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Евро-2020, Венгрия-Франция — 1:1, болельщики выступили против акции BLM, шествие и баннер венгров

«Мы встаём на колено только в трёх случаях». Венгры устроили акцию протеста
Полина Куимова
Венгры устроили протест против акции BLM на Евро
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Болельщики пронесли по городу баннер против акции BLM.

Фанаты сборной Венгрии снова организованно прошли на стадион, как это было и перед первым матчем на Евро-2020: шумно, громко, с файерами и выкриками в поддержку их команды. Британские СМИ обратили внимание, что несколько болельщиков во время этого прохода пронесли баннер с перечёркнутым чёрным человеком, стоящим на колене.

«Болельщики сборной Венгрии не смогли дождаться, пока дойдут до стадиона, чтобы их голос был услышан», – прокомментировало протест венгров против акции издание Daily Mail.

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Своё недовольство этим жестом перед матчем они уже выражали на матче со сборной Ирландии: стадион освистал игроков соперника, когда те встали на колено. Тогда ещё и премьер-министр Венгрии высказался, что футболисты не будут участвовать в акции:

«Преклонение колена мне совершенно не симпатично. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, а в Венгрии воспринимают его совсем по-другому. Мы встаём на колено только в трёх случаях: перед Богом, перед родиной и когда просим руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого».

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Во время матча с Португалией венгерские болельщики «отличились»: вывесили баннер «Anti-LMBTQ» (венгерское сокращение для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир). Как сообщают СМИ, FARE уже составил и направил соответствующий отчёт в УЕФА с требованием наказать фанатов. Но и это ещё не всё. По данным Record, гомофобным высказываниям подвергся Криштиану Роналду. Непонятно, правда, в какой момент это произошло, потому что мы были на стадионе во время матча и ничего подобного не слышали.

Кто вообще встаёт на колено на Евро?

Из 24 сборных – только шесть. Вот они:

  • Англия
  • Шотландия
  • Бельгия (перед игрой с Россией)
  • Уэльс
  • Швейцария (перед игрой с Уэльсом)
  • Турция (перед игрой с Уэльсом)

Остальные либо заранее заявили, что не будут поддерживать акцию, либо решили иначе выражать солидарность с движением против расизма.

Например:

  • Сборная Франции отказалась от поддержки акции ещё перед матчем с Германией: команда решила, что этот жест вызывает слишком много споров, и это решение было полностью поддержано французской федерацией футбола.
  • Поляки вместо преклонения колена указывают на надпись Respect на футболке.
  • Словаки преклоняли колено только осенью прошлого года, после чего заявили: мы поступили так лишь потому, что посчитали ¬это требованием УЕФА, но это был последний раз.
  • Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум заявил, что команда обсуждала этот жест, но решила всё же не вставать на колено перед матчами: «Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме по-другому».
  • Хорваты, как и словаки, выбрали вместо преклонения указание на надпись Respect. «Федерация футбола и игроки выступают против любой формы дискриминации. Но поскольку сам по себе акт не является частью хорватской культуры и наследия, игроки предпочли не становиться на колени».
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