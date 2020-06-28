Почему главный русский бомбардир ЧМ-94 стал изгоем для сборной. История Олега Саленко

27 июня 1994 года он установил рекорд, к которому с тех пор никто даже близко не смог подобраться. Максимум на чемпионатах мира игроки забивали по 3 мяча в одном матче (Батистута, Клозе, Роналду, Кейн… — всего 8 человек), но он-то забил 5. ПЯТЬ!

Олег Саленко – наш герой ЧМ, вошедший в историю. Летом 94-го ему было всего 24 года. Казалось, за сборную ещё играть и играть. Но удивительным образом тот фантастический матч с Камеруном станет для него не только визитной карточкой, но и последней игрой за Россию. 8 матчей и 6 забитых мячей – статистика впечатляющая, но явно не соответствующая масштабу личности. Первая цифра уж точно могла быть больше.

Матч за сборную Украины – «маленький бардачок»

Эти 8 матчей уместились, по сути, в полгода.



Первый вызов в сборную России Саленко получил перед отборочной игрой ЧМ-1994 со сборной Венгрии в сентябре 1993 года. Почему не раньше?



Во-первых, ещё в 1992-м он выступал в чемпионате Украины за киевское «Динамо». Саленко только в начале 93-го уедет в Испанию, подписав контракт с аутсайдером Примеры «Логроньесом» (до этого мог перейти в «Тоттенхэм», но не получил разрешение на работу в Англии от местной федерации футбола).



Во-вторых, 29 апреля 1992 года Олег дебютировал за сборную Украины – в её первом матче сыграл 59 минут с теми же венграми (1:3). Потом ФИФА признает эту игру неофициальной, что позволит форварду выступать за Россию.



Когда мы общались с Саленко в 2005-м (это было большое интервью для еженедельника «Футбол. Хоккей») он так вспоминал тот исторический матч в Ужгороде: «Оказалось, что украинцам ещё несколько лет нельзя выступать на международном уровне, и игру признали недействительной. Сам же матч запомнился тем, что у нас тогда три тренера было! Прокопенко, Пузач и ещё кто-то, сейчас не вспомню. Причём каждый рулил, только своих игроков в сборную приглашая. Такой, знаете, получился маленький бардачок».



В любом случае Саленко больше года не был нужен сборной России, которая свой первый матч провела в августе 92-го. Почему?



Сергей Хусаинов, экс-администратор сборной России: «После Евро-1992, когда сборная СНГ приказала долго жить, я общался с украинскими ребятами на тему их приглашения в сборную России. Юран, Онопко, Канчельскис… С Саленко таких разговоров не было. Почему, мне сложно сказать. Его как будто забыли. Может, этот матч за Украину сыграл какую-то роль».



Вячеслав Колосков, первый президент РФС: «Матч за Украину здесь точно ни при чём. Тем более он был признан неофициальным. Это было чисто тренерское решение. Значит, Садырин не захотел его брать – вот и весь вопрос. Ну и самому игроку нужно было определиться, за какую сборную он хочет выступать. В итоге Саленко выбрал Россию».



Борис Игнатьев, с 1992 года тренер сборной России: «Почему так долго не вызывали? Так он в 92-м ещё за Киев играл. Потом в Европе адаптировался. А у нас в атаке подбор игроков – Радченко, Кирьяков, Юран, Бесчастных, Колыванов… Целое созвездие! Саленко не то чтобы не проходил в состав – были сомнения. Но как он только начал хорошо играть в Испании, проявил себя, сразу приглашение получил. Он же наш, питерский».

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«Письмо четырнадцати», отказ от подписи, чемпионат мира, Книга рекордов Гиннесса

Первый матч за сборную России Саленко проведёт в ноябре 1993-го в Греции, где наша сборная завершала отборочный турнир чемпионат мира, уже отобравшись в Америку. Сразу после перерыва выйдет на замену бывшему партнёру по атаке киевского «Динамо» Сергею Юрану. Мы проиграем 0:1, и после матча вспыхнет легендарный скандал, который завершится появлением приснопамятного «письма четырнадцати».



Саленко свою подпись под ним тоже поставит. Но быстро изменит решение. И уже в январе поедет со сборной на товарищеские матчи за океан – с Мексикой и США.



По поводу этих его колебаний – правда у всех своя. Кто-то говорил, что Саленко в греческом отеле громче всех кричал: «Я снимал Садырина в «Зените» — сниму и сейчас!».У самого Олега другая версия событий: «Сначала, когда спорили из-за материальной стороны вопроса (контракты на бутсы, премиальные), я был вместе со всеми. А когда оказалось, что за спиной у нас стоят совсем другие люди, ратующие за снятие Садырина, вышел из игры. Сам позвонил Игнатьеву и сказал, что хочу выступать за сборную. И ничего я не кричал! Всё наоборот было. Предупреждал, что, когда мы Садырина в «Зените» снимали, в конечном счете все это ошибкой обернулось. Но меня никто и слушать не стал».



Хусаинов: «Такого не было, чтобы Саленко что-то про Садырина кричал. Как и все — спокойно подписал письмо. Можно сказать, плыл по общему течению. А уже потом началась кулуарная работа. Знаю, что Игнатьев встречался с подписантами на тему их возвращения в сборную».

Олег Саленко на ЧМ-1994 Фото: Getty Images

Игнатьев: «Встречался – летал, ездил, разговаривал. С Колывановым, помню, по Лужнецкой набережной шли. «Борис Петрович, я понимаю, что у меня может быть только один чемпионат мира. И, может быть, я сейчас совершаю большую ошибку. Но чувство братство, солидарность… Как я могу ребят подвести?». И не согласился вернуться. Другие делали свой выбор: «Поедем!» Тот же Саленко. Он быстро согласился. И не потому что в сборной работали Садырин, Игнатьев или Сёмин. А потому что смысл карьеры любого футболиста — играть на самом высоком уровне».

Саленко без вопросов попадёт в заявку сборной на ЧМ. И сыграет на турнире во всех трёх матчах. Выйдет на замену с бразильцами, отыграет все 90 минут со шведами (откроет счёт в матче с пенальти). Ну а дальше будет Камерун. Сказка, ставшая былью, – пять забитых мячей за 60 минут! Саленко станет обладателем «Золотой бутсы» лучшему снайперу чемпионата (такую же получит Стоичков, но болгарин, забив те же 6 мячей, сыграет на 4 матча больше), и войдет со своим пентатриком в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекорд Саленко Фото: Getty Images

Как сейчас выглядят российский рекордсмен Саленко и другие звёзды ЧМ-1994 26 лет назад на поле им не было равных.

Последний матч на уровне сборной – не за Россию, а против неё

После ЧМ покинувшего сборную Садырина заменит главный тренер «Спартака» Олег Романцев. А Саленко перейдёт из «Логроньеса» в «Валенсию». «Летучие мыши» ещё до камерунской феерии оценят талант форварда, который в своем первом полноценном сезоне в Испании в 31 матче чемпионата забьёт 16 мячей (это до сих пор рекордный показатель для футболистов с постсоветского пространства, когда-либо выступавших в Примере). В тот год столько же наколотили Бебето, Уго Санчес, Миятович и… Стоичков. Но все эти звёзды играли за команды, которым скромнейший «Логроньес» и в подмётки не годился.



Саленко вспоминал: «Логроньес» уже все закопали, а я команду с последнего места в середину таблицы вытащил. Показал испанцам, что и один игрок может стоить полкоманды. «Логроньес» потом в Испании все называли «клуб Саленко».



Казалось, что после такой череды рекордов место героя в национальной команде незыблемо. Но его последняя встреча со сборной России оказалась удивительной – Саленко сыграл… против неё!



Это случилось 7 августа 1994 года в родном для Олега Санкт-Петербурге. В неофициальном товарищеском матче, посвящённом закрытию Игр доброй воли, сборная России должна была встретиться со сборной мира, костяк которой составили громкие, но уже отыгравшее своё звезды — Тони Шумахер, Збигнев Бонек, Лайош Детари…



За день до матча обнаружилось, что команде гостей, которую тренировал немец Удо Латтек, не хватает игроков. За помощью обратились к сопернику. И Романцев поделился двумя форвардами — уроженцами Ленинграда и бывшими игроками «Зенита» — Олегом Саленко и Дмитрием Радченко. Теми, кто на ЧМ-94 забил все наши 7 мячей.



Саленко вышел в основе, отыграл час, после чего его заменил Радченко. Немного отдохнув, Олег вернулся на поле (в матче разрешалось делать обратные замены) – на 73-й минуте заменил израильского защитника Нира Клингера. Забить ему тогда не удалось.



Дмитрий Радченко, экс-нападающий сборной России:

— То, что мы с Олегом будем играть за сборную мира, конечно, стало неожиданностью. Думаю, что нас отправили туда именно как местных — воспитанников питерского футбола. Только из-за этого.



— Решение принял Романцев?

— Не помню кто. В любом случае Олег Иванович был в курсе. Вот только узнали мы об этом чуть ли не за день до матча. И не провели со сборной мира ни одной тренировки. Приехали, переоделись и сразу на поле.



Матч проходил на стадионе имени Кирова, полная чаша народу, дружелюбная атмосфера… Но ребята в сборной России были настроены очень серьезно – формировалась новая команда, это был ее первый матч, всем хотелось себя проявить. А мы с Саленко вышли расслабленные (смеётся). Перед нами никаких задач не стояло – сыграли в своё удовольствие. Для нас это было больше шоу.

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«Романцев обещал: «Всё-всё, на следующий сбор обязательно вызову!» И опять тишина»

В следующих товарищеских матчах сборной — с Австрией (в августе в гостях) и Германией (в сентябре дома) — Саленко уже не играл. Писали, что из-за травм.



Хотя на игру с немцами он все-таки был вызван. Сразу после своего официального дебюта за «Валенсию» — 4 сентября форвард сборной России вышел в основном составе «мышей» в гостевом матче первого тура Примеры с «Атлетико». Вместе с Субисарретой, Мазиньо, Миятовичем… Тренировал «Валенсию» тогда новоиспеченный чемпион мира бразилец Карлос Альберто Паррейра. Саленко отыграл 66 минут и забил важнейший гол при счёте 2:1. Гости выиграли 4:2. Миятович сделал хет-трик.



А уже 7-го сборная в «Лужниках» играла с немцами. Вот как «Спорт-экспресс» объяснил отсутствие Саленко в заявке: «Поскольку многие игроки совсем недавно прибыли в Москву после тяжёлых матчей в Европе и ощущали разницу во времени, в среду тренеры попросту дали им выспаться. После завтрака было проведено медицинское обследование. Оно показало, что Олег Саленко чувствует себя лучше, но сыграть против немцев все-таки не сможет. По его словам, он пропустит также и следующий календарный матч чемпионата Испании».



Не пропустил — через неделю отыграл те же 66 минут против «Севильи». А потом и полные матчи – против «Тенерифе» и «Реал Сосьедада». И в обоих забил! После 4 игр в чемпионате на счету Саленко было 3 мяча!



Но Романцев его больше не вызывал — ни в октябре на Сан-Марино, ни в ноябре на Шотландию. В атаке сборной тон задавал Радченко, забивший и дома «карликам», и в Глазго.

Сборная России середины 90-х. Второй справа — нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: из личного архива Олега Саленко

— Вы были друзьями. В тот период созванивались? Как Саленко переживал эту ситуацию? – спрашиваю у Радченко.

— Созванивались, да. Но таких вопросов: «Что происходит? Почему меня в сборную не вызывают?» — он мне не задавал. Хотя определённое непонимание, конечно, было.



— Получается от Романцева он получил два вызова — на матчи со сборной мира и немцами. Все-таки присматривался к нему тренер?

— Ну а как можно было после чемпионата мира не вызвать в сборную Саленко? Конечно, Олегу Ивановичу хотелось на него посмотреть в деле, пообщаться. Может, уже какие-то сомнения были.



— Лично ваше мнение – Саленко пригодился бы сборной?

— А вы как думаете? Нападающий такого класса, обладатель «Золотой бутсы». Конечно, он усилил бы команду. Но главный тренер решил по-своему.

Михаил Гершкович и Олег Романцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-1994? Сколько забил Саленко? Как далеко добрались в турнире болгары?

Вот что в октябре 1994-го о ситуации вокруг лучшего снайпера ЧМ писал еженедельник «Футбол-Rewiew»: «На матч со сборной Сан-Марино были вызваны практически все сильнейшие на сегодняшний день игроки. Правда, за исключением Саленко. И здесь кроется некая загадка. Во всяком случае, отвечая на вопрос: «Почему форвард «Валенсии» Олег Саленко не приехал в Москву?», Романцев соорудил некий карточный домик из аргументов, скорее умозрительных, чем убеждающих в его тренерской правоте. Например, он сказал о том, что те, кто призваны сейчас в сборную, не хуже Саленко, а пять мячей, забитых им в одном матче, не являются гарантией пожизненного включения в состав национальной команды. Сам Саленко заявил, что для него эта ситуация остается загадочной: «Я жду Романцева в Испании на одной из игр «Валенсии». Тогда надеюсь получить ответ, который меня удовлетворит».



В Испанию Романцев так и не приехал.

Спустя годы Саленко в подробностях вспомнит события той осени: «До сих пор не пойму, как такое получилось. На первый сбор после чемпионата мира я приехал, с Романцевым мы поговорили. Он мне сказал: тебя на товарищеские игры вызывать не хочу, будешь только с сильными соперниками играть. А потом — ни слуху, ни духу. Я сам ему звонил, разговаривал. Он: все-все, на следующий сбор обязательно вызову! И опять тишина. Я потом уже не стерпел: Олег Иванович, ну скажите вы в лицо, что я вам не нужен! Сейчас это все смешным кажется, а тогда я вообще ничего не понимал. Играю в «Валенсии», после чемпионата мира дела идут хорошо, а в сборную не зовут. Мне каждый день журналисты из Москвы звонили: ты почему не в сборной? Я говорю: это у Романцева надо спросить. Сейчас уже я понимаю, что причиной конфликта было нежелание тренера держать в команде человека, чей уровень был бы выше его собственного. Как ни крути, после ЧМ-94 у меня было гораздо больше авторитета, чем у Романцева».

Олег Саленко — игрок испанской «Валенсии» Фото: из личного архива Олега Саленко

В другом интервью он дополнит свой рассказ важной деталью: «Все это отголоски того раскола перед чемпионатом мира. Лидеры романцевской команды просили меня не вызывать».

«Коллектив его больше не принимал»

— Могло быть такое? – вопрос форварду сборной России Сергею Кирьякову, который, в отличие от Саленко, поставив свою подпись под «письмом 14-ти», на ЧМ так и не поехал.

— Отвечу так – человеческие качества Саленко могли сказаться. И та история с письмом и поездкой на чемпионат мира — тоже. Когда он сначала сказал одно, потом другое, а потом вообще третье. После этого отношение к нему изменилось. Многие из вернувшихся в сборную были настроены против него. Коллектив его больше не принимал.



— И вы?

— Для меня его поведение не стало чем-то удивительным. Конечно, было неприятно. И наши отношения немного подпортились. Но я знал Олега еще с юношеской сборной. Мы через многое прошли вместе. Дружили, общались. Как игрок он был нападающим высокого уровня, но как человек… Со своими тараканами в голове. Прав – не прав, всегда шел только напролом.



— Между тем другие футболисты, которые тоже сначала подписали письмо, а потом поехали на ЧМ, за сборную играли – и ничего. Юран, Мостовой, спартаковцы…

— Со всеми у нас были разговоры. Объяснялись, узнавали позиции. И тот же Серега Юран извинился. С ним потом все нормально было. Остальные… Не то, чтобы мы их не простили – просто от кого-то отвернулись.



— Сделаю предположение, исходя из ваших слов: Романцев мог решить, что присутствие Саленко в сборной не пойдёт коллективу на пользу, и поэтому перестал его вызывать.

— Думаю, что так и было. Любой тренер волнуется о том, чтобы атмосфера в команде была рабочей. Конфликты и разногласия никому не нужны.



Хусаинов:

— Допускаю, что такое могло быть — вернувшиеся в сборную лидеры создали коалицию против Саленко и это не позволило Романцеву и дальше его вызывать. Кто-то чего-то нашептал, сказал. Олег, я имею в виду Романцева, всегда делал ставку на игроков, которых он лучше знал. Саленко в их число не входил.



Насколько я понимаю, прямого конфликта между тренером и игроком не было. Просто отношения не сложились. И Романцев начал Саленко игнорировать. Объяснять своё решение он, как главный тренер, никому не должен был. Вот так решил – и всё.



Колосков:

— Брать или не брать игрока – это чисто тренерский вопрос. Меня, как руководителя федерации, он точно не касался. Думаю, что Романцев просто не захотел вызывать Саленко в сборную. Это было его решение. Почему? Опять же — вопрос к тренеру.

Олег Романцев: курение на матчах, встреча с Путиным и работа с Карпиным. Фото карьеры

Радченко:

— Я тоже был внутри сборной, и ни о каком заговоре «против Саленко» не слышал. Да, после чемпионата мира в состав вернулись те, кто не ездил в Америку. Но мы эти моменты вообще не обсуждали.



Моё мнение: просто Олег не подходил под видение игры Романцева. Тренер по-другому строил действия сборной в атаке. А выбор форвардов у него в то время был очень большой.



Саленко был сильным и забивным нападающим. И не раз это доказывал. Но помимо него в сборной были и другие форварды – которые уже играли в Европе и были там на первых ролях. Конкуренция – все одновременно выходить на поле не могут. Романцев сделал ставку на других игроков.

Дмитрий Радченко (слева) Фото: РИА Новости

Игнатьев:

— В жизни такого не было, чтобы игроки собирались, что-то там решали и потом говорили тренеру – делай вот так. «Саленко не вызывай!». Даже представить такого не могу. Да если бы он был нужен, стал бы Романцев кого-то слушать?



— Саленко говорил про свой авторитет, который после чемпионата мира у него был выше, чем у Романцева. Мол, поэтому и не вызывали.

— Детский разговор! Что это вообще означает «авторитет больше, чем у тренера»? Если ты действительно такой авторитетный – выходи, забивай, выигрывай. Для команды это даже хорошо. А сидеть и в пивной об этом рассказывать… Ещё раз – это детский подход.



— Так почему всё-таки не вызывали?

— Конфликта с Романцевым у них точно не было. Во всяком случае я такого не помню. Характер у Саленко сложный? Да там таких сложных было – полкоманды! Добровольский, Шалимов, Мостовой, Кирьяков… Если по поводу каждого переживать и на всех внимание обращать – с ума сойти можно!



Скорее, Олег не подходил под тренерское видение игры Романцева. Я так думаю. Ведь у каждого специалиста своё понимание футбола, своя стилистика. Мы вот сейчас говорим – Черчесов кого-то берёт в сборную, а кого-то не вызывает. Но у него на это могут быть свои причины. Нравится – не нравится, хороший игрок или плохой – тренеры так не рассуждают. Просто какие-то кирпичики могут не влезать в выстроенную конструкцию.



Романцев любил интеллектуальный футбол — чтобы команда хорошо играла в пас, владела мячом, заставляя соперника ошибаться. А Саленко – это была мощь, прорыв! Он бежал, мял, топтал. Замечательные качества для форварда, но та сборная играла по-другому.

Сборная России Олега Романцева Фото: из личного архива Станислава Черчесова

Дубль «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», «Глазго Рейнджерс», «Истанбулспор»

После сверхудачного старта за «Валенсию» Саленко взял паузу и не забивал в Примере 11 игр. До февраля, когда отметился голами в двух матчах подряд – против «Севильи» и «Тенерифе». Тогда же он сыграет свой, пожалуй, лучший матч за «мышей» – 9 февраля 1995-го в первой игре 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» сделает дубль! На заполненном «Сантьяго Бернабеу» против команды, где блистали Рауль, Михаэль Лаудруп, Луис Энрике, Фернандо Йерро… Гости будут уступать после быстрого гола Рауля, но мячи Саленко принесут им победу.



Он выдаст ещё одну результативную серию – 3 матча, 4 гола — но к возвращению сборной – мартовским матчам со Словакией (товарищеский) и Шотландией (отборочный) – снова замолчит. То есть даст Романцеву формальный повод снова себя проигнорировать. Нет голов – нет сборной.



Тем более что сама сборная тогда блистала. Поднявшись на 3-е место в рейтинге ФИФА и переписав кучу рекордов в отборочном цикле. В том числе по забитым голам. В 1995-м финны получили от нас в Хельсинки шесть мячей, греки в Салониках — три… Я уже не говорю о матче в Сан-Марино, где была одержана крупнейшая гостевая победа в истории – 7:0. В атаке сборной была суперконкуренция – чуть ли не по три человека на место! Радченко, Кирьяков, Колыванов, Бесчастных, Юран, Черышев, Писарев…



Про Саленко постепенно забыли. Тем более в чемпионате Испании «Валенсия» по итогам сезона займет лишь 10-е место. Паррейра покинет команду. Уйдёт и Саленко. Его статистика – 7 мячей в 28 матчах будет не такой уж плохой, но сам Олег посчитает, что должен играть больше – на уровне Миятовича.



И попросит трансфера. Потом признается: это решение было ошибкой. «Луис Арагонес просил меня остаться. Говорил, что собирается строить игру команды вокруг меня. Но я психанул из-за того, что мало играю, и согласился на предложение «Глазго Рейнджерс». Там под Лигу чемпионов серьёзная компания подбиралась: Лаудруп, Гаскойн, Маккойст, Лёха Михайличенко. Но потом оказалось, всё зря. Не надо было из Испании уезжать, там я на ходу был, а в Шотландии… Что говорить, если там за золото вечно только две команды спорят!»



Уже в январе 96-го он расстанется с «Глазго», с которым у него был трёхлетний контракт (шотландцы заплатили за него $ 3 млн – по тем временам очень хорошие деньги), и уйдёт в турецкий «Истанбулспор». И снова начнёт забивать. С февраля по апрель 96-го – 11 мячей в 11 матчах!



Но даже такая статистика не впечатлит Романцева — места в составе сборной, отправлявшейся на Евро, Саленко не найдётся.

Александр Мостовой. Матч Россия — Чехия на Евро-96 Фото: Andrew Teebay/Getty Images

— В преддверии Евро кандидатура раззабивавшегося Саленко обсуждалась? – вопрос Игнатьеву.

— Я потом поднимал свои записи – фамилия Саленко там фигурировала. Он всё время был в обойме. Но вызова так и не получил.

10 российских легионеров, которые забивали «Реалу» в Мадриде Смолов не первый из наших «испанцев», отличившийся на «Сантьяго Бернабеу».

«Полгода восстанавливался: чувствую, нога не бежит»

Мог ли Саленко вернуться в сборную уже после чемпионата Европы, когда Романцев покинул команду и ее возглавил Игнатьев? Тот самый тренер, у которого Олег еще зенитовцем блистал в юношеской и молодёжной сборной СССР (победа на Евро-88 и «Золотая бутса» на ЧМ-89).



Игнатьев: «Нет. Почему именно – я не помню, но наверняка на это были свои объективные причины. Кажется, проблемы со здоровьем».



Так и есть — Саленко перенес операцию. Он еще в Шотландии почувствовал боли в колене и к началу сезона-1996/1997 решился на хирургическое вмешательство. Из-за последствий которого (несогласованность в действиях менеджеров «Истанбулспора» и лечащих врачей привела к тому, что процесс лечения и восстановления сильно затянулся) пропустит больше года – на поле вернётся только осенью 97-го. И то — буквально на пару игр. По сути — это будет конец.



Саленко вспоминал: «Всё началось с той первой операции в 96-м. Через полгода восстановился, оказалось, что-то там врачи недоделали. Меня опять под нож… Снова восстановился, доктора смотрят ногу: э-э-э, да тебе ещё одна операция нужна. Я согласился, мне все зашили, штырь вставили, а когда стали его доставать, нерв задели. Я еще полгода восстанавливался: чувствую, нога не бежит. Меня снова раз на операционный стол кладут. Теперь уже в Америке. Потом ещё в Германии докалывали по 20 уколов в день. Восемь в спину, остальные в ногу. Врачи предупредили, что надо будет каждый месяц приезжать укреплять колено. Но меня из Турции не отпустили. Президент сказал: зачем ты поедешь, давай, мол, играй. А природу-то не обманешь, незакрепленная нога подводить стала…».



Тот турецкий всплеск весной 96-го окажется его лебединой песней. В 26 лет он закончится как большой игрок.



Да, будут ещё попытки перезапустить карьеру в испанской «Кордове» и польской «Погони», но тщетные. И там, и там Саленко проведёт всего несколько матчей. Последний в Польше в 2000 году.



Уже потом он признается, что хотел завершить карьеру в родном «Зените»: «Договорился с Мутко, но молодой тренер Толя Давыдов испугался брать в команду игрока с именем».



Видимо, это был его крест.

«Слухи доходят — сожалеет, что не при футболе и поэтому стал выпивать»

«Думаю, в футболе я реализовался не больше, чем на 50 процентов. И прежде всего из-за травм», — оценивает собственную карьеру Саленко. А что на этот счет думаю те, кто с ним работал и играл?



Хусаинов:

— Конечно, он мог сделать больше. Это однозначно.



Я первый раз увидел Саленко в Ленинграде – юношеская сборная СССР играла там на турнире Гранаткина. У Игнатьева сумасшедшая команда была! И Саленко своими неординарными действиями выделялся.



Ещё запомнилось, как он в 1989 году из «Зенита» в киевское «Динамо» переходил. В федерации футбола СССР по этом поводу был большой скандал. Я на том заседании присутствовал. Там было много спартачей, они кипятились: «Как же так? Опять в Киев!». Я им сказал: «Нет ничего плохого в том, что артисты хотят в Большой театр, если он гремит по всему миру. Так же и с киевским «Динамо». Тем более у Саленко украинские корни».

Олег Саленко в составе киевского «Динамо». 1990 год Фото: РИА Новости

— Что ему помешало раскрыться? Многие говорят – сложный характер.

— Большие личности отличаются тем, что на все имеют собственную точку зрения. И свой подчерк. Как в игре, так и в жизни.



Помешало окружение. То поколение – наши первые легионеры — только знакомилось с тем, что такое профессиональный футбол. А это совсем другая ментальность, отношение к тренировочному процессу. Рядом с Саленко не нашлось старшего товарища, который бы сказал: «Олег, не надо, это не твое». Повезло «Спартаку» в 96-м – у них был Серега Горлукович. Все регулировал. А Саленко не повезло. И Мамаеву с Кокориным не повезло. Тоже на нашлось рядом наставника, который бы уму-разуму научил.



Игнатьев:

— Он у меня в сборной в 14 лет играть начал. Тогда за ленинградскую «Юность» выступал – колобок толстенький по полю катался (смеётся). Такие голы забивал!



Всегда прямой, открытый. Со своим мнением, своим «я». Всегда говорил то, что думает. Но это не означало, что выступал против общего дела. Просто такой человек.



Один случай расскажу. Юношеская сборная готовилась на финал чемпионат Европы ехать, а он девушку привел. Я их застукал. Терпеть такие вещи тренеру нельзя – выгнал Саленко из сборной. Хотя он мне нужен был – ну позарез! Он и Кирьяков. Два футболиста, которые в атаке определяли всю игру.



Говорю: «Собирай вещи и уезжай. Мы улетаем без тебя». А сам — к ребятам: «Он мне нужен – придите и попросите за него». Решили небольшой спектакль разыграть. Приходят, разговариваем. Я делаю вид, что смертельно обижен, топаю ногами: «Что?! Вернуть?! Да никогда в жизни!». Он стоит вместе со всеми. Жду, когда доходить начнет. Вижу – проняло: «Извините...». «Команду благодари!».



На Европе Саленко с Кирьяковым всех разорвали. И мы стали чемпионами.

Поражение нашей молодёжки на ЧМ-89 – загадка века. Мы вели 4:0! Тотализатор? Порча? Перед игрой по полю ходил шаман. А в отель к советским футболистам приходили неизвестные.

У меня с ним особенные отношения. Саленко много хорошего для меня на поле сделал. Для того, чтобы я состоялся как тренер. И я ему за это всегда буду благодарен.



— Раскрылся только на 50 процентов?

— Конечно, мог сделать гораздо больше. Для этого были все предпосылки. Талант! Настоящий форвард – жадный, охочий до голов. Причем один забитый мяч его только раззадоривал. У некоторых нападающих так бывает – забьют, и, вроде бы, дело сделано. Саленко никогда в мякиш не превращался – хотел забивать еще и еще.



На юношеском уровне все большие европейские тренеры ставили ему самые высокие оценки, прочили громкий успех. Но не хватило концентрации на деле. Не полностью себя футболу посвящал.



Кирьяков:

— Как мы с Саленко в атаке юношеской и молодежной сборной играли – это была песня! Друг друга понимали с полуслова. Если я по флангу проходил, то знал в какой точке штрафной он будет находиться. И наоборот – если он продавливал, то знал, куда я буду бежать. На всех турнирах или он становился лучшим бомбардиром, или я лучшим нападающим.



Как игрок Олег был – супер! Я бы и дальше с удовольствием с ним в связке играл, но, к сожалению, наши дороги разошлись.



— Почему реализоваться не смог?

— Из-за характера. Много конфликтов было, начиная с юношеской сборной. Много спорных поступков. И не нашлось человека рядом, который вел бы его по жизни. Тот же агент, например. Чтобы направлял, подсказывал. Дядька-наставник.



— Давно не виделись?

— Лет шесть-семь назад был ветеранский турнир в Турции. Мы там, можно сказать, помирились. Знаю – если между нашими странами в ближайшее время все наладится и у меня будет возможность приехать в Киев, то Олег меня примет, и мы тепло пообщаемся.



Хотя до меня сейчас слухи доходят, что у него не всё в порядке – непростая жизненная ситуация. Сожалеет, что не при футболе и поэтому стал выпивать. Надеюсь, это только слухи.

«Из-за конфликта России и Украины 6 лет не видел сына». Юбилей рекорда Саленко Бомбардир вспоминает, как едва не продал «Золотую бутсу». И немного грустит из-за политики.

«Забил пятый гол Камеруну и рукой взмахнул — всё, хватит, устал. Сколько можно забивать?»

Олег Саленко после рекордного матча с Камеруном(6:1) на ЧМ-1994 Фото: Mark Leech/Getty Images

Радченко:

— Мы с Олегом дружим с детства. И сейчас общаемся.



— У него всё в порядке?

— Вроде, да. Живёт в Киеве, с ветеранами ездит по городам.



— Когда последний раз виделись?

— Ох, лет 5 назад. Если не больше. Он приезжал в Санкт-Петербург – у него здесь взрослый сын от первого брака. Знаю, что и сейчас очень хочет на родине побывать. Мы перезваниваемся – буквально три недели назад общались. У него огромное желание приехать, может быть, привезти свою «Золотую бутсу» — показать нашим мальчишкам в «Зените». Но, к сожалению, в связи с последними политическими событиями выбраться из Киева нет возможности.



— Говорит, что в карьере он реализовался только на 50 процентов.

— Я так не считаю. Понятно, что потенциал у него было огромный. Но для человека, который вошел в историю мирового футбола – 50 процентов это как-то маловато. Я дам 70.



Череда травм, которая у него началась в 96-м году, проблемы с коленом – все это помешало Олегу раскрыться полностью. Тем более тогда он был в самом расцвете сил.



— Сложный характер?

— Да, в какие-то моменты и он мог сказаться. Олег всегда говорил то, что думает, гнул свою линию. Многим это не нравилось. С другой стороны, Саленко всегда оставался предан себе. Никогда не вёл двойную игру, не был двуличным. И остается таким.

Олег Саленко сейчас (справа) Фото: из личного архива Олега Саленко

— Если выбирать один – самый яркий момент его карьеры — гол, финт, жест — что это будет?

— Не момент – отрезок. Его игра за «Логроньес». Когда СССР распался, Олег остался в Киеве, и про него многие начали забывать. Помню, тогда у него были большие сложности. В конце концов он оказался в Испании – в тонущем «Логроньесе». Подписал контракт только до конца сезона. Местные эксперты и специалисты на 90% были уверены, что команда вылетит. Но Саленко выдал такую игру, что, можно сказать, в одиночку ее вытащил! Как раз за счет своего характера и неуступчивости. И с этого момента у него опять началась белая полоса. В Испании о нем стали говорить, узнавать…



— А я думал, вы вспомните празднование пятого гола Камеруну – этот его взмах рукой у углового флажка.

— Это тоже памятно, да. В тот день было очень жарко. Я этот взмах расценил так – все, хватит, устал. Сколько можно забивать? (Смеётся.)

P.S. В октябре прошлого года Олегу Саленко исполнилось 50 лет. Живёт в Киеве, занимается бизнесом, играет за ветеранов, часто выступает с комментариями в прессе. К сожалению, сделать тренерскую карьеру у него не получилось. Работа с любительской командой «Тайгер» из села Гоголев Киевской области – это не тот уровень, которым может гордиться человек, 26 лет назад поразивший весь футбольный мир.