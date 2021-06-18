«Даже дети не занимаются такой фигнёй!» Аутсайдера Евро высмеяли за странную разминку

Для сборной Северной Македонии нынешний чемпионат Европы особенный. Команда из небольшого государства впервые в истории пробилась на столь крупный турнир. Впрочем, даже с опытным Пандевым в атаке дебютант Евро проиграл оба матча и лишился шансов на выход в плей-офф.



Но кое-чем македонцы всё-таки запомнились. Перед матчем с Украиной, который прошёл в Бухаресте, они организовали необычную разминку. Футболисты бегали по полю с дорожными конусами и с их помощью перебрасывали друг другу мячи. Выглядело всё это достаточно забавно, хотя и странно. Судя по видео, игроков разбили на две команды, а соревнование проходило в форме эстафеты.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно на официальной странице UEFA в «Твиттере».

Бывшего полузащитника сборной Шотландии Скотта Брауна это упражнение абсолютно не впечатлило: «Не думаю, что когда-нибудь сделаю нечто подобное. Более того, я сразу же вычеркну это упражнение из списка!»

Естественно, болельщики в социальных сетях не упустили возможности посмеяться над занятием македонских игроков.



Nick Tape: «Только представьте, чем занимается на тренировках команда с самым низким рейтингом на Евро. Это наглость!»



Stacey: «Это безумие! Если я буду просто подметать, то выиграю приз за лучшую тренировку?»



Paul Hughes: «Ощущение, будто бы у них в руках огромные рожки для мороженого».



Jack54: «Думаю, теперь украинским игрокам не о чем переживать».



Piotrek: «Они что, в детском саду?»



Zebiru: «Ребята, у вас нет никакого достоинства!»



JerryX: «Теперь понятно, почему Македония проиграла все матчи на турнире».



Pembele Sur: «Эти ребята не знают, что на Евро. Они будто бы приехали в детский центр с разрешения родителей».



Mark Worral: «Это самая странная вещь, которую я видел на футбольном поле. Даже дети не занимаются такой фигнёй».

Причудливая разминка не помогла Северной Македонии набрать очки в матче с Украиной. Подопечные Андрея Шевченко одержали первую победу на турнире благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Македонцы, в свою очередь, первыми лишились шансов на попадание в 1/8 финала. Пока странные упражнения на разминке не дают желаемого эффекта.



А вот сборная Англии стартовала на Евро с победы над хорватами. Перед матчем подопечные Гарета Саутгейта подключили к делу… резиновую курицу. Футболисты перебрасывали её друг другу, и нужно отметить, что англичане уже не первый раз прибегают к помощи такого упражнения. А как вы относитесь к таким необычным занятиям футболистов?