Вернётся ли Эриксен в футбол после остановки сердца? История Блинда должна его воодушевить

Дэйли Блинд, уходя с поля в матче с Украиной на 64-й минуте, не смог сдержать слёз: после он рассказал, что ему пришлось пересилить себя, чтобы выйти на поле после случившегося с Кристианом Эриксеном. «То, что произошло, очень на меня повлияло. Были вещи, которые мне знакомы», – сказал он после игры.

Блинд сам относительно недавно пережил подобное – зимой 2019-го в матче «Аякса» и «Валенсии» он внезапно почувствовал себя плохо: у него закружилась голова, резко ослабли конечности. Но, полежав немного на газоне, игру всё же продолжил. При обследовании у защитника обнаружили миокардит или же воспаление сердечной мышцы. Их различают несколько видов: аллергический (развивается после вакцинаций или переливания крови, например), ревматический (систематическое воспаление), идиопатический (наследственный) и инфекционный (следствие ОРВИ, гриппа или ангины, которую человек перенёс на ногах). Болезнь протекает бессимптомно, но однажды может проявиться в виде потери сознания и ужасной слабости – в точности по сценарию Блинда.



Защитника прооперировали и установили подкожный кардиовертер-дефибриллятор, устройство для регулирования и контроля сердечного ритма. С таким устройством можно играть в футбол, поэтому Блинд вернулся на поле спустя два месяца. В августе произошло страшное: во время матча голландец упал на газон, успев перед этим громко вскрикнуть и указать на грудь. Как оказалось позже, дефибриллятор дал сбой – такое редко, но бывает. Медики оперативно оказали Блинду помощь, и он смог самостоятельно покинуть поле.



«А сейчас такое с Кристианом. Тяжело было смотреть, как его пытаются реанимировать. Я сомневался, стоит ли мне играть, стоит ли выходить на поле. Наверное, так и не решился бы, но утром появились хорошие новости от Кристиана», – сказал Блинд в интервью NOS.



Шансы Эриксена вернуться к игре пока очень туманны. Санджай Шарма, профессор спортивной кардиологии в Университете Святого Георгия в Лондоне, работавший с датчанином в «Тоттенхэме», заявил в интервью Sport Bible: «Он умер на поле, хоть и на несколько минут, но его сердце остановилось. Позволит ли любой медицинский работник ему умереть снова? Ответ – нет». Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов сказал «Чемпионату», что всё зависит от скорости реанимации: если она была быстрой, то футболист сможет в ближайшее время вернуться на поле.

Точно всё станет ясно после тестов. Пока же можно только гадать и делать прогнозы. Одно неоспоримо: Эриксен очень молод, чтобы заканчивать, но при этом к своему возрасту уже провёл отличную и запоминающуюся карьеру. Болельщики клубов, где он играл, могут радоваться, что застали его игру, – они, можно сказать, счастливчики. И им, и остальным поклонникам футбола остаётся верить, что полное выздоровление, за которым последует нормальная жизнь, всё же настанет. Ну а футбол пока подождёт.