«Мы встаём на колено только в трёх случаях». Венгры устроили акцию протеста

Фанаты сборной Венгрии снова организованно прошли на стадион, как это было и перед первым матчем на Евро-2020: шумно, громко, с файерами и выкриками в поддержку их команды. Британские СМИ обратили внимание, что несколько болельщиков во время этого прохода пронесли баннер с перечёркнутым чёрным человеком, стоящим на колене.

«Болельщики сборной Венгрии не смогли дождаться, пока дойдут до стадиона, чтобы их голос был услышан», – прокомментировало протест венгров против акции издание Daily Mail.

Своё недовольство этим жестом перед матчем они уже выражали на матче со сборной Ирландии: стадион освистал игроков соперника, когда те встали на колено. Тогда ещё и премьер-министр Венгрии высказался, что футболисты не будут участвовать в акции:

«Преклонение колена мне совершенно не симпатично. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, а в Венгрии воспринимают его совсем по-другому. Мы встаём на колено только в трёх случаях: перед Богом, перед родиной и когда просим руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого».

Во время матча с Португалией венгерские болельщики «отличились»: вывесили баннер «Anti-LMBTQ» (венгерское сокращение для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир). Как сообщают СМИ, FARE уже составил и направил соответствующий отчёт в УЕФА с требованием наказать фанатов. Но и это ещё не всё. По данным Record, гомофобным высказываниям подвергся Криштиану Роналду. Непонятно, правда, в какой момент это произошло, потому что мы были на стадионе во время матча и ничего подобного не слышали.

Кто вообще встаёт на колено на Евро?

Из 24 сборных – только шесть. Вот они:

Англия

Шотландия

Бельгия (перед игрой с Россией)

Уэльс

Швейцария (перед игрой с Уэльсом)

Турция (перед игрой с Уэльсом)

Остальные либо заранее заявили, что не будут поддерживать акцию, либо решили иначе выражать солидарность с движением против расизма.

Например: