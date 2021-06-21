Евро-2020. День 11-й. Россия и Украина решат свою судьбу на чемпионате Европы

Болельщики не успели моргнуть, как на Евро-2020 уже началась пора решающих матчей. В 11-й день турнира свою судьбу узнают команды из групп В и С. Именно здесь выступают сборные России и Украины, обе команды сохраняют неплохие шансы пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

Добьётся ли Украина исторического успеха?

Сборная Украины по футболу ни разу не пробивалась в стадию плей-офф на Евро. Украинцы однажды зажгли на чемпионате мира в 2006-м, где дошли аж до четвертьфинала. Но вот с европейскими первенствами у них до сих пор не складывалось. В последнем матче группового этапа подопечные Андрея Шевченко сыграют с Австрией.

Победа в этой встрече гарантирует украинцам проход дальше. Ничья с большой вероятностью должна пропустить Украину в плей-офф, а вот поражение заставит считать разные варианты и сравнивать показатели с другими сборными, занявшими третье место. И тут нет никаких гарантий.

Нидерланды уже отобрались в плей-офф, поэтому могут позволить себе выставить на игру с Северной Македонией неосновной состав.

Повторит ли Россия успех Евро-2008?

Сборная России лишь раз выходила в плей-офф чемпионата Европы. Это случилось на том самом триумфальном Евро-2008, когда подопечные Гуса Хиддинка под предводительством Андрея Аршавина взяли бронзовые медали. Ситуация в группе у России очень похожа на ту, что происходит в квартете, где играет команда Украины.

Победа во встрече с Данией в последнем туре гарантирует подопечным Станислава Черчесова проход в плей-офф. При ничьей россиянам придётся ждать результата матча Бельгия — Финляндия. И вот тут начинается интересное. Бельгийцам достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Тогда Бельгия наберёт семь очков, а Россия и Финляндия – по четыре. Но россияне окажутся выше финнов по результату личных встреч.

Поражение в матче с Данией сильно осложнит жизнь команде Черчесова. Если Бельгия обыграет Финляндию, то у трёх команд будет по три очка. Всё будут решать дополнительные показатели, а разница мячей у России не самая хорошая.

Евро-2020. 21 июня. Понедельник

Расписание матчей игрового дня



Группа С. 19:00. Северная Македония — Нидерланды («Матч ТВ»)



Группа С. 19:00. Украина — Австрия («Россия-1»)



Группа В. 22:00. Дания — Россия (Первый канал)



Группа В. 22:00. Бельгия — Финляндия («Матч ТВ»)