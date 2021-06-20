На день перестаньте желать сборной России поражения и поболейте за неё. Она это заслужила

«Деревянная сборная», «позорники еле-еле обыграли слабых финнов», «в Данию вам можно не ехать». Такие комментарии преобладают в огромном количестве под материалами о сборной России во всех спортивных СМИ. Признайтесь, большинство из вас от этого кайфует и ставит лайки этим острым мыслям. И, знаете, лично меня это максимально бесит.

Мне 22 года. За свою жизнь я осознанно видел сборную своей страны на пяти крупных турнирах, начиная с 2008 года. Я скакал и орал после Нидерландов и Испании в 2008-м и 2018-м, плакал после Словении в 2009-м и Греции в 2012-м, мне хотелось провалиться от безнадёги и стыда после Уэльса в 2016-м. Но за всё это время мне ни разу не хотелось болеть против России. В моей парадигме это просто неправильно и не укладывается в голове. Но именно этим любят заниматься многие российские любители футбола. И совершенно неважно, кто тренирует сборную и кто в ней играет. Проблема в нашем менталитете, который дополняется имперскими замашками. Ведь даже в 2008 году после разгрома от Испании в первом матче подавляющее большинство не верило в команду Хиддинка, называло футболистов позорниками и желало скорейшего вылета из турнира. Зато теперь ту команду ставят в пример и говорят, что сборная Черчесова и ногтя её не стоит.



Нам пора чётко осознать своё место на футбольной карте и понять, что у нас средняя, но крепкая команда. Наша сборная стабильно обыгрывает себе подобные и ниже классом сборные, пытается бодаться с теми, кто чуть сильнее и проигрывает топам. И это абсолютно нормально. Не надо видеть трагедии в поражении от той же Бельгии, кидаться во всех матерными словами и выгонять Черчесова. Болельщикам пора смириться с нашим статусом, и тогда болеть и радоваться локальным успехам этой команды станет гораздо проще. Как, например, победе над Финляндией, а не искать причины для метания обструкций.

Для меня эта сборная — моя. Мне хочется за неё болеть, потому что она реально бьётся. Мне хочется в неё верить, потому что она действительно дарила много положительных эмоций. В конце концов, это сборная моей страны. Я не могу за неё не переживать.

Да, вам может не нравиться характер Черчесова, вы можете не любить Дзюбу. Но неужели вам не хочется просто поболеть за эту команду? Вам не хочется поболеть за Джикию, которого в матче с Финляндией столько раз ударили по ногам и уронили, что он еле доиграл встречу, но при этом выдал отличную игру? Вам не хочется поболеть за молодого Сафонова, который справился с давлением и хорошо дебютировал за сборную? Неужели вы не переживаете за простого калтанского парня Головина, который сделал себя сам и выдал отличный сезон за «Монако»? И такое можно написать про каждого в этой сборной.

В этой команде много классных личностей и хороших игроков, которые заслужили, чтобы в важнейшем матче их поддерживала вся страна, а не ждала поражения. Эта сборная абсолютно точно лишена равнодушия. В Копенгагене она умрёт на поле, но постарается дать результат. Но если у них что-то не будет получаться, то не спешите называть их кривоногими. Ненависть ещё никогда никого не спасала в этой жизни. После турнира вы ещё успеете повесить на всех ярлыки и распустить сборную. Но нужно научиться быть вместе, хоть нам это и не всегда нравится и не в стиле нашего менталитета. Поэтом прошу вас — 21 июня наберите побольше воздуха, сядьте у экранов и хорошенько попереживайте за парней. И, быть может, они отблагодарят вас победой. Ведь это общее дело.