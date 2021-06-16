Есть первая победа! Сборная России не так плоха, как мы думали

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы!

На игру второго тура в Санкт-Петербурге сборная России выходила без права на ошибку. Крупное поражение от Бельгии стало ударом и по турнирным перспективам команды Станислава Черчесова, и по имиджу игроков и тренера. Чтобы не свести к минимуму шансы на выход из группы и уважение со стороны болельщиков, требовалось побеждать крепких финнов.

Вообще-то все думали, сборная Финляндии будет на Евро не страшнее Морры, что живёт в стране Муми-троллей в Наантали и способна напугать только детей, а оказалось – не так. Уже после первого тура мы поняли: команду Суоми стоит опасаться даже «большим дядям». Финны взяли и одолели сборную Дании, которую в последние годы почти никто не мог обыграть.

От Черчесова ждали изменений в составе после 0:3 в первом туре, прежде всего решений по Шунину и Семёнову. И тренер услышал глас народа. Место в воротах занял Сафонов, в центре обороны – Дивеев. Помимо того, из основы выпал травмированный Жирков, а Миранчук получил шанс доказать, что заслуживает играть с первых минут.

Начало матча – шок для России! Уже на 3-й минуте Кузяев «заснул», когда Дивеев принял вроде бы правильное решение выйти из обороны за счёт длинной передачи на фланг, и это закончилось забитым мячом в ворота Сафонова. К счастью, система VAR определила офсайд у Похьянпало – гол был отменён.

Куда большая неприятность поджидала нашу команду в середине первого тайма, когда получил травму и покинул поле на носилках Фернандес. На падение натурализованного бразильца даже смотреть было страшно, а уж что чувствовал в этот момент сам армеец – словами не передать. Сборная России продолжает терять игроков, опытных и очень важных.

Наши должны были забивать, с Фернандесом или без него. Разумеется, Дзюба остался той фигурой, вокруг которой строится игра сборной России в атаке. Сражаясь с Бельгией, Артём потерялся в «бермудском» треугольнике, который образовали Боята, Алдервейрелд и Вертонген. Мяч (вот ведь аномалия!) всё время отскакивал от центрфорварда к кому-то из этого трио. Подстройка партнёров под капитана работала плохо. С финнами Дзюбу тоже ждала борьба с тремя центральными защитниками соперника, но менее высокого уровня – Араюури, Тойвио и О’Шонесси.

До перерыва Дзюба сделал 21 касание мяча. Хозяева не так много создали остроты после передач зенитовца, но капитан стягивал защитников на себя, и это давало возможность находить свободное пространство другим игрокам группы атаки сборной России. Под Дзюбой располагались Миранчук и в полуфлангах – Головин с Оздоевым. Наши стремились доставлять мяч в штрафную финнов через полуфланги, где появлялись и подключавшиеся вперёд Баринов с Джикией. Создавали численное преимущество за спинами трёх центрхавов соперника. Оттуда шли навесы на Дзюбу и прострелы.

В первом тайме сборная России выиграла по ударам – 7:3 (в створ – 2:0). Героем же этих 45 минут можно назвать Миранчука. Так, ещё на 10-й минуте с его паса обязан был забивать Оздоев. «Как не попал!» – наверняка воскликнула в тот момент в едином порыве вся Россия. Зато в компенсированное время сам Алексей блестяще завершил комбинацию с участием Дзюбы и Оздоева.

После перерыва наши, естественно, заиграли сдержаннее. Финны, напротив, переходили на половину поля сборной России более крупными силами. Только на 53-й минуте команда Маркку Канервы впервые пробила в створ. В этом эпизоде неудачно действовал упавший в собственной штрафной Баринов. Игра Дмитрия в обороне в целом вызывала тревогу. Ещё в первой половине он пару-тройку раз прозевал врывания финских форвардов в его зону, получил жёлтую карточку. Понятно, что Баринов всё-таки хавбек, а не игрок обороны. Против сборной, которая мощно атакует, его точно нельзя использовать даже в тройке защитников.

Качество игры сборной России, чего уж греха таить, оставляло желать лучшего. Хотя темп был отнюдь не максимальный, нашей команде не всегда хватало компактности и слаженности во взаимодействиях футболистов. Но эмоциональное напряжение оказалось настолько высоким, что каждый эпизод переживался так, словно это финал Евро или ЧМ. Наши всё равно опасно контратаковали. Жемалетдинов простил финнов, Кузяев не реализовал «стопроцентный» момент. Как голкипер Градецки вытащил мяч – уму непостижимо! Любопытно, что Черчесов не оставил на концовку Дзюбу (41 касание, три удара, два паса под удар): вместо капитана за 10 минут до финального свистка вышел Соболев.

На последних минутах команда Суоми рисковала, поменяв защитника на форварда. Во втором тайме подняла владение мяча с 35% до 53%, превзошла сборную России по ударам – 8:7 (в створ – 1:1). Но наши – молодцы, сохраняли организованность на поле и удержали минимальную победу. Обязательно нужно похвалить за этот матч и Сафонова, и Дивеева, которые сыграли очень хорошо (если забыть ошибку армейца вначале).

«Лучше быть один день живым, чем два дня мёртвым», – гласит финская пословица. В последние два-три дня почти все в России «хоронили» национальную команду. Но хотя бы сегодня мы будем верить, что она жива и способна выйти в плей-офф Евро-2020.

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