в девятку в исполнении Алексея Миранчука.

Бранислав Иванович поддерживал сборную России в Санкт-Петербурге.

Подсела команда Черчесова во втором тайме.

Радость тренера после гола Миранчука.

Шуток будет много.

На поле непросто было нашим игрокам.

Следующая игра будет на выезде, поэтому тревожно.

Мнение многих болельщиков: невысокого качества была игра.

Надеемся, Миранчук ещё покажет себя.

Победа по конспектам Бузовой. Спасибо ей за это!

Победа над Финляндией оставляет сборной России хорошие шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

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