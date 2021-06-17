Россия останется без ключевого игрока на Евро? Подробности травмы Фернандеса

Защитник вернётся к тренировкам. Но сможет ли выйти на поле?

Травма Марио Фернандеса — самый грустный момент группового матча России с Финляндией (1:0). В середине тайма защитник получил повреждение в результате неудачного падения: Марио откликнулся на подачу Головина, сбросил мяч на Дзюбу и … неудачно рухнул на газон. Фернандес, схватившись за спину, тут же стал корчиться от боли. Стало понятно — всё серьёзно. Спустя мгновенье на поле выбежали врачи, но Марио так и не поднялся. Поле российский бразилец смог покинуть лишь на носилках. Вместо травмированного футболиста вышел Вячеслав Караваев.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В трансляции падение Фернандеса выглядело жутковато. О предварительном диагнозе сообщили оперативно, но, к сожалению, прогнозы были неутешительные.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — говорилось в сообщении пресс-службы сборной.

Но уже к вечеру из стана сборной пришли хорошие новости — у Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он улетел с командой в Москву, где будет находиться под наблюдением врачей российской команды.

Результаты углублëнного исследования

Сегодня, 17 июня, игрок прошел дополнительное углублëнное обследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы.

«Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», — сообщили в пресс-службе сборной.

Сможет ли Фернандес выйти на поле в матче с Данией?

Медицинские термины — это сложно. Специально для «Чемпионата» бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий расшифровал итоговый диагноз Фернандеса. Заодно оценил сроки восстановления защитника. Слово врачу.

«В 99%, когда говорят о сотрясении мозга, обыватель понимает, что это сотрясение головного мозга. Ещё есть возможность сотрясения и ушиба спинного мозга — это тоже влечёт за собой некоторые изменения. Грубо говоря, сотрясение — это лёгкое повреждение спинного мозга.

В понимании большинства людей, перелом позвоночника — это всё, кошмар, парализация и всё такое. На деле, это очень небольшой процент. Многие люди, имея перелом позвоночник, могут даже не догадываться об этом — например, случайно узнают при обследованиях.

Очень рад, что у Фернандеса минимальные повреждения: нет структурных изменений, компрессионных переломов позвоночника.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Поскольку у Фернандеса не выявлены какие-либо структурные изменения, боль связана с минимальным повреждением мышц, сухожилий и связочного аппарата позвоночника — это хороший прогноз. Если убрать болевые ощущения, то Марио сможет приступить к тренировкам.

Что такое миозит? «Миоз» — мышца, «ит» — воспаление. Если по-русски, то это воспаление мышцы без явных повреждений, грубо говоря, попросту воспалилась мышца. Вы можете перегрузить мышцу — в таком случае она у вас воспалится. Но здесь речь идёт именно о травматическом миозите. Итоговый диагноз — максимально наилучший исход при данном механизме травмы. По результатам обследований не выявлено повреждений мышечных структур, он может тренироваться с определёнными болезненными ощущениями в спине. Как правило, это зависит от его восприятия боли. Все по-разному воспринимают данные повреждения: некоторые не чувствуют переломы, а кто-то не может ходить от ушиба. Поскольку Фернандес футболист, давно привык к боли, то вполне возможно, что он выйдет уже в ближайшее время.

Марио, поправляйся скорее! Мы ждём тебя на поле!