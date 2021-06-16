«Спасибо Бузовой за это!» Реакция болельщиков на игру сборной России

После поражения сборной России в матче с Бельгией наши болельщики бурно обсуждали игру команды. Под критику фанатов в основном попали Шунин, Семёнов, Дзюба и Черчесов. Похожая история была и перед ЧМ-2018, однако с началом турнира негатив в отношении сборной пропал. К счастью, и на Евро-2020 Россия во втором туре победила – справилась с крепкой Финляндией!
В самом начале матча Финляндия забила, но после просмотра VAR гол отменили. Реакция в «Твиттере» не заставила себя долго ждать:
Игра нашей команды до 20 минуты.
К сожалению, с этим утверждением трудно спорить:
Попал так попал! Точный удар в девятку в исполнении Алексея Миранчука.
Бранислав Иванович поддерживал сборную России в Санкт-Петербурге.
Подсела команда Черчесова во втором тайме.
Радость тренера после гола Миранчука.
Шуток будет много.
На поле непросто было нашим игрокам.
Следующая игра будет на выезде, поэтому тревожно.
Мнение многих болельщиков: невысокого качества была игра.
Надеемся, Миранчук ещё покажет себя.
Победа по конспектам Бузовой. Спасибо ей за это!
Победа над Финляндией оставляет сборной России хорошие шансы на выход в плей-офф Евро-2020.
Права на видео принадлежат «Телеспорту» и УЕФА. Посмотреть видео можно на официальном канале «Телеспорта» в YouTube.
- 16 июня 2021
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:51
-
19:50
-
19:43
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:27