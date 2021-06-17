На Евро снова остановили матч из-за Эриксена! Что было в Дании перед Россией

«За Эриксена» – это не просто слова на одном из многочисленных баннеров, видневшихся на стадионе в Копенгагене на матче с Бельгией, а скорее установка на игру: и команда, и фанаты пришли сегодня на «Паркен Арену» биться за полузащитника. Одни – на трибунах, другие – на поле.
И каждый в своей «битве» преуспел.
Перед началом матча на поле традиционно вынесли футболки играющих команд, и впервые за весь турнир на одной из них был номер и имя. Конечно же, десятка Эриксена.
Фото: Hanna McKay/Getty Images
Бельгийцы вручили капитану Дании Симону Кьеру рамку с футболкой их сборной, на которой оставила автографы вся команда. Под номером значится пожелание на датском: «Скорее выздоравливай».
Фото: Hanna McKay/Getty Images
Болельщики перед матчем исполнили You’ll never walk alone так, что «Энфилд» мог бы позавидовать, а потом в течение всей игры не умолкали ни на минуту. И, что самое главное, болела не одна трибуна, а весь стадион: одни затягивали, другие подхватывали, из-за чего чувство единства только усиливалось. Так же организованно в воздух полетели стаканы с пивом, когда на второй минуте матча Юссуф Поульсен закатил мяч в ворота Тибо Куртуа.
На десятой минуте матч прервали: накануне Ромелу Лукаку говорил, что команды договорились выбить мяч в аут и аплодировать в течение минуты – в знак уважения к Эриксену. К акции поддержки подключился весь стадион, а на трибуне появился ещё один баннер: «Вся Дания с тобой, Кристиан».
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Незадолго до игры стало известно, что Эриксену требуется вживление кардиовертера-дефибриллятора: устройства, которое контролирует и регулирует сердечный ритм.
«Примерно через тридцать секунд после реанимации игрок открыл глаза, и я смог поговорить с ним, – добавил врач УЕФА Йенс Кляйнефельд. – Это был очень волнующий момент: в такой чрезвычайной ситуации в повседневной жизни шансы на успех намного ниже. Я спросил: «Ну что, ты с нами?» Он ответил: «Да. Чёрт, мне всего 29 лет!» Именно тогда я понял, что его мозг не повреждён».
Кристиан согласился на лечение, и в скором времени ему предстоит операция – пока же он продолжает проходить углубленные исследования в больнице Копенгагена. Она находится совсем рядом со стадионом, поэтому, открыв окна, Эриксен мог услышать всё, что происходило на арене. «Думаю, он наденет футболку, чтобы поддержать нас, – сказал до матча тренер сборной Дании Каспер Юльманн. – Несомненно, это будет очень эмоциональный вечер и для нас, и для Кристиана».
Чтобы с эмоциями было проще справляться, Юльманн разрешил игрокам приехать на стадион в вечер перед игрой и на месте осмыслить произошедшее в матче с Финляндией. Это ли им помогло собраться или работа с психологами, но на игру с Бельгией сборная вышла заряженная и по-хорошему злая – датчане начали очень бодро.
Во втором тайме сборная Дании пропустила два, но поддержка трибун от этого стала только громче. На 81-й минуте болельщики снова затянули про Эриксена – как напоминание о том, что сегодня на поле бьются не только за страну, но ещё и за него.
В последние минуты матча стадион ощутимо занервничал: датчане давили, создавали моменты, но всё летело мимо. Болельщики не скрывали своего недовольства и бросали на поле пиво – долетало в том числе и до Куртуа.
Когда прозвучал финальный свисток, стадион встал и начал продолжительно аплодировать команде, которая билась до последних минут. Многие остались и после того, как с поля ушли футболисты: грустно смотрели вдаль, как будто переваривая, что второй матч подряд их сборная, которая по игре должна была побеждать, по счёту снова уступила.
Впереди у Дании матч со сборной России, и для обеих команд он станет решающим. И если датчане будут играть дома и при своей невероятной поддержке, то нашим психологически придётся непросто – уж очень энергетически сильны эти трибуны.
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