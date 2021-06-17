Как теперь выйти из группы сборной России? Расклады после поражения датчан от Бельгии

После матча Дания – Бельгия (1:2) в очередной раз поменялась ситуация в таблице. Теперь команда Роберто Мартинеса стала единоличным лидером нашей группы и фактически обеспечила себе выход в 1/8 финала с первого места. Невозможно поверить, что бельгийцы в третьем туре проиграют Финляндии. А что теперь нужно сборной России для попадания в плей-офф? Изучаем расклады.

Ситуация одновременно и простая, и сложная. Побеждаем Данию – выходим точно, поскольку шесть очков даже для третьего места достаточно.

Если Финляндия не сможет выиграть у Бельгии, то сборной России хватит ничьей в Копенгагене, чтобы финишировать на втором месте в группе. При равенстве очков (по четыре) наша национальная команда опередит финнов за счёт победы в «личке». Вот порядок учёта дополнительных показателей в случае, когда две или более команд имеют одинаковое количество очков:

очки в очных матчах; разница забитых и пропущенных голов в очных матчах; наибольшее количество забитых мячей в очных матчах; общая разница голов; наибольшее количество голов в групповом этапе; наибольшее количество побед; фэйр-плей; позиция в рейтинге отборочного турнира.

А вот проигрывать в Копенгагене нам никак нельзя!

Если сборная России уступит Дании, а Финляндия отнимет очки у Бельгии, то наша команда займёт последнее место в группе. Датчане обойдут нас по личным встречам.

Если сборная России уступит Дании, а Финляндия проиграет Бельгии, то сразу три команды финишируют с тремя очками. Тогда придётся считать разницу мячей в очных встречах команд Станислава Черчесова, Маркку Канервы и Каспера Юльманна. У наших пока «+1», у финнов «0», у датчан «-1». Это значит, что поражение в два и более мячей станет приговором – сборная России закончит с худшей разницей.

Поражение нашей команды в Копенгагене со счётом 0:1 создаст ещё более запутанное положение. У России, Финляндии и Дании будет и одинаковое количество очков в «личках», и одинаковая разница мячей, и одинаковое количество забитых мячей. Тогда придётся смотреть общую разницу голов. У нас она будет хуже, чем у датчан (-3 против -1). Останется надеяться на то, что финны, у которых сейчас нулевая разница, крупно проиграют Бельгии.

Впрочем, и с тремя очками при разнице мячей «-3» будет очень непросто выйти в плей-офф. Для этого, скорее всего, понадобится, чтобы две из пяти команд, финишировавших третьими в других группах, набрали меньше трёх баллов (либо столько же, но с худшей общей разницей мячей). Например, Швейцария в последнем туре в группе «А» не смогла победить Турцию и в то же время не проиграла ей крупно.

Если Россия уступит в Копенгагене со счётом 1:2, 2:3, 3:4 и так далее, то наши с датчанами будут иметь больше забитых мячей в очных встречах, чем финны. Но опять же, останется надеяться на благоприятное стечение обстоятельств при третьем месте в группе. Очевидно, что рассчитывать на это не стоит – надо просто выстоять в Дании.