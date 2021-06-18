«Я лично собираю вещи». Черчесов не верил в выход России в плей-офф — и оказался прав

Сборная России не может без приключений и традиционно откладывает вопрос выхода из группы на последний тур. В понедельник, 21 июня, наши парни сыграют в Копенгагене с командой Дании. Для выхода из группы должно хватить даже ничьей, но в истории сборной было больше печальных исходов. Один из самых памятных — невыход из группы на ЧМ-1994.

Пять голов Саленко Камеруну

На турнире в США наша сборная оказалась в похожей ситуации. Команда Павла Садырина попала в группу B, где был явный фаворит в лице Бразилии, крепкий соперник — Швеция, а также аутсайдер Камерун. Даже принцип выхода из группы был такой же: две сборные попадали в плей-офф напрямую, а национальные команды, занявшие третье место, отбирались по наибольшему количеству очков.

ЧМ-1994 стал первым мундиалем в истории сборной России. Но в результате печально известного «письма 14» до Штатов не доехала группа ведущих футболистов — Добровольский, Шалимов, Кульков, Канчельскис, Иванов, Колыванов и Кирьяков.

В первом туре группового этапа ослабленная Россия ожидаемо проиграла Бразилии со счётом 0:2, а во втором уступила Швеции — 1:3.



Перед Камеруном Садырин перетряхнул состав. В числе прочих он поменял голкипера. Вместо Дмитрия Харина место в воротах занял 30-летний вратарь дрезденского «Динамо» Станислав Черчесов, для которого ЧМ-1994 в США стал первым крупным турниром в карьере (за сборную СНГ на Евро-1992 он так и не сыграл ни матча).

Наша сборная вышла на поле в Стэнфорде и отгрузила камерунцам шесть мячей (6:1), пять из которых нападающий Олег Саленко забил за 60 минут! А вот Черчесов пропустил гол от одного из самых возрастных участников в истории ЧМ Роже Милла, которому на тот момент было 42 года и один месяц.

Россия набрала три очка и заняла в своей группе B третье место. Ждать развязки пришлось ещё два дня — представляете, как изнервничались футболисты за это время?!

На тот момент в группе A США уже заняли третье место с четырьмя очками, а в группе С на третьей строчке с двумя пунктами финишировала Корея. То есть американцы по количеству очков были выше нас, а корейцы — ниже. Оставалось дождаться результатов в группах D, E и F.

Но уже тогда Станислав Черчесов не верил в выход России из группового этапа в плей-офф.

«Я лично собираю вещи», — сказал Черчесов после матча с Камеруном.

Интуиция Станислава не обманула. В группе D Болгария обыграла Аргентину со счётом 2:0, а Нигерия аналогично разобралась с Грецией. Все команды за исключением греческой набрали по шесть очков, а третье место заняла Аргентина.

В группе E произошёл уникальный случай. Италия и Мексика завершили матч вничью — 1:1, а Ирландия сыграла по нулям с Норвегией. Все сборные финишировали с четырьмя пунктами, но из-за количества очков в очных матчах норвежцы пролетели мимо плей-офф, а итальянцы вышли с третьего места.

Оставалась надежда на бельгийцев, но и та не оправдалась. Саудовская Аравия минимально обыграла Бельгию, а Нидерланды выиграли у Марокко со счётом 2:1. Все за исключением марокканцев набрали шесть очков, а Бельгия отправилась в плей-офф с третьего места вместе с Аргентиной, США и Италией.

Сборная России не смогла выйти из группы, а единственным приятным воспоминанием с того ЧМ в США до сих пор остаётся пента-трик Саленко. По итогам турнира он стал обладателем «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру чемпионата (шесть голов наряду с Христо Стоичковым) и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.