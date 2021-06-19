«Мы встаём на колено только в трёх случаях». Венгры устроили акцию протеста

Фанаты сборной Венгрии снова организованно прошли на стадион, как это было и перед первым матчем на Евро-2020: шумно, громко, с файерами и выкриками в поддержку их команды. Британские СМИ обратили внимание, что несколько болельщиков во время этого прохода пронесли баннер с перечёркнутым чёрным человеком, стоящим на колене.
«Болельщики сборной Венгрии не смогли дождаться, пока дойдут до стадиона, чтобы их голос был услышан», – прокомментировало протест венгров против акции издание Daily Mail.
Своё недовольство этим жестом перед матчем они уже выражали на матче со сборной Ирландии: стадион освистал игроков соперника, когда те встали на колено. Тогда ещё и премьер-министр Венгрии высказался, что футболисты не будут участвовать в акции:
«Преклонение колена мне совершенно не симпатично. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, а в Венгрии воспринимают его совсем по-другому. Мы встаём на колено только в трёх случаях: перед Богом, перед родиной и когда просим руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого».
Во время матча с Португалией венгерские болельщики «отличились»: вывесили баннер «Anti-LMBTQ» (венгерское сокращение для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир). Как сообщают СМИ, FARE уже составил и направил соответствующий отчёт в УЕФА с требованием наказать фанатов. Но и это ещё не всё. По данным Record, гомофобным высказываниям подвергся Криштиану Роналду. Непонятно, правда, в какой момент это произошло, потому что мы были на стадионе во время матча и ничего подобного не слышали.
Кто вообще встаёт на колено на Евро?
Из 24 сборных – только шесть. Вот они:
- Англия
- Шотландия
- Бельгия (перед игрой с Россией)
- Уэльс
- Швейцария (перед игрой с Уэльсом)
- Турция (перед игрой с Уэльсом)
Остальные либо заранее заявили, что не будут поддерживать акцию, либо решили иначе выражать солидарность с движением против расизма.
Например:
- Сборная Франции отказалась от поддержки акции ещё перед матчем с Германией: команда решила, что этот жест вызывает слишком много споров, и это решение было полностью поддержано французской федерацией футбола.
- Поляки вместо преклонения колена указывают на надпись Respect на футболке.
- Словаки преклоняли колено только осенью прошлого года, после чего заявили: мы поступили так лишь потому, что посчитали ¬это требованием УЕФА, но это был последний раз.
- Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум заявил, что команда обсуждала этот жест, но решила всё же не вставать на колено перед матчами: «Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме по-другому».
- Хорваты, как и словаки, выбрали вместо преклонения указание на надпись Respect. «Федерация футбола и игроки выступают против любой формы дискриминации. Но поскольку сам по себе акт не является частью хорватской культуры и наследия, игроки предпочли не становиться на колени».
- 19 июня 2021
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